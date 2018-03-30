Российский хакер Евгений Никулин экстрадирован из Чехии в США

Его выдачи также добивалась Москва.

30-летнего Никулина американские власти обвиняют в организации кибератак на социальную сеть LinkedIn, сервисов вопросов и ответов Formspring и облачное хранилище Dropbox.В интернете оказались более 100 миллионов паролей. Его задержали полтора года назад в Праге, где молодой человек жил и хвастался роскошным образом жизни в своих аккаунтах: он демонстрировал подписчикам и читателям дорогостоящую иномарку, ботинки за 900 долларов и породистого кота.

Никулин утверждал, что зарабатывал все продажей автомобилей, напоминает издание «Настоящее время». Претензии в свой адрес он отвергает. По его словам, в допросе участвовали сотрудники ФБР, предлагавшие сознаться во взломе серверов Демократической партии США.

Работавший на него до февраля адвокат Адам Копецкий рассказывал, что его клиента содержат в тюрьме «как опасного преступника» в режиме почти полной изоляции.

В ночь на пятницу самолет американского Минюста с Никулиным вылетел в США. Первые слушания по его делу пройдут сегодня в Сан-Франциско.

В посольстве России в Чехии выразили сожалении в связи с депортацией хакера в США.