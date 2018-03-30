Жена Алексея Малобродского, Татьяна Лукьянова, опасается за жизнь мужа

Она написала открытое письмо уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором пожаловалась на издевательства и унижение. «Действительно, из камеры, где Алексей Малобродский содержится в СИЗО номер 4, переведено несколько осужденных. Первоначально он был помещен в камеру, где содержалось 12 человек. Я обратилась во ФСИН, они установили факт переполнения и перевели четырех осужденных в другие камеры», — рассказала Татьяна Москалькова. Она добавила, что в настоящее время в камере, где содержится Малобродский, находятся 8 человек. «Также я просила рассмотреть ситуацию с тем, что в камере есть курящие, а Малобродский не курит. Курящие тоже переведены в другие камеры», — отметила Москалькова. Кроме того, она подчеркнула, что вчера Малобродский прошел обследование и попросил дать ему возможность встретиться с офтальмологом. «Сегодня такой врач должен быть ему предоставлен», — заключила Москалькова.

Накануне сам Малобродский заявил членам ОНК, что расценивает перевод в другое СИЗО как попытку следствия оказать на него давление.

Условия содержания в СИЗО-4 бывшего генерального директора «Гоголь-Центра» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу «Седьмой студии», после проверки правозащитников частично улучшились. Однако его состояние здоровья вызывает тревогу. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» член ОНК и журналист телеканала «Дождь» Когершын Сагиева. «Прошли сутки, и после проверки замечания правозащитников частично устранили: в камере больше нет переполненности, а из курильщиков остались трое, и сегодня же руководство пообещало переселить и их. Кроме того, Малобродского наконец осмотрел врач. Тем не менее, несмотря на исправленные недочеты, в связи с переездом Алексея из одного изолятора в другой, произошло существенное ухудшение условий его содержания. И здоровье существенно ухудшилось в связи со стрессом», — рассказала она.

Сагиева пояснила, что до переезда, который правозащитники считают незаконным, Малобродский находился в непосредственной близости к больнице «Матросская тишина», что является очень важным обстоятельством, учитывая возраст подозреваемого и его диагнозы. По словам правозащитницы, сейчас состояние Малобродского существенно ухудшилось. «Что касается его состояния: понятно, что когда перекидывают без предупреждения из одного изолятора в другой в пять утра, нужно экстренно собираться, это влияет. У него скачет давление, прихватывает живот, обострилась болезнь, из-за которой ему оперировали кишечник, одновременно очень сильно упало зрение, трудно читать. А сейчас идет ознакомление с делом, когда каждое слово важно», — рассказала она.

Сагиева подчеркнула, что правозащитники будут добиваться перевода Малобродского обратно в СИЗО «Матросская тишина». «Будем просить, чтобы его вернули назад туда, где он раньше находился, и объяснили причины перевода, поскольку здесь явно есть нарушения. И мы продолжаем требовать, чтобы «малостатейники», особенно пожилые, чтобы они находились под домашнем арестом», — отметила она.

Алексей Малобродский находится под стражей с июня прошлого года. Его, как и других фигурантов дела Седьмой студии обвиняют в хищении бюджетных средств. Виновным себя он не признает.