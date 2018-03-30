Осужденный за взятки бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов попросил президента Владимира Путина о помиловании
Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что прежде, чем дойти до главы государства, прошение окажется у губернатора. Ожидается, что заявление бывшего мэра будет рассмотрено до конца весны.
В 2016-м году Урлашова приговорили к 12,5 годам строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей.
Комментарии8
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romashka__ 30 марта 2018 | 18:35
СВОБОДУ Урлашову!
dobro_vam_v_dom 30 марта 2018 | 18:38
Пусть ВСЕ деньги вернет... и пиз..ет в Лондон...
anemon 30 марта 2018 | 18:43
dobro_vam_v_dom: Есть доказательства, что он что-то украл?
До чего же вы мерзкие, портянки!
prutkov100 30 марта 2018 | 19:07
А , что ему остается делать ? Даже в тюрьме понятно , что ВВХ можно только вперед ногами вынести из кремля или на вилах , ему чтобы хоть как то выжить пришлось унижаться перед этим существом . Лично я его не осуждаю .
olegleon 30 марта 2018 | 18:38
romashka__: в 2024 году по УДО может получить свободу
ivfn 30 марта 2018 | 18:41
olegleon:
Он уже 5 лет отсидел.
evgeny_biolog 30 марта 2018 | 18:36
"Евгений Урлашов попросил президента Владимира Путина о помиловании"
Попросил живота?
anemon 30 марта 2018 | 18:40
Сломали жизнь человеку.