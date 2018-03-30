Верховный суд Австрии отклонил ходатайство защиты обвиняемого в убийстве Аслана Гагиева

Адвокаты требовали отменить решение о его экстрадиции в Россию. Они также добивались возобновления судебного процесса, — сообщает агентство ТАСС.

Гагиева, который также известен как криминальный авторитет по прозвищу Джако, задержали в Вене три года назад по просьбе российских правоохранительных органов. Задержанного подозревают в 60-ти убийствах. Экстрадиция должна была состояться еще осенью прошлого года, однако тогда процедура была приостановлена – Гагиев пожаловался на аэрофобию и российские СИЗО.