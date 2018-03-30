Компанию-оператора мусорного полигона «Ядрово» привлекут к ответственности вплоть до уголовной

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Волоколамска Андрей Вихарев, — передает агентство РИА «Новости». Вихарев сказал, что власти будут добиваться, в том числе, возмещения ущерба, нанесенного экологии города. По словам чиновника, сегодня на полигоне будут взяты пробы воды и почвы с целью оценить ущерб. Накануне в Волоколамске прошел очередной митинг, на котором жители жаловались на выбросы.

Между тем число городов и поселков, жители которых протестуют из-за мусорных полигонов, в Подмосковье растет. Сегодня в Дмитровском районе активисты перекрыли дорогу к свалке «Непейно», требуя прекратить заполнять ее отходами.