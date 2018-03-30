Аннулирована лицензия ЧОПа, охранявшего торговый центр «Зимняя вишня», сгоревший в Кемерове

Предприятие ликвидировалось само, — заявил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он добавил, что ведомство собиралось закрыть частное охранное предприятие через суд.

По данным Минздрава, на сегодняшний день пятеро из почти 80-ти пострадавших при пожаре в торговом центре остаются в больницах. Погибли 64 человека. По делу задержаны семь человек. Среди них охранник, который, по версии следствия, в момент пожара отключил сигнализацию, и глава инспекции Государственного строительного надзора региона Танзиля Комкова.