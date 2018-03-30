Управделами президента объявило тендер на оказание услуг по мониторингу блогов и социальных сетей
За 1 миллион 100 тысяч рублей победитель объявленного управделами президента конкурса должен до конца года предоставлять ведомству отчёты и инфографику о том, что и как пишут блогеры, владельцы аккаунтов в социальных сетях и официальные медиа — в этом списке все основные СМИ, включая федеральные телеканалы и «Эхо Москвы». Региональных изданий всего 4 — это питерская «Фонтанка» и три краснодарских информресурса. Как сообщает «Би-би-си», из технического задания следует, что система мониторинга также должна в реальном времени отслеживать тренды и выявлять основные информационные поводы. Еще одна задача — выявить группы блогеров, которые интересуются определенными темами.
Больше всего администрацию президента, само собой, интересуют дискуссии и посты, касающиеся деятельности основных органов власти в стране. Но есть и две специфические темы — это медицинское обеспечение сотрудников управделами, а также их питание. Последнее, как известно, обеспечивают структуры предпринимателя Евгения Пригожина, которого также называют куратором «Частной военной компании Вагнера».
Сейчас сотрудники администрации президента, в том пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, используют систему для мониторинга СМИ «Катюша». Она охватывает свыше 200 иностранных медиа.
Комментарии20
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danko_klisma 30 марта 2018 | 19:06
вот это правильно!!!
evgolius7 30 марта 2018 | 19:17
За 1 миллион 100 тысяч рублей...
Простите я первым в кассу встал...
Аллё...в Кремле......я мониторить буду за ОДИН.....миллион!!!!
Дайте поманиторить!
Хрен с вами...за полмиллиона поманиторю!
r88w556xl4 30 марта 2018 | 19:22
evgolius7: Что, в чёрном теле тебя Госдеп держит? И даже на Мордор побежишь работать, если заплатят? Вот такое хомячьё продажное - поёт дифирамбы Западу, а деньги сунули - и Кремль мил стал.
astet 30 марта 2018 | 19:19
danko_klisma: да, правильно!
только не надо на этом останавливаться!
Концлагеря надо строить загодя
и сразу заселять их "слишком умными"!
Ну, не любит посредственный Путин умников...
ignachio 30 марта 2018 | 19:21
Предположу, что "тендер" выиграет дочь Пескова-Пургиняна.
Все указанное наверняка уже давно делает ФСБ, какие анализы, и так всех знают, кому положено.
sklar39 30 марта 2018 | 19:09
- Они называли меня паленой кошкой?
Да-да! А еще земляным червяком!
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brandfa 30 марта 2018 | 19:10
Можете начать мониторинг с меня: пнх власти, давай - до свидания!
ostanovka 30 марта 2018 | 19:10
Обратитесь в Беллингкет, там с удовольствием промониторят.
sisyan_mudachina 30 марта 2018 | 19:11
Ну толку то от простого мониторинга ? Нужны посадки , реальные сроки на зоне ! Тут на эхе столько не занятой демшизы штаны протирают , смотришь профиль один - музыкант ,второй - свободный поэт ,третий - пенсионер , столько рук зря пропадает ! А у нас в тайге дорог нету !
brandfa 30 марта 2018 | 19:13
sisyan_mudachina: третий - пенсионер , столько рук зря пропадает ! А у нас в тайге дорог нету !
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Погоди, вот станешь пенсионером - отправим строить дороги. Пенсионеры же они для этого и нужны. Впрочем, похоже на то, что лично ты в тайну поедешь раньше своего пенсионного возраста.
com30 30 марта 2018 | 19:11
Что спецслужбы и пригожинские тролли уже не справляются с потоком "любви" к Кремлю?
Правильно, на пенсионеров, детей денег нет, а на всякую мерзость всегда найдутся.
bozk 30 марта 2018 | 19:12
Спокойно, мордор отмониторит всех
ha12raz 30 марта 2018 | 19:13
Так что важнее.....донести или жратва для кремлевских ?
rash 30 марта 2018 | 19:14
Конкурс стукачей.
chapter_2 30 марта 2018 | 19:14
Задачи и цели объявленного тендера могут оказаться совсем другими... Со всех работников возьмут подписку о неразглашении. И все дела.
zodiak_slon 30 марта 2018 | 19:15
они дебилы. а чем занимается остальная пиз#обратия с погонами?
ansata 30 марта 2018 | 19:15
А что, Эшников- ФСБбешников уже мало?
liquidsky__ 30 марта 2018 | 19:17
Лям 100,- маловато будет для качественного мониторингового сервиса. Будут совмещать...
harra 30 марта 2018 | 19:19
за 122 к в месяц)))
нда... вы серьезно? )))
kiever 30 марта 2018 | 19:22
Совсем неудивительно будет, если победит в конкурсе, фирмочка какой-нибудь талантливой жены или родственника чиновника из этой самой администрации