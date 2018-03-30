Российский хакер Евгений Никулин экстрадирован из Чехии в США
Его выдачи также добивалась Москва.
30-летнего Никулина американские власти обвиняют в организации кибератак на социальную сеть LinkedIn, сервисов вопросов и ответов Formspring и облачное хранилище Dropbox.В интернете оказались более 100 миллионов паролей. Его задержали полтора года назад в Праге, где молодой человек жил и хвастался роскошным образом жизни в своих аккаунтах: он демонстрировал подписчикам и читателям дорогостоящую иномарку, ботинки за 900 долларов и породистого кота.
Никулин утверждал, что зарабатывал все продажей автомобилей, напоминает издание «Настоящее время». Претензии в свой адрес он отвергает. По его словам, в допросе участвовали сотрудники ФБР, предлагавшие сознаться во взломе серверов Демократической партии США.
Работавший на него до февраля адвокат Адам Копецкий рассказывал, что его клиента содержат в тюрьме «как опасного преступника» в режиме почти полной изоляции.
В ночь на пятницу самолет американского Минюста с Никулиным вылетел в США. Первые слушания по его делу пройдут сегодня в Сан-Франциско.
В посольстве России в Чехии выразили сожалении в связи с депортацией хакера в США.
Комментарии5
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nemez1 30 марта 2018 | 18:56
Повезло, в Штатах тюрьма, как в России курорт.
podpindosny_homyachok 30 марта 2018 | 19:04
nemez1: оно и видно, тебя там негры в очко долбили
nemez1 30 марта 2018 | 19:15
podpindosny_homyachok: ты мразь себя, что с немцем ровняешь, это вас во все дырки пользуют.
halifax 30 марта 2018 | 19:00
повезло, англицкий подтянет.
com30 30 марта 2018 | 19:14
Теперь этот клоун будет веселить УРУ.