Основателя МММ, бизнесмена Сергея Мавроди похоронят на деньги вкладчиков

Об этом агентству «Интерфакс» рассказал адвокат предпринимателя Александр Молохов. Он добавил, что похороны, скорее всего, состоятся завтра. Место захоронения держится в секрете, поскольку семья категорически против большого скопления людей.

Несколько дней назад 62-летнего Сергея Мавроди нашли без сознания на троллейбусной остановке в Москве. Предпринимателя доставили в больницу, но спасти не смогли.