В Российскую армию этой весной призовут 128 тысяч человек, — соответствующий указ подписал Владимир Путин. В Генштабе уточнили, что призывников на 10% меньше, чем год назад.

Уклонистам грозит уголовная ответственность, — заявил в эфире Эха представитель Генштаба Евгений Бурдинский. Он сообщил, что около 3 тысяч человек, которые не смогли пройти срочную военную службу по состоянию здоровья,

будут призваны весной этого года — речь идет о тех, чье состояние здоровья улучшилось и кто выразил желание служить.