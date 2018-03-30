Управделами президента объявило тендер на оказание услуг по мониторингу блогов и социальных сетей

За 1 миллион 100 тысяч рублей победитель объявленного управделами президента конкурса должен до конца года предоставлять ведомству отчёты и инфографику о том, что и как пишут блогеры, владельцы аккаунтов в социальных сетях и официальные медиа — в этом списке все основные СМИ, включая федеральные телеканалы и «Эхо Москвы». Региональных изданий всего 4 — это питерская «Фонтанка» и три краснодарских информресурса. Как сообщает «Би-би-си», из технического задания следует, что система мониторинга также должна в реальном времени отслеживать тренды и выявлять основные информационные поводы. Еще одна задача — выявить группы блогеров, которые интересуются определенными темами.

Больше всего администрацию президента, само собой, интересуют дискуссии и посты, касающиеся деятельности основных органов власти в стране. Но есть и две специфические темы — это медицинское обеспечение сотрудников управделами, а также их питание. Последнее, как известно, обеспечивают структуры предпринимателя Евгения Пригожина, которого также называют куратором «Частной военной компании Вагнера».

Сейчас сотрудники администрации президента, в том пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, используют систему для мониторинга СМИ «Катюша». Она охватывает свыше 200 иностранных медиа.