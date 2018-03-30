МИД России заявил решительный протест послу Великобритании
Действия Лондона по высылке российских дипломатов названы провокационными и ничем не обоснованными. Великобритании дан месяц на то, чтобы сократить численность сотрудников своих дипмиссий до такого же количества.
Великобритания выслала 23 российских дипломата. Сегодня в российский МИД вызваны послы западных стран, которые также объявили о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Им вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах со стороны России.
Существенное ухудшение отношений со странами Запада может привести к ужесточению санкций против России – такое мнение высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По мнению Лукьянова, Россия может оказаться в серьезной санкционной блокаде, как когда-то Иран.
Комментарии23
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evgolius7 30 марта 2018 | 18:45
МИД России заявил решительный протест послу Великобритании...
Меня забавляет слово "решительный"....
Забавно...а что решительного ?
Надо грозно или смело , ну или мужественно......а то как-то невнятно.....
sisyan_mudachina 30 марта 2018 | 18:47
evgolius7: А когда госдеп выражает озабоченность вы это как понимаете ,грозно или смело?)))
patrik04 30 марта 2018 | 18:51
Россия может оказаться в серьезной санкционной блокаде, как когда-то Иран...
А если в ходе следствия, как это бывало в американских фильмах, какая-нибудь американская Татьяна Фельгенгауэр, либеральная журналистка-расследовательница, получит документы доказывающие причастность к отравлению Скрипалей американских и британских спецслужб и обнародует их, то подвергнутся США и Британия иранским санкциям и окажутся ли в такой же блокаде?
arabmot 30 марта 2018 | 18:54
patrik04: Опять дебил с ядерным чемоданчиком нарисовался)))
danko_klisma 30 марта 2018 | 18:59
sisyan_mudachina: вот это правильно!!!
mwxp 30 марта 2018 | 19:06
arabmot: Они еще друг другу лайки ставят.
danko_klisma 30 марта 2018 | 19:11
mwxp: стреляйся. А когда вы друг другу латки ставите, коклотролли? Вас здесь 90%. Посмотри кто вас поддерживает?
cockeyed 30 марта 2018 | 19:01
sisyan_mudachina: А когда госдеп выражает озабоченность вы это как понимаете ,грозно или смело?)))
Он не как не понимает - у него мозг отсутствует, от обыкновенный бот, круглосуточно без выходных работающий в труляля-трулялю на эм.
sensei54 30 марта 2018 | 18:48
evgolius7: Я думаю, что вскоре война «советников по культуре» закончится и все дипломаты вместе со своими хлумками вернутся в исходное. Опять начнутся дружественные визиты и прочие объятия. Что-то вроде начала 70-х, Никсон, Хельсинский акт и прочее. Это во внешней политике.
Но это произойдет только после того, как Россия вернётся назад в СССР. Для чего и заварена эта каша. «Вставай, страна огромная…» и так далее. То есть, сначала должно настать полное благолепие по версии пахана.
cockeyed 30 марта 2018 | 18:58
evgolius7: Скоро будешь по картинках мелкобриташку учить - мы тебе в этом поможем, если пинками не выкинем из России, .... а скорее наверное вынесем тебя на пинках из России, будешь в мелкобриташке нужники чистить.
mwxp 30 марта 2018 | 19:10
cockeyed: Девочка, ты в каком классе учишься? Бросай компьютер, а то плохо кончишь.
denobenen 30 марта 2018 | 19:09
evgolius7: Манька отказалась ему сосать - причём решительно! Посол в шоке.
naivnyk 30 марта 2018 | 18:47
Переживёт это Россия.
ems1 30 марта 2018 | 18:50
Трагедия в Кемерово - это отработка спецслужбами Запада ядерного удара по населению России. Проверка его реакции и поведения на массовую гибель населения, включая детей.
andreyoo 30 марта 2018 | 18:55
Россия может оказаться в серьезной санкционной блокаде,
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Если бы могла, уже бы оказалась.
gregor 30 марта 2018 | 18:55
МИД России заявил решительный протест послу Великобритании
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За возмущение , отравленных химическим оружием , граждан Великобритании , МИД России заявил решительный протест .
Подумаешь отравили ...... ещё и возмущаются ... странные эти иностранцы .
Менталитет 86 % Россиян не понимают ,как можно возмущаться ,если травят твоих граждан ? Ну не понятно это по менталитету . Раз Барин хОчут травить ,как можно возмущаться ? Правда 86 % телевизионщиков ?
gruzin12 30 марта 2018 | 19:13
gregor: Тебя ещё не траванули? Жди скоро траванут, будешь корчится в предсмертных судорогах! КГБ не дремлет, достанет даже в аду!
us101 30 марта 2018 | 18:56
Понится была такая игрушка в виде плюшевого попугая. Она записывла громкие звуки и потом смешным голосом повторяла их.
Выглядело очень потешно... но не так грустно... ;(
mwxp 30 марта 2018 | 19:03
Решительный - это как? Топнули ножкой?
gruzin12 30 марта 2018 | 19:10
МИД России заявил решительный протест ослу Великобритании, ...."а чего ему заявлять - осёл он и в Африке осёл."
sedoi63 30 марта 2018 | 19:10
В Кремле наивно полагали, что после клоунады с "выборами" проблем на внешнем контуре страны поубавится?
vadimp 30 марта 2018 | 19:16
"Россия может оказаться в серьезной санкционной блокаде, как когда-то Иран."
Дык того и добивается.
vigo_83 30 марта 2018 | 19:16
Страна превращается в сталкерский диснейленд