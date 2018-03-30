Компанию-оператора мусорного полигона «Ядрово» привлекут к ответственности вплоть до уголовной
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Волоколамска Андрей Вихарев, — передает агентство РИА «Новости». Вихарев сказал, что власти будут добиваться, в том числе, возмещения ущерба, нанесенного экологии города. По словам чиновника, сегодня на полигоне будут взяты пробы воды и почвы с целью оценить ущерб. Накануне в Волоколамске прошел очередной митинг, на котором жители жаловались на выбросы.
Между тем число городов и поселков, жители которых протестуют из-за мусорных полигонов, в Подмосковье растет. Сегодня в Дмитровском районе активисты перекрыли дорогу к свалке «Непейно», требуя прекратить заполнять ее отходами.
Комментарии6
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askol2016 30 марта 2018 | 17:34
Надеюсь, сын Чайки не пострадает?
rern 30 марта 2018 | 17:34
Пескова в отпуск в Волоколамск и экскурсию по городам-свалкам Москвы.
vezdehod 30 марта 2018 | 17:47
Его то Бедолагу - за что?
hysteria 30 марта 2018 | 17:50
Его сняли самого сегодня.
abraz 30 марта 2018 | 17:44
Во идиоты! Нашли дураков.
shalunok 30 марта 2018 | 17:51
"Все решения в этой стране принимает один человек", а отвечают другие.