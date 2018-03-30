Управделами президента собирается потратить более миллиона рублей на мониторинг СМИ и соцсетей

Объявлен соответствующий тендер, — сообщает Би-би-си. В сообщении отмечается, что темы, интересующие заказчика, в основном общие. Управделами президента интересует, что пишут о деятельности главы государства, правительства, думы, но есть и две специфические темы: это медицинское обеспечение сотрудников управделами президента и их питание. С чем это связано, неизвестно.

Как правило, тема питания сотрудников управделами президента всплывает, когда речь идет о бизнесмене Евгении Пригожине, которого в СМИ называют поваром Путина, — отмечает Би-би-си.