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18:30, 30 марта 2018

Управделами президента собирается потратить более миллиона рублей на мониторинг СМИ и соцсетей

Объявлен соответствующий тендер, — сообщает Би-би-си. В сообщении отмечается, что темы, интересующие заказчика, в основном общие. Управделами президента интересует, что пишут о деятельности главы государства, правительства, думы, но есть и две специфические темы: это медицинское обеспечение сотрудников управделами президента и их питание. С чем это связано, неизвестно.

Как правило, тема питания сотрудников управделами президента всплывает, когда речь идет о бизнесмене Евгении Пригожине, которого в СМИ называют поваром Путина, — отмечает Би-би-си.

Комментарии

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aorswen 30 марта 2018 | 18:35

это на ботов-портянок штоле?? на доширак для дебилов?

aorswen 30 марта 2018 | 18:38

держатель общака игорёха сечин уже отчислил четверть дневной зарплаты на дебилов? ))

tks 30 марта 2018 | 18:36

Перестаньте раскачивать галеру, крысу тошнит!

snaker 30 марта 2018 | 18:52

Это подкрепление пригожинским мразям. Они уже не справляются.

marfa_1953 30 марта 2018 | 18:56

Это ж надо! А зачем? Путин же уверенно победил на выборах! Видать, есть большие сомнения, а сами-то знают, что король-то Голый!

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