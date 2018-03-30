Уже завтра сотрудники Генконсульства США в Петербурге должны освободить здание на Фурштатской
Уже завтра сотрудники Генконсульства США в Петербурге должны освободить здание на Фурштатской, дипмиссия прекращает свою работу в городе.
Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу американского генконсульства в Петербурге. Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, сотрудники дипмиссии США уже завтра должны освободить здание на Фурштатской улице. По данным Эха, работники генконсульства уже давно готовились к выселению. О том, что оно неизбежно, стало понятно после опроса, проведенного посольством России в Америке. В нем подписчиков в твиттере спрашивали, какое представительство США следует закрыть, большинство высказались именно за Петербург. При этом американские дипломаты считают, что немалую часть голосов в этом опросе российская сторона накрутила.
Также свою резиденцию должен покинуть генеральный консул Америки Томас Лири. Речь идет о его доме в Гродненском переулке. Именно там проходили большинство официальных мероприятий – всевозможные приемы, кинопоказы, дискуссии. О будущем здания, где располагалась дипмиссия, и резиденции генконсула пока ничего неизвестно. Впрочем, как и о судьбе российских сотрудников, которые работали в консульстве. Также пока не сообщается, где будут получать визы люди, которые успели подать заявку. Официально американские дипломаты в Петербурге ситуацию пока не комментируют.
Теперь петербуржцы могут получить визу либо в Москве, либо в Екатеринбурге, также у горожан есть возможность получить ее за границей. В частности, в Таллине, Хельсинки, Риге, Вильнюсе или Тбилиси.
Комментарии12
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dobro_vam_v_dom 30 марта 2018 | 18:40
Воздух в Питере чище будет...
aorswen 30 марта 2018 | 18:41
Отключите swift мордору. Сколько можно терпеть это говно? ))
hysteria 30 марта 2018 | 18:48
Видимо здание косульства уже сдали узбекам под шаурму.
Или под сауну.
aleksandr39 30 марта 2018 | 19:11
dobro_vam_v_dom: Как же теперь дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ будут посещать свою недвижимость в США не уж то вернутся на постоянное проживание в Рашу ,не верю как говорил Станиславский .
orlov_a_v 30 марта 2018 | 19:21
dobro_vam_v_dom: Екатеринбургу приготовится.)
lion64___3 30 марта 2018 | 18:41
Где же питерские либерасты теперь будут деньги от ЦРУ получать? В Первопрестольную на "сапсане" поедут или в Хельсинки на "аллегро"?
naivnyk 30 марта 2018 | 18:41
Кого жалко, так это наших оппов, куда за методичками и баблом ходить)))
vasyaz 30 марта 2018 | 18:49
Портянки и тролли радуются, они все равно невыездные. Теперь нечего стыдиться, что за кордоном ни разу не были.
naivnyk 30 марта 2018 | 18:52
vasyaz: Что правда, то правда ((( У нас безвиза нет, печалька... Толи дело у хохлов, вот где счастье)
andreyoo 30 марта 2018 | 18:53
Извините, а я не заметил, уже было выражение бурной либеральной радости за тех американских дипломатов, которым посчастливилось досрочно сбежать из Мордора и уехать на благословенную родину и задышать наконец там полной грудью?
evgeny_biolog 30 марта 2018 | 19:01
"сотрудники Генконсульства США в Петербурге должны освободить здание на Фурштатской"
Под что отдадут здание, под развлекательный центр?
yuriyp 30 марта 2018 | 19:02
//Уже завтра сотрудники Генконсульства США в Петербурге должны освободить здание на Фурштадской// чтобы уже послезавтра их занял какой-нибудь роттенберг...