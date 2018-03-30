Основателя МММ, бизнесмена Сергея Мавроди похоронят на деньги вкладчиков
Об этом агентству «Интерфакс» рассказал адвокат предпринимателя Александр Молохов. Он добавил, что похороны, скорее всего, состоятся завтра. Место захоронения держится в секрете, поскольку семья категорически против большого скопления людей.
Несколько дней назад 62-летнего Сергея Мавроди нашли без сознания на троллейбусной остановке в Москве. Предпринимателя доставили в больницу, но спасти не смогли.
Комментарии4
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gvs 30 марта 2018 | 18:37
Его надо хоронить в пирамиде, а-ля Хеопса )))
bozk 30 марта 2018 | 18:41
gvs: рядом с Лениным )
kir_pich_101 30 марта 2018 | 18:40
А ведь талантливый мужик был.
Его бы мозги да в реальную работу...
Но не в этой стране...
fleischwolf 30 марта 2018 | 19:09
kir_pich_101: как раз тогда -во времена ммм- можно было заниматься реальной работой..