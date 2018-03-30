Управделами президента собирается потратить более миллиона рублей на мониторинг СМИ и соцсетей
Объявлен соответствующий тендер, — сообщает Би-би-си. В сообщении отмечается, что темы, интересующие заказчика, в основном общие. Управделами президента интересует, что пишут о деятельности главы государства, правительства, думы, но есть и две специфические темы: это медицинское обеспечение сотрудников управделами президента и их питание. С чем это связано, неизвестно.
Как правило, тема питания сотрудников управделами президента всплывает, когда речь идет о бизнесмене Евгении Пригожине, которого в СМИ называют поваром Путина, — отмечает Би-би-си.
Комментарии5
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aorswen 30 марта 2018 | 18:35
это на ботов-портянок штоле?? на доширак для дебилов?
aorswen 30 марта 2018 | 18:38
держатель общака игорёха сечин уже отчислил четверть дневной зарплаты на дебилов? ))
tks 30 марта 2018 | 18:36
Перестаньте раскачивать галеру, крысу тошнит!
snaker 30 марта 2018 | 18:52
Это подкрепление пригожинским мразям. Они уже не справляются.
marfa_1953 30 марта 2018 | 18:56
Это ж надо! А зачем? Путин же уверенно победил на выборах! Видать, есть большие сомнения, а сами-то знают, что король-то Голый!