Сгоревший торговый центр Зимняя Вишня в Кемерово был построен без разрешения, — сообщает Следственный комитет. Объявлено о задержании бывшей начальницы Инспекции Государственного строительного надзора Танзили Комковой. Следователи назначили судебную пожарно-техническую экспертизу, — сообщила официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко

Сегодня же стало известно о задержании гендиректора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой — именно этой компании принадлежал сгоревший торговый центр.

Здание вполне может быть самостроем, ответственные чиновники не уделяют этому вопросу должного внимания, — сказал «Эху» архитектор-градостроитель Олег Васильев. По словам Васильева, здания, которые были объектами недостроя или оформлены как заводские цеха, довольно часто переделывают под бизнес-центры без необходимой перепланировки.

Арест бывшего руководителя областного стройнадзора в Кемерове может повлиять на всю надзорную систему. Такое мнение «Эху» высказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он добавил, что во избежание трагедий, вроде кемеровской, в будущем, требуется реформа органов надзора в целом.

68% россиян, опрошенных ВЦИОМ, считают, что в кемеровской трагедии виноваты владельцы торгового центра. На самом деле, виновата общая коррупционна система в нашей стране. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист и историк Николай Сванидзе. Построение коррупционной системы – заслуга государства в целом и в частности главы государства, добавил Николай Сванидзе.