Сгоревший торговый центр Зимняя Вишня в Кемерово был построен без разрешения
Сгоревший торговый центр Зимняя Вишня в Кемерово был построен без разрешения, — сообщает Следственный комитет. Объявлено о задержании бывшей начальницы Инспекции Государственного строительного надзора Танзили Комковой. Следователи назначили судебную пожарно-техническую экспертизу, — сообщила официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко
Сегодня же стало известно о задержании гендиректора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой — именно этой компании принадлежал сгоревший торговый центр.
Здание вполне может быть самостроем, ответственные чиновники не уделяют этому вопросу должного внимания, — сказал «Эху» архитектор-градостроитель Олег Васильев. По словам Васильева, здания, которые были объектами недостроя или оформлены как заводские цеха, довольно часто переделывают под бизнес-центры без необходимой перепланировки.
Арест бывшего руководителя областного стройнадзора в Кемерове может повлиять на всю надзорную систему. Такое мнение «Эху» высказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он добавил, что во избежание трагедий, вроде кемеровской, в будущем, требуется реформа органов надзора в целом.
68% россиян, опрошенных ВЦИОМ, считают, что в кемеровской трагедии виноваты владельцы торгового центра. На самом деле, виновата общая коррупционна система в нашей стране. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист и историк Николай Сванидзе. Построение коррупционной системы – заслуга государства в целом и в частности главы государства, добавил Николай Сванидзе.
Комментарии9
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post_v 30 марта 2018 | 18:22
у товарищей в следственном комитете помутнение в головах
ТРЦ "Зимняя вишня" был ПЕРЕСТРОЕН из бывшего цеха
С таким же успехом можно сказать, что на строительство московского Кремля никто в Москомархитектуре разрешение не получал
chapter_2 30 марта 2018 | 18:23
post_v: Почему ФСБ, СК, Генпрокуратура и МВД своевременно не возбуждали уголовные дела в отношении граждан и организаций самовольно и противозаконно построивших здание ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово? Где они были всё это время? Это они, своим своим преступным служебным пренебрежением и халатностью, сделали случившийся пожар возможным. Не было бы ТЦ «Зимняя вишня» - не было пожара и жертв.
nikitin43 30 марта 2018 | 18:28
chapter_2: чиновники отмазывают друг друга , это в системе вертикали принято и в негласном законе , электрика посадить , стрелочника ...это легко. видно и на бастрыка местные бандиты наехали , не всё чечни бояться.
vezdehod 30 марта 2018 | 18:39
Крымский мост тоже строят без разрешения - видимо его ждёт та же участь.
post_v 30 марта 2018 | 18:43
chapter_2:
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в СМИ уже сообщали про двух кемеровских чиновниц (свекровь и невестка Комковы), которые согласовали проект ТЦ «Зимняя вишня».
Кемеровская чиновница Танзиля Комкова, возглавляющая областной стройнадзор, согласовывала в своё время проект строительства ТЦ "Зимняя вишня" с другой чиновницей, но с той же фамилией – Комковой Еленой из упразднённого ныне городского комитета строительного контроля города Кемерово. Эта самая Елена Комкова приняла проект будущего ТЦ и отнесла его на согласование в областной стройнадзор к Комковой Танзиле, которая приходится ей родной свекровью. Возможно, свекровь и пристроила невестку в комитет строительного контроля?
А уж потом под проектом ТЦ "Зимняя вишня" поставил свою подпись заммэра Кемерово.
Блогеры спрашивают, а вот эти две чиновницы – свекровь с невесткой Комковы – принявшие и утвердившие проект с заведомыми нарушениями, они предстанут перед судом?
А заммэра, подписавший откровенную туфту, где не соблюдено ни одной строительной нормы, окажется ли он на скамье подсудимых?
dobro_vam_v_dom 30 марта 2018 | 18:23
А если было бы разрешение, не сгорел?
kir_pich_101 30 марта 2018 | 18:31
Разрешение на постройку дома надо побегать пару лет.
Кто делал, тот знает, какая морока и куча взяток.
А тут такое отгрохали и без разрешения.
Рука руку моет...
ostapbey 30 марта 2018 | 18:33
Было выписано разрешение, что если что вдруг случится, то разрешение недействительно. И подлежит уничтожению.
Даже
ostapbey 30 марта 2018 | 18:36
Тренировались не на кошечках а на солдатиках .
Если попался, то уволен. За полчаса до попадалово.
Даже.