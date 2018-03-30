Студенты Высшей школы экономики назвали проявлением цензуры решение вуза не публиковать интервью с Песковым
Студенты Высшей школы экономики назвали проявлением цензуры решение вуза не публиковать интервью с пресс-секретарем президента. Дмитрий Песков накануне участвовал в записи университетского ток-шоу, где сделал несколько резонансных заявлений. Уже после разговора со студентами он попросил не выкладывать в сеть видео беседы.
Объяснить запрет публикации ток-шоу «В точку», главным героем которого стал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, студенты Высшей школы экономики потребовали от руководства вуза. В открытом письме, опубликованном в университетском журнале, учащиеся факультета коммуникаций, медиа и дизайна, заявили, что находятся в замешательстве. По словам студентов, о записи программы, которая прошла в учебной телестудии, им не сообщили. А информацию о том, кто станет гостем очередного выпуска, также до последнего держали в секрете. По некоторым данным, — пишут авторы обращения, — для ток-шоу с Песковым студентов отбирали специально, формируя закрытые списки. Но больше всего учащихся «Вышки» возмутило то, что руководство факультета решило не публиковать отснятое ток-шоу. Тем самым выполнив просьбу самого Дмитрия Пескова, который по окончании встречи сказал, что разговор с ним вёлся off the record — то есть не под запись.
Позицию вуза студенты назвали проявлением цензуры, будущие журналисты и пиарщики написали, что не хотели бы отождествлять мнение руководства «Вышки» с мнением ее студентов. Несмотря на то, что нашумевшее ток-шоу с участием Пескова вряд ли будет опубликовано полностью, фрагменты беседы «утекли» со встречи еще накануне. Одним из неоднозначных заявлений пресс-секретаря президента стал его комментарий по поводу скандала вокруг депутата Леонида Слуцкого и обвинений его в сексуальных домогательствах. Песков, который раньше на эту тему старался не распространяться, общаясь со студентами, разоткровенничался и сравнил журналисток, пострадавших от домогательств Слуцкого, с жертвами голливудского продюсера Харви Вайштейна. Тех, в свою очередь, Песков сравнил с проститутками. Сегодня глава кремлевской пресс-службы сказал журналистам, что не считает свое же требование не публиковать ток-шоу проявлением цензуры. Песков пояснил, что студенты не так его поняли в начале беседы — он не планировал, что разговор будет вестись под запись. Профессор журфака Высшей школы экономики Сергей Корзун позже сказал «Эху», что официального видео эфира ток-шоу вовсе не существует, поэтому и публиковать его «Вышка» не будет.
Тем временем, команда создателей ток-шоу «В точку» заявила, что не имеет отношения к открытому письму студентов. «Наш гость и наши зрители после встречи остались довольны, это правда!», — отметили авторы программы.
Комментарии7
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post_v 30 марта 2018 | 18:47
в студии ВШЭ Песков увидел пять включенных телекамер. А когда ему прикрепили микрофон к лацкану пиджака и сказали "запись пошла", он сразу подумал "это, наверно, у них off record…"
Пурга..........
gvs 30 марта 2018 | 18:49
Наверно, Письков наговорил в ВШЭ много нецензурного ))) Этажей пять )))
dobro_vam_v_dom 30 марта 2018 | 18:49
Студенты хотели подзаработать на продаже видео? Бизнесмены, мля... "будущее России"
kir_pich_101 30 марта 2018 | 18:51
Вот в таких встречах и раскрывается полностью нутро кремлёвских мразей.
post_v 30 марта 2018 | 18:53
kir_pich_101:
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интересно, девушка Лиза Пескова узнала о себе чего-то новое из слов папани?
sasass 30 марта 2018 | 18:54
Песков пресс-секретарь только в стенах Кремля , а за стенами никто - просто ветер без пурги...
yurasska 30 марта 2018 | 19:07
1)ну есть что скрывать от широкой общественности 2)есть вещи-раскрытие которых сильно(именно-сильно,не слабо и незначительно-в этом случае опубликовали бы фсё) уронит Пескова как величину 3)не здря путен избегает дебатов любого формата-при общении тет в тет -совсем другой компот и по вопросам и по ответам.Вот на примере Пескова-это и видно железобетонно.Разница в вопросах и разница в ответах-когда по телевизару и када среди людей,студентов,доярок,учоных или токарей С Автозоводу.Это сем бальшых разниц.Ну не можут Совки точно говорить правду.Принцыпыально не можут.Фсё время-врут потому что.Даже не привычка.а именно -способ жызни и бытия-говорить то,что щитают выгодным,но не то.что происходит на самом деле-как любые профессионалы делают всекда и визде-даже на верхней полке.