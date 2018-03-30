Осужденный за взятки бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил президента Владимира Путина о помиловании

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что прежде, чем дойти до главы государства, прошение окажется у губернатора. Ожидается, что заявление бывшего мэра будет рассмотрено до конца весны.

В 2016-м году Урлашова приговорили к 12,5 годам строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей.