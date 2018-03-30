МИД РФ: Американские спецслужбы пытаются вступить в контакт с российскими дипломатами, высылаемыми из США
Американские спецслужбы пытаются вступить в контакт с российскими дипломатами, высылаемыми из США, — утверждают в российском МИДе. «Отмечаем резкую активизацию провокационных действий», — заявили в министерстве.
Комментарии27
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sensei54 30 марта 2018 | 17:36
"Советская малина врагу сказала - нет!"
nikitin43 30 марта 2018 | 17:40
sensei54: про кокс пусть расскажут .
etofeasko 30 марта 2018 | 17:49
nikitin43:
чего это ты в этот раз про убийство немцова не в тему не выдал? протрезвел?
vezdehod 30 марта 2018 | 17:52
У нашего МИДа окончательно поехала крыша...Так это же ИХ прямая работа - за что им платят "зеленью"
xoxlbizombi 30 марта 2018 | 17:53
nikitin43: Что тебе про кокс рассказать, хохлозомби? Как его производство в Афганистане крышует американская военщина 16 последних лет?
xoxlbizombi 30 марта 2018 | 17:41
С большой долей вероятности.
ura_123 30 марта 2018 | 17:50
xoxlbizombi: И с сочувственным похлопыванием по спине и пожеланием "Держитесь там!".
ur_sus 30 марта 2018 | 17:54
sensei54:
Отлихно, щас озлобленные на Путина "дипломаты" сдадут всех и всё по дешевке. Американская разведка делает работу неплохо.
sergeev67 30 марта 2018 | 17:38
Лажа!
vaka257 30 марта 2018 | 17:38
Всё зависит от цены вопроса...
olegleon 30 марта 2018 | 17:43
vaka257: а Вы за какую сумму продадите свою родину?
dobro_vam_v_dom 30 марта 2018 | 17:46
olegleon: Уже продала...
olegleon 30 марта 2018 | 17:51
dobro_vam_v_dom: интересно за сколько. но пока молчит она
ura_123 30 марта 2018 | 17:52
olegleon: Ты уже начал торговаться?
;-)
hysteria 30 марта 2018 | 17:54
В половую?
kinnlade 30 марта 2018 | 17:50
vaka257: Ты за сколько согласная...?
laksap 30 марта 2018 | 17:38
Вот ведь на американцах в России отыграются, не идиоты ли???
ura_123 30 марта 2018 | 17:54
laksap: Закроют счета в Сбербанке и запретят покупать недвижимость в чечении и дагестании?
glotze7 30 марта 2018 | 17:39
Ну а вы в ответ то предложить что можете - американцам вид на жительстве в подмосковье предложите?
laksap 30 марта 2018 | 17:41
glotze7: Лучше в Крыму.
mppv 30 марта 2018 | 17:39
Они говорят - "Вернись, я всё прощу!"?
ha12raz 30 марта 2018 | 17:46
Так высылаются шпионы......это их работа- контакты.
glotze7 30 марта 2018 | 17:49
ha12raz: Что характерно - высылаются засветившиеся чекисты. Выходит они двойные агенты?
ura_123 30 марта 2018 | 17:48
Рубли есть,а икра,значки с Путиным или водка???
;-)
Кого там провоцировать,они же со слезами на глазах вертаются в зад)))
abuvgrobu 30 марта 2018 | 17:49
Они (американцы) делают это искренне, ибо безоговорочно верят, что продаётся абсолютно всё. Даже мать родная.
mavreh 30 марта 2018 | 17:54
Хотят узнать, где кокс?
bonhoeffer 30 марта 2018 | 17:54
МИД своих не бросает, считай на возвращенцах клеймо уже стоит - агенты Госдепа.