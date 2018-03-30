Экспертиза подтвердила, что глава Карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев не является педофилом
Экспертиза подтвердила, что глава Карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев не является педофилом. Об этом в эфире «Эха» сказал адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев. Он добавил, что всего по этому делу было привлечено 11 специалистов. Вынесение приговора Юрию Дмитриеву должно состояться третьего апреля.
Комментарии8
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dobro_vam_v_dom 30 марта 2018 | 18:21
Он просто любит детишек...
brandfa 30 марта 2018 | 18:32
dobro_vam_v_dom: а что, разве любить детишек зазорно? Всё-то вы, упырята на изнанку выворачиваете.
vezdehod 30 марта 2018 | 18:36
dobro_vam_v_dom:
Он просто любит детишек...
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Это точно...Только он любит мальчиков и - целует их в пупочек.
servelat 30 марта 2018 | 18:26
Никто и не утверждал, что он педофил. Судят то его за создание и распространение детской порнографии.
tour 30 марта 2018 | 18:36
servelat:
Дело в том, что уровень компетенции тех кто ведёт дела и судит, ниже плинтуса!
Следователь, который ведет дело "банды" Кирилла Серебренникова, думал, что "Сон в летнюю ночь" написал Малобродский и украл авторские права. У Малобродского хороший адвокат – она говорит: "Это Шекспир написал". – "А где этот Шекспир?" – спрашивает молодой человек, который приехал из Челябинска и громкое дело получил: "Где он?!" Отвечают: "Умер". – "Когда?" – "В XVI веке".
Занавес!
brandfa 30 марта 2018 | 18:40
tour: "Где он?!" Отвечают: "Умер". – "Когда?" – "В XVI веке"
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Не верю! Не бывает настолько тупых людей!
naivnyk 30 марта 2018 | 18:28
А методика проверки? )))
naivnyk 30 марта 2018 | 18:31
Сказали педофил, значит педофил!!! Какие доказательства? Следуя практикам демократических стран ))