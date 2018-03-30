@ Москва начала процедуру массовой высылки зарубежных дипломатических работников @

Кадровые сокращения затронут посольства тех государств, которые ранее решили выдворить российских дипломатов из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля.

Послы западных стран были вызваны в российский МИД с одной целью – получить ноту протеста и узнать об ответных мерах Москвы. Власти объявили о высылке такого же числа иностранных дипработников, какое ранее было выдворено из отечественных посольств за рубежом. Так в Латвию, Финляндию и Швецию вернуться по одному представителю, в Италию – два, а Литву и Чехию – три человека. Причем принципа «око за око» Кремль придерживается достаточно строго: например в ответ на высылку российского военного атташе из Таллина, персоной нон-грата был объявлен также военный атташе Эстонии.



Москва также потребовала, чтобы Британия сократила количество своих дипломатов на территории России и привела их в соответствие с численностью российской дипмиссии в Соединенном Королевстве. МИД заявил британскому послу решительный протест «в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями», которые спровоцировали массовую высылку российских дипломатов из целого ряда государств. Посол Лори Бристоу сказал, что Москва до сих пор не ответила на ряд важных вопросов.

Вчера Кремль дал «симметричный ответ» Вашингтону. Персонами нон-грата были объявлены 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге. Кроме того будет закрыто представительство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Впрочем, действия России не стали неожиданностью для Белого дома, который уже пообещал «разобраться с этим».

Кремль неоднократно отрицал причастность к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Покушение на бывшего разведчика произошло в британском Солсбери. Лондон утверждает, что при этом использовался нервно-паралитический агент под названием «Новичок».

О высылке российских дипломатов или отзыве своих послов из Москвы объявили около трех десятков стран Запада.