В России может появиться новое «врачебное дело»
Следственный комитет обвиняет известного врача-трансплантолога Михаила Каабака в преступной халатности из-за смерти подростка. Это произошло еще в 2012 году, — рассказал «Эху» адвокат Алексей Таратухин.
По мнению адвоката, дело против Каабака выглядит надуманным.
Сам Михаил Каабак считает, что за уголовным делом стоит главный трансплантолог Минздрава, который не хочет внедрять реестр учета людей, перенесших операции по пересадке органов. Каабак добавил, что уголовное дело основано на ложной экспертизе, который делал главный трансплантолог Минздрава России.
Комментарии12
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bozk 30 марта 2018 | 18:20
Дождались
evgolius7 30 марта 2018 | 18:34
В России может появиться новое «врачебное дело»
"дело врачей "...было.
Теперь "врачебное дело"...
Как не верти а главное тут слово ДЕЛО.
dobro_vam_v_dom 30 марта 2018 | 18:35
Цель медицины в буржуазном обществе не лечить людей, а зарабатывать деньги...
tks 30 марта 2018 | 18:44
dobro_vam_v_dom: А в феодальном?
vezdehod 30 марта 2018 | 18:47
В России может появиться новое «врачебное дело»
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Только благодаря смерти щербатого Генералиссимуса - первое "Дело" развалилось, но второе Дело, обязательно доведут до конца.
hastings 30 марта 2018 | 18:25
А ведь Сталина сгубили именно врачи :(
tks 30 марта 2018 | 18:28
hastings: Джуга сгубил себя сам, подохнув в луже собственной блевотины.
hastings 30 марта 2018 | 18:31
tks: его продолжительное время планомерно травили. Сталин жаловался, но его не слушали и называли параноиком.
tks 30 марта 2018 | 18:42
hastings: Ух ты. Гады-отравители!! 25 лет правила Усатая Тварь и всё это время её активно так травили! Злодеи!!
tks 30 марта 2018 | 18:26
Больше заняться, видимо, нечем?
andy66 30 марта 2018 | 18:28
обычные технологии перенаправления (канализации) ненависти... власть инстинктивно ищет на кого натравить озлобленное население
kir_pich_101 30 марта 2018 | 18:29
Скоро в больницах останутся только уборщицы и гардеробщицы.