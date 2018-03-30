Студенты Высшей школы экономики назвали проявлением цензуры решение вуза не публиковать интервью с Песковым

Студенты Высшей школы экономики назвали проявлением цензуры решение вуза не публиковать интервью с пресс-секретарем президента. Дмитрий Песков накануне участвовал в записи университетского ток-шоу, где сделал несколько резонансных заявлений. Уже после разговора со студентами он попросил не выкладывать в сеть видео беседы.

Объяснить запрет публикации ток-шоу «В точку», главным героем которого стал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, студенты Высшей школы экономики потребовали от руководства вуза. В открытом письме, опубликованном в университетском журнале, учащиеся факультета коммуникаций, медиа и дизайна, заявили, что находятся в замешательстве. По словам студентов, о записи программы, которая прошла в учебной телестудии, им не сообщили. А информацию о том, кто станет гостем очередного выпуска, также до последнего держали в секрете. По некоторым данным, — пишут авторы обращения, — для ток-шоу с Песковым студентов отбирали специально, формируя закрытые списки. Но больше всего учащихся «Вышки» возмутило то, что руководство факультета решило не публиковать отснятое ток-шоу. Тем самым выполнив просьбу самого Дмитрия Пескова, который по окончании встречи сказал, что разговор с ним вёлся off the record — то есть не под запись.

Позицию вуза студенты назвали проявлением цензуры, будущие журналисты и пиарщики написали, что не хотели бы отождествлять мнение руководства «Вышки» с мнением ее студентов. Несмотря на то, что нашумевшее ток-шоу с участием Пескова вряд ли будет опубликовано полностью, фрагменты беседы «утекли» со встречи еще накануне. Одним из неоднозначных заявлений пресс-секретаря президента стал его комментарий по поводу скандала вокруг депутата Леонида Слуцкого и обвинений его в сексуальных домогательствах. Песков, который раньше на эту тему старался не распространяться, общаясь со студентами, разоткровенничался и сравнил журналисток, пострадавших от домогательств Слуцкого, с жертвами голливудского продюсера Харви Вайштейна. Тех, в свою очередь, Песков сравнил с проститутками. Сегодня глава кремлевской пресс-службы сказал журналистам, что не считает свое же требование не публиковать ток-шоу проявлением цензуры. Песков пояснил, что студенты не так его поняли в начале беседы — он не планировал, что разговор будет вестись под запись. Профессор журфака Высшей школы экономики Сергей Корзун позже сказал «Эху», что официального видео эфира ток-шоу вовсе не существует, поэтому и публиковать его «Вышка» не будет.

Тем временем, команда создателей ток-шоу «В точку» заявила, что не имеет отношения к открытому письму студентов. «Наш гость и наши зрители после встречи остались довольны, это правда!», — отметили авторы программы.