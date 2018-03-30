МИД нашей страны объявил об ответных мерах в отношении 23-х стран, выславших российских дипломатов
МИД нашей страны объявил об ответных мерах в отношении 23-х стран, выславших российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Представителям этих государств вручили ноты протеста. В министерстве добавили, что в последний момент к 23-м странам присоединились Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, поэтому Россия оставляет за собой право на ответные шаги и в отношении этих государств.
Комментарии15
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andreykochnev 30 марта 2018 | 17:37
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
zularin12 30 марта 2018 | 17:37
Запад: а нас то за что???
Забавно получилось, что после сильнейшего давления Лондона и Вашингтона на своих подневольных:
Прямо на следующий день после решения о высылке дипломатов Германия окончательно согласовала строительство "Северного потока — 2", а затем еще и подтвердила, что Россия может заменить высланных дипломатов.
Заслуживает уважения Австрия, которая сразу и громко объявила, что даже и не подумает вводить те или иные санкции против России.
Респект Израилю, который просто демонстративно проигнорировал всю эту кампанию по высылке российских дипломатов.
olegleon 30 марта 2018 | 17:41
zularin12: а представителю Чехии, впрочем как и остальным, британские власти отказались предоставить хотя бы какие то факты причастности России к отравлению.
antimalin 30 марта 2018 | 17:51
zularin12: а затем еще и подтвердила, что Россия может заменить высланных дипломатов.
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Это обычная практика в международной дипломатии.
Любая страна имеет право заменить своих высланных дипломатов на других.
Но в случае с США и Великобританией есть нюанс.
В отношение этих стран Россия применила принцип равного числа дипломатов в посольствах и консульствах.
От Лондона она сегодня потребовала сократить численность их дипкорпуса в России до численности российского дипкорпуса в Великобритании.
С США это было осуществлено еще в прошлом году.
Ран чьше число американских дипломатов в России значительно (в разы) превышало число российских дипломатов в США.
xoxlbizombi 30 марта 2018 | 17:44
160 стран все еще ждут доказательств от островитян. Робинзоны затягивают с предоставлением доказательств, как и затягивают петлю на своей шее. Стадо из 23 баранов послушно идет за своим пастухом на Голгофу.
vaka257 30 марта 2018 | 17:40
Вот так страна становится изгоем...Железный занавес со скипом пошёл в низ...
etofeasko 30 марта 2018 | 17:43
vaka257:
про изоляцию и изгоев ваше племя пишет уже лет 20.
смените методички наконец! стыдно за вас право.
serhio_25__ 30 марта 2018 | 17:55
vaka257: ""Вот так страна становится изгоем"" - как становится? Россия же изгой с 2008г, сколько лет вы еще будите писать, что Россия становится изгоем? Впрочем ничего нового со времен Российской Империи.
sedoi63 30 марта 2018 | 17:41
Мертвому припарка. У наших властных упырей заграницей элитная недвижимость, счета, яхты, наркотрафик?...........А иностранным дипломатам?... нищему собраться - только подпоясаться!
xoxlbizombi 30 марта 2018 | 17:47
sedoi63: Борис джонсон обещал каждому высланному 10 тысяч евро от ЕСПЧ.
sedoi63 30 марта 2018 | 17:55
xoxlbizombi: В СФ РФ сенаторы тоже говорили , что в страну поступило не мерено бабла для срыва "выборов" Путина?! Будут ходить по стране волонтеры Алексея Навального и всем не голосующим раздавать. Ну и где эти деньги? Опять власти всех нае...и?!
glotze7 30 марта 2018 | 17:42
Тут, желая грозно пукнуть, главное не укакаться.
vargor 30 марта 2018 | 17:44
Респект нашему МИДу. Козыревых там больше нет. Грудинин делал бы то же самое. Наглосаксы получат в ответ то, что заслуживают. А что, думали мы им не ответим? Что ложь и клевета, высылка ни за что ни про что наших дипломатов пройдут незамеченными?
spstank67 30 марта 2018 | 17:48
Ощущение всех дураков, что вокруг все враги.
gregor 30 марта 2018 | 17:53
И почему Россию никто не любит ..., кроме террористов хамас ,террористов хизбалла и людоедов из остовов Океании ?
Может что -то в своей консерватории- менталитета подправить ?