Верховный суд Австрии отклонил ходатайство защиты обвиняемого в убийстве Аслана Гагиева
Адвокаты требовали отменить решение о его экстрадиции в Россию. Они также добивались возобновления судебного процесса, — сообщает агентство ТАСС.
Гагиева, который также известен как криминальный авторитет по прозвищу Джако, задержали в Вене три года назад по просьбе российских правоохранительных органов. Задержанного подозревают в 60-ти убийствах. Экстрадиция должна была состояться еще осенью прошлого года, однако тогда процедура была приостановлена – Гагиев пожаловался на аэрофобию и российские СИЗО.
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