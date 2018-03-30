Экспертиза подтвердила, что глава Карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев не является педофилом. Об этом в эфире «Эха» сказал адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев. Он добавил, что всего по этому делу было привлечено 11 специалистов. Вынесение приговора Юрию Дмитриеву должно состояться третьего апреля.