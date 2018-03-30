Москва начала процедуру массовой высылки зарубежных дипломатических работников
Кадровые сокращения затронут посольства тех государств, которые ранее решили выдворить российских дипломатов из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля.
Послы западных стран были вызваны в российский МИД с одной целью – получить ноту протеста и узнать об ответных мерах Москвы. Власти объявили о высылке такого же числа иностранных дипработников, какое ранее было выдворено из отечественных посольств за рубежом. Так в Латвию, Финляндию и Швецию вернуться по одному представителю, в Италию – два, а Литву и Чехию – три человека. Причем принципа «око за око» Кремль придерживается достаточно строго: например в ответ на высылку российского военного атташе из Таллина, персоной нон-грата был объявлен также военный атташе Эстонии.
Москва также потребовала, чтобы Британия сократила количество своих дипломатов на территории России и привела их в соответствие с численностью российской дипмиссии в Соединенном Королевстве. МИД заявил британскому послу решительный протест «в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями», которые спровоцировали массовую высылку российских дипломатов из целого ряда государств. Посол Лори Бристоу сказал, что Москва до сих пор не ответила на ряд важных вопросов.
Вчера Кремль дал «симметричный ответ» Вашингтону. Персонами нон-грата были объявлены 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге. Кроме того будет закрыто представительство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Впрочем, действия России не стали неожиданностью для Белого дома, который уже пообещал «разобраться с этим».
Кремль неоднократно отрицал причастность к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Покушение на бывшего разведчика произошло в британском Солсбери. Лондон утверждает, что при этом использовался нервно-паралитический агент под названием «Новичок».
О высылке российских дипломатов или отзыве своих послов из Москвы объявили около трех десятков стран Запада.
Комментарии28
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jidkov 30 марта 2018 | 18:41
Не Москва высылает, а оседлавшая её клика...
patrik04 30 марта 2018 | 18:43
Москва начала процедуру массовой высылки зарубежных дипломатических работников...
Список зарубежных дипломатов попавших под ответные санкции России, составляли С.Пархоменко и А.Навальный?
kinnlade 30 марта 2018 | 18:49
patrik04: Ох не помешало бы
danko_klisma 30 марта 2018 | 19:01
patrik04: вот это правильно!!!
naivnyk 30 марта 2018 | 18:43
jidkov: Вы правы! Не Москва высылает, а Россия пыром по копчику даёт)
tks 30 марта 2018 | 19:17
naivnyk: т.е. сие явление вы называете "ПЫРЯТИНА"?
aorswen 30 марта 2018 | 18:44
Отключите swift мордору. Сколько можно терпеть это говно? ))
minerr 30 марта 2018 | 18:58
aorswen: Отключите swift мордору.
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Повторяй это по два раза каждые полчаса в течении недели. Авось услышат. Только кричи погромче, чтобы соседи слышали.
r88w556xl4 30 марта 2018 | 19:01
aorswen: А может уж лучше атомную бомбу сразу сбросить? Ведь по заявлению передовых либеральных лидеров страну населяет "генетическое отребье" и "злобные дебилы".
ze_danil 30 марта 2018 | 19:02
aorswen: Отключите swift
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лучший ответ это выдать одобрить гринкарты всем подавшим на неё. Из России это 150-200 тысяч в год
150 тысяч молодых, часто хорошо образованных, энергичных людей вместе с семьями... половина средней областной столицы
вот такое было бы по настоящему сурово
danko_klisma 30 марта 2018 | 19:09
ze_danil: тфу на тебя. Гомофил. Убери ребёнка с аватарки.
gruzin12 30 марта 2018 | 19:23
aorswen: А ты поклоны бил? Нет! Так бей поклоны и повторяй, бей и повторяй - авось услышат тебя!
archibald_dandy_esquire 30 марта 2018 | 18:58
jidkov:
@ Москва начала процедуру массовой высылки зарубежных дипломатических работников @
Хорошо бы с ОМОНом, с нацгвардией, с "неизвестными" сотрудниками в черных "балаклавах" с пилами "болгарка" - чтобы всех высылаемых сотрудников посольств положили мордой в пол, поломали коваными берцами пару рёбер, сломали нос и вывихнули руки и ноги.
Пусть знают, что цивилизация и Великая Россия есть вещи несовместные.
РПЦ пока притаилась, но потом одобрит и забубенит молебны в честь Защитников Отечества.
Хорошо бы учредить воинский орден "За Взятие вражеского посольства", по статусу приравненный к ордену Александра Суворова и Александра Невского.
Премии, чины и мелкие медальки - само собой разумеется.
ur_sus 30 марта 2018 | 18:42
//Вчера Кремль дал «симметричный ответ» Вашингтону.//
Только разница в том, что американские консулы будут трудоустроены через неделю, а российским одна дорога - на "вечернем соловье" пургу нести да дерьмом бросаться...
naivnyk 30 марта 2018 | 18:49
ur_sus: Приведите хоть хоть одно враньё сказанное Соловьевым в программах
kinnlade 30 марта 2018 | 18:51
ur_sus: Откуда инфа?
andreyoo 30 марта 2018 | 19:01
ur_sus: Только разница в том, что американские консулы будут трудоустроены через неделю, а российским одна дорога...
---
Это у вас:
а. Информация полученная на личном опыте, причем с обеих сторон?
б. Собственные фантазии, основанные на классовом, расовом, религиозном (нужное подчеркнуть) сознании?
в. Цитирование главы методички?
tks 30 марта 2018 | 19:09
ur_sus: Их в ГосДурку устроят, заодно и ротацию запустят, тык скыть.
evgolius7 30 марта 2018 | 18:42
Вчера Кремль дал «симметричный ответ» Вашингтону.
Завтра Вашингтон даст " симметричный ответ " Кремлю.
Послезавтра Кремль дал «симметричный ответ» Вашингтону.
...
А когда дипломаты кончаться, чем мериться будут?
andreyoo 30 марта 2018 | 19:05
evgolius7: А когда дипломаты кончаться, чем мериться будут?
---
Во-первых, это скорее вопрос к Вашингтону. Они же начали. Причем признались, чо именно такой реакции и ожидали.
Во-вторых, дипломаты не кончатся. Ведь в данном случае, не сокращают количество сотрудников посольств, а высылают объявляют некоторых из них персонами нон-грата. Вместо них можно привезти новых. Можно наверное даже сотрудника высланного из Эстонии отправить в Латвию и наоборот. Они даже разницы не заметят.
gригорьич 30 марта 2018 | 18:48
Ну, Лаврова это уже не спасёт
gregor 30 марта 2018 | 18:50
Всё идёт к закрытию страны за колючку .
Россия по другому не может существовать .
Должны быть все вокруг враги .
Ничего ,не привыкать .... будет как всегда было , ждать приезда иностранца и клянчить у него пожевать жвачку или поносить джинсы ... .
Позорище ,они и есть позорище .
Бесперспективная территория .
naivnyk 30 марта 2018 | 18:56
gregor: А что иностранцев ждать? Приходи, у меня штук 20 старых джинс валяется, выкинуть жалко, продать не возможно, подарю бедолаге. Жевачки нет, извиняй, не пользую.
gregor 30 марта 2018 | 19:02
naivnyk:
Извини ,я боюсь венерических историй , так что не зайду .
Береги джинсы , пригодятся детям показывать , что такое джинсы , если будут , после твоей профессии вряд ли Анюта ибн Петя . Так что извини , выздоравливай и читай книжки .
minerr 30 марта 2018 | 19:01
gregor: А че тогда делают дипломаты из "цивилизованного" мира на "бесперпективной территории", да еще и возмущаются когда их выгоняют?
tks 30 марта 2018 | 19:11
gregor: Это не Россия так существовать не может, а Путинская Россия. Совсем разные страны.
tks 30 марта 2018 | 19:07
Кремлепаскудство.
gruzin12 30 марта 2018 | 19:20
... уже выстроилась очередь помочить тряпки для проводов зарубежных ослов.