Министерство обороны опубликовало видео с якобы испытанием ракеты «Сармат», о которой говорил президент во время своего послания федеральному собранию.

То, что мы видим на ролике, нельзя расценивать как полноценное тестирования снаряда, — сказал «Эху» военный обозреватель Александр Гольц. Он добавил, что настоящие испытания должны пройти в ближайший год, поскольку в 2021-ом году ракета должна стоять на боевом дежурстве.

Зарубежные СМИ с тревогой восприняли сообщения из России о проведении ракетных испытаний. NBC News обращает внимание на то, что так называемые испытания произошли на неделе, когда закрыли консульство США в Петербурге и выдворили зарубежных дипломатов из России. Телеканал также с сомнением сообщает, что никакой подробной информации кроме твита министерства обороны и видео с космодрома Плесецк не было представлено. Цитата: «Всё случилось на фоне крайне охлаждённых отношений России и США, вместе с конфликтами вокруг кибератак и деятельности хакеров, а также войны в Сирии и отравления Сергея Скрипаля».

Газета The Sun вспоминает, что запуск случился через несколько дней после того, как Дональд Трамп заверил американскую нацию в том, что именно США выиграет гонку вооружений. То же он сказал в разговоре по телефону с Владимиром Путиным.

Многие издания обращают внимание на то, что ещё раньше российские СМИ писали, что российские ракеты могут облететь планету с Северного или Южного полюса и стереть с лица Земли территорию, размером с Францию или штат Техас.

На фоне этих сообщений, журнал Newsweek не исключает, что Россия может продемонстрировать новую ракету еще до президентских выборов в США, которые запланированы на 2020 год. Издание при этом напоминает, что создание ракеты Сармат регулярно откладывалось. «Это — символ масштабной попытки Путина расширить и модернизировать военные мощности России, таким образом, бросая вызов Америке и всему Западу».

Newsweek также вставил шпильку Трампу: написав о том, что в отличие от него, Путин, занятый проблемами боеспособности своей армии, будет у власти до 2024 года. А будущее нынешнего американского президента кажется неясным. «Путин вновь хвастается своими неуязвимыми ракетами», — сообщает телеканал Fox News. Хотя, на самом деле США давным давно знает о попытках России создать новые виды оружия. Это происходит уже с десяток лет. И является прямым нарушением договоренностей о сдерживании вооружения.