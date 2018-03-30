В 90-е годы из секретного российского НИИ, где разрабатывался «Новичок», исчезли от 9 до 14 ампул с ним
В 90-е годы из секретного российского НИИ, где разрабатывалось отравляющее вещество «Новичок», исчезли от 9 до 14 ампул с ним. Об этом «Эху» рассказал журналист издания Republic Илья Рождественский. Он добавил, что содержащегося в похищенных ампулах вещества хватило для убийства до четырех тысяч человек.
Комментарии19
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dobro_vam_v_dom 30 марта 2018 | 18:46
Как правило "Эксклюзив Эха" - обычный ФЕЙК...
evgolius7 30 марта 2018 | 18:47
А чего молчали столько лет?
Во отмазка...ампулы сами гуляют по миру и сами выбирают себе жертв...
Странно...и почему ни одна ампула не сработала в Кремле?
kir_pich_101 30 марта 2018 | 18:54
evgolius7: Выгодно. Всегда на исчезновение и свалить можно. Хотя "случайно" там ничего никогда не бывает. Точный рассчёт.
i_one_off 30 марта 2018 | 19:01
kir_pich_101:
Не ищите расчёт там, где царит бардак.
doc9_vikt 30 марта 2018 | 18:56
evgolius7: Вот откуда этот еврей Илья Рождественский знает о краже. На стреме стоял?
rabin_tagor 30 марта 2018 | 19:05
doc9_vikt: рождественский-еврей.......
Последний призыв пригожинцев - это уже просто песТня.
Уже просто каких-то АУЕшников из подворотен набирают.
vladimir1_57 30 марта 2018 | 19:19
doc9_vikt: Вот откуда он знает на какое количество хватит этих ампул, он знает концентрацию вещества в ампуле и свойство боевого отравляющего вещества?
pmasel 30 марта 2018 | 19:02
Он пытается связать убийство Кивилиди и нынешний случай. Но никто не знает был ли это один и тот же яд.
ginbin_ 30 марта 2018 | 19:07
evgolius7: Ампулы по Глонассу путешевствуют, а как известно кремль находится в Шереметьево или Внуково.
klukvik 30 марта 2018 | 18:48
минус одна
можно считалочку придумать, на мотив "десять негритят"
cockeyed 30 марта 2018 | 18:55
Для кого эту чушь эхо преподносит? Какой-то пистун сказал, а эхо эту чушь разнесло, а потом обижается, что её беззубой старухой называют.
agronom 30 марта 2018 | 18:56
А что ещё исчезло и откуда выяснится позже.
dobro64 30 марта 2018 | 18:56
А в какие 90-е? )) Может ещё СССР...))
i_one_off 30 марта 2018 | 18:59
Могли бы и больше стырить в такие мутные времена.
yuriyp 30 марта 2018 | 19:00
Опять эти лихие девяностые. Опять этонемы...
ansata 30 марта 2018 | 19:00
Как может исчезнуть то, чего мы никогда не производили? Мария не даст соврать. А хотя отмазка неплохая была бы для кремленов..
sedoi63 30 марта 2018 | 19:14
А кто бы сомневался, что именно это и объявят? Ведь и экономику развалили в те времена. Как ни крути, а ключевые слова ( Этнемы, ихтамнет, лихие девяностые!)
ostanovka 30 марта 2018 | 19:16
Ещё один диспетчер Карлос.
Конченные дебилы эти рашкины информаторы.
С 90-х почти четверть века прошло. В тех ампулах, если русские из ещё не применили и если их правда украли, давно все отреагировало.
В первейших русских опровержениями говорилось, что надо быстро применять, сразу после изготовления, мол даже если самолётом из рашки, то все равно уже не отправишь - чувствуется опыт, однозначно.
vigo_83 30 марта 2018 | 19:19
Эхо-24?