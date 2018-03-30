Министерство обороны опубликовало видео с якобы испытанием ракеты «Сармат»
Министерство обороны опубликовало видео с якобы испытанием ракеты «Сармат», о которой говорил президент во время своего послания федеральному собранию.
То, что мы видим на ролике, нельзя расценивать как полноценное тестирования снаряда, — сказал «Эху» военный обозреватель Александр Гольц. Он добавил, что настоящие испытания должны пройти в ближайший год, поскольку в 2021-ом году ракета должна стоять на боевом дежурстве.
Зарубежные СМИ с тревогой восприняли сообщения из России о проведении ракетных испытаний. NBC News обращает внимание на то, что так называемые испытания произошли на неделе, когда закрыли консульство США в Петербурге и выдворили зарубежных дипломатов из России. Телеканал также с сомнением сообщает, что никакой подробной информации кроме твита министерства обороны и видео с космодрома Плесецк не было представлено. Цитата: «Всё случилось на фоне крайне охлаждённых отношений России и США, вместе с конфликтами вокруг кибератак и деятельности хакеров, а также войны в Сирии и отравления Сергея Скрипаля».
Газета The Sun вспоминает, что запуск случился через несколько дней после того, как Дональд Трамп заверил американскую нацию в том, что именно США выиграет гонку вооружений. То же он сказал в разговоре по телефону с Владимиром Путиным.
Многие издания обращают внимание на то, что ещё раньше российские СМИ писали, что российские ракеты могут облететь планету с Северного или Южного полюса и стереть с лица Земли территорию, размером с Францию или штат Техас.
На фоне этих сообщений, журнал Newsweek не исключает, что Россия может продемонстрировать новую ракету еще до президентских выборов в США, которые запланированы на 2020 год. Издание при этом напоминает, что создание ракеты Сармат регулярно откладывалось. «Это — символ масштабной попытки Путина расширить и модернизировать военные мощности России, таким образом, бросая вызов Америке и всему Западу».
Newsweek также вставил шпильку Трампу: написав о том, что в отличие от него, Путин, занятый проблемами боеспособности своей армии, будет у власти до 2024 года. А будущее нынешнего американского президента кажется неясным. «Путин вновь хвастается своими неуязвимыми ракетами», — сообщает телеканал Fox News. Хотя, на самом деле США давным давно знает о попытках России создать новые виды оружия. Это происходит уже с десяток лет. И является прямым нарушением договоренностей о сдерживании вооружения.
Комментарии13
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tks 30 марта 2018 | 18:31
Плешивец всё ещё никак не наиграется...
donnik_vt 30 марта 2018 | 18:33
Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути...
fig_wam_ 30 марта 2018 | 18:40
donnik_vt: Ну, дыму и шуму много, быдломасса довольна, а ракеты-то нет.
Будет она лет через 5-7 если не позднее.
А вот "Булава", которую она должна заменить, снимается с дежурства и списывается ужэе сейчас - Южмаш украинский отказался ее обслуживать, все сроки эксплуатации вышли.
Поневоле мирными станешь, когда бронепизд сгнил полностью.
zularin12 30 марта 2018 | 18:46
Сармат взлетел красиво. Для русофобов - страшно.
Проект развивается успешно, будет реализован в поставленные сроки.
sg79g 30 марта 2018 | 18:55
fig_wam_: А вот "Булава", которую она должна заменит
))))))))))
Ты редкостный долбоеб, порадовал. Прямо камень с души падает, когда видишь каких тупиц набирают по объявлению Почитай сначала про то, что выпускал Южмаш, а что МИТ.. Тупая рвань..
И ваш бергольц туда же. Русским языком было сказано что это были БРОСКОВЫЕ испытанияю Не запоминай это слово, хомяк, башка треснет )))
А Южмаш нынче тролейбусы даже сделать не может, а у России все нормально с этим. И Воевод еще 10 лет прослужит как нибудь без скаклов. ТЕм более все спецы оттуда уже сбежали сломя голову..
vezdehod 30 марта 2018 | 18:52
Посмотрел по "Звезде" этот запуск Болванки "Самрат"...Взлетела лихо и вся в дыму, но - потом показали то . что демонстрировал Путин, на большом экране, в Манеже.
nikitin43 30 марта 2018 | 18:34
tks: "якобы " это ключевое слово во всей политике кремля.
nifont 30 марта 2018 | 18:34
tks: Молись,паршивец
fig_wam_ 30 марта 2018 | 18:42
nifont: Мультиком убъешь?
Ракеты-то нет. Есть макет, который выбросили их шахты пороховым зарядом . На потеху быдлу показали.
быдло срется от удовольствия.
tks 30 марта 2018 | 19:05
nifont: Бог не фраер, паскудина ты путинская.
dobro_vam_v_dom 30 марта 2018 | 18:32
Пока у России есть ядерное оружие и современные средства доставки, мировой войны не будет...
gригорьич 30 марта 2018 | 18:33
Якобы испытание якобы ракеты
civilist 30 марта 2018 | 18:34
тут вопрос встает об авторском праве. товарищу ыну обязательные отчисления сделали за использование его методики?