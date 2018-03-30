В России может появиться новое «врачебное дело»

Следственный комитет обвиняет известного врача-трансплантолога Михаила Каабака в преступной халатности из-за смерти подростка. Это произошло еще в 2012 году, — рассказал «Эху» адвокат Алексей Таратухин.

По мнению адвоката, дело против Каабака выглядит надуманным.

Сам Михаил Каабак считает, что за уголовным делом стоит главный трансплантолог Минздрава, который не хочет внедрять реестр учета людей, перенесших операции по пересадке органов. Каабак добавил, что уголовное дело основано на ложной экспертизе, который делал главный трансплантолог Минздрава России.