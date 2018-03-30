В Российскую армию этой весной призовут 128 тысяч человек, — соответствующий указ подписал Владимир Путин
В Российскую армию этой весной призовут 128 тысяч человек, — соответствующий указ подписал Владимир Путин. В Генштабе уточнили, что призывников на 10% меньше, чем год назад.
Уклонистам грозит уголовная ответственность, — заявил в эфире Эха представитель Генштаба Евгений Бурдинский. Он сообщил, что около 3 тысяч человек, которые не смогли пройти срочную военную службу по состоянию здоровья,
будут призваны весной этого года — речь идет о тех, чье состояние здоровья улучшилось и кто выразил желание служить.
Комментарии3
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dobro_vam_v_dom 30 марта 2018 | 18:29
В российской армии растет число контрактников. Это хорошо.
Современная армия должна быть профессиональной...
vezdehod 30 марта 2018 | 18:43
"Живое мясо" заменить пока нечем - приходится гнать баранов на бойню.
kir_pich_101 30 марта 2018 | 18:36
Сколько лет уже балаболят о том, что надо переходить на контракт, а воз и ныне там.
Сыночков госдумовских не видать.
Больные все, а чтобы выздоравливали быстрее, папы им тачки с квартирами покупают.