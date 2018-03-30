МИД нашей страны объявил об ответных мерах в отношении 23-х стран, выславших российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Представителям этих государств вручили ноты протеста. В министерстве добавили, что в последний момент к 23-м странам присоединились Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, поэтому Россия оставляет за собой право на ответные шаги и в отношении этих государств.