Жена Алексея Малобродского, Татьяна Лукьянова, опасается за жизнь мужа
Она написала открытое письмо уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором пожаловалась на издевательства и унижение. «Действительно, из камеры, где Алексей Малобродский содержится в СИЗО номер 4, переведено несколько осужденных. Первоначально он был помещен в камеру, где содержалось 12 человек. Я обратилась во ФСИН, они установили факт переполнения и перевели четырех осужденных в другие камеры», — рассказала Татьяна Москалькова. Она добавила, что в настоящее время в камере, где содержится Малобродский, находятся 8 человек. «Также я просила рассмотреть ситуацию с тем, что в камере есть курящие, а Малобродский не курит. Курящие тоже переведены в другие камеры», — отметила Москалькова. Кроме того, она подчеркнула, что вчера Малобродский прошел обследование и попросил дать ему возможность встретиться с офтальмологом. «Сегодня такой врач должен быть ему предоставлен», — заключила Москалькова.
Накануне сам Малобродский заявил членам ОНК, что расценивает перевод в другое СИЗО как попытку следствия оказать на него давление.
Условия содержания в СИЗО-4 бывшего генерального директора «Гоголь-Центра» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу «Седьмой студии», после проверки правозащитников частично улучшились. Однако его состояние здоровья вызывает тревогу. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» член ОНК и журналист телеканала «Дождь» Когершын Сагиева. «Прошли сутки, и после проверки замечания правозащитников частично устранили: в камере больше нет переполненности, а из курильщиков остались трое, и сегодня же руководство пообещало переселить и их. Кроме того, Малобродского наконец осмотрел врач. Тем не менее, несмотря на исправленные недочеты, в связи с переездом Алексея из одного изолятора в другой, произошло существенное ухудшение условий его содержания. И здоровье существенно ухудшилось в связи со стрессом», — рассказала она.
Сагиева пояснила, что до переезда, который правозащитники считают незаконным, Малобродский находился в непосредственной близости к больнице «Матросская тишина», что является очень важным обстоятельством, учитывая возраст подозреваемого и его диагнозы. По словам правозащитницы, сейчас состояние Малобродского существенно ухудшилось. «Что касается его состояния: понятно, что когда перекидывают без предупреждения из одного изолятора в другой в пять утра, нужно экстренно собираться, это влияет. У него скачет давление, прихватывает живот, обострилась болезнь, из-за которой ему оперировали кишечник, одновременно очень сильно упало зрение, трудно читать. А сейчас идет ознакомление с делом, когда каждое слово важно», — рассказала она.
Сагиева подчеркнула, что правозащитники будут добиваться перевода Малобродского обратно в СИЗО «Матросская тишина». «Будем просить, чтобы его вернули назад туда, где он раньше находился, и объяснили причины перевода, поскольку здесь явно есть нарушения. И мы продолжаем требовать, чтобы «малостатейники», особенно пожилые, чтобы они находились под домашнем арестом», — отметила она.
Алексей Малобродский находится под стражей с июня прошлого года. Его, как и других фигурантов дела Седьмой студии обвиняют в хищении бюджетных средств. Виновным себя он не признает.
Комментарии10
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dobro_vam_v_dom 30 марта 2018 | 18:11
А ты не воруй...
aorswen 30 марта 2018 | 18:12
"теперь у Малобродского есть своё спальное место". ура, блять!! Надеюсь хуйло доживёт до времени, когда он шконку будет делить с писиковым и сечиным. мрази уродские!
olegleon 30 марта 2018 | 18:15
dobro_vam_v_dom: «Чтоб ты жил на одну зарплату!»
romashka__ 30 марта 2018 | 18:32
Все театры в Москве должны объявить забастовку.
abuvgrobu 30 марта 2018 | 18:14
Замечательно, что условия содержания предполагаемых воров и всё, связанное с преступившими закон малобродскими у нас в стране решают не жены, не сотоварищи этих проходимцев и не визгливая картавая "общественность".. НЕ воруй, вот и будешь сидеть не в камере, а дома на диване. Всё просто, на самом деле..
aorswen 30 марта 2018 | 18:20
abuvgrobu:
вот это тебе, гандон:
"Проблема идиотов в том, что они видят себя с кобурой у пояса, а не с дулом у виска, и не понимают, что не бывает лагерей с 86 % вертухаев" (с)
читай внимательно
kinnlade 30 марта 2018 | 18:16
Вор должен сидеть в тюрьме,верно?
vlabumur 30 марта 2018 | 19:15
kinnlade:
- Вор должен сидеть в тюрьме! Верно?! Вот, что людей интересует! Копытин Останови машину. Давай выйдем и спросим у 100 человек что им больше по сердцу: мое вранье или твоя правда?
- А как ты думаешь, суд у нас тоже от этих людей, что на улице?
- Суд у нас, между прочим, народный. Что ты хочешь этим сказать?
- А то, что суд хоть и действует от имени всех людей, кошелек, засунутый тобой, не признал бы и Кирпича отпустил...
- И это правильно?!
- Правильно! Правильно. Я так понимаю, если закон один раз подмять под себя, потом другой раз, потом начать им дырки в следствии затыкать, как нам с тобой будет удобно, то это уже не закон будет, а кистень... Да, кистень!
kir_pich_101 30 марта 2018 | 18:18
Мы все сидим...
Он там, мы тут...
Ещё минимум шесть мотать...
evgeny_biolog 30 марта 2018 | 18:30
"Татьяна Лукьянова, опасается за жизнь мужа"
А какая жена не боится за мужа?