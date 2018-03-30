Аннулирована лицензия ЧОПа, охранявшего торговый центр «Зимняя вишня», сгоревший в Кемерове
Предприятие ликвидировалось само, — заявил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он добавил, что ведомство собиралось закрыть частное охранное предприятие через суд.
По данным Минздрава, на сегодняшний день пятеро из почти 80-ти пострадавших при пожаре в торговом центре остаются в больницах. Погибли 64 человека. По делу задержаны семь человек. Среди них охранник, который, по версии следствия, в момент пожара отключил сигнализацию, и глава инспекции Государственного строительного надзора региона Танзиля Комкова.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
com30 30 марта 2018 | 17:38
У как все круто завернуто.
Охрану ликвидировали, так как уже нечего охранять.
Тут нужно было академиков привлечь, что бы тут разобрались.))
com30 30 марта 2018 | 17:45
Всех лицензионных бойцов ЧОПа Тулеева, перевести в не лицензионные бойцы ЧВК Вагнера и отправить живчиками под Дайр-эз-Заур, тренировать американские дроны,
по переводу живчиков в жмурики.
padun 30 марта 2018 | 17:49
Этот пройдоха Хинштейн, судя по всему, нашёл себе теплое местечко