В 90-е годы из секретного российского НИИ, где разрабатывался «Новичок», исчезли от 9 до 14 ампул с ним

В 90-е годы из секретного российского НИИ, где разрабатывалось отравляющее вещество «Новичок», исчезли от 9 до 14 ампул с ним. Об этом «Эху» рассказал журналист издания Republic Илья Рождественский. Он добавил, что содержащегося в похищенных ампулах вещества хватило для убийства до четырех тысяч человек.