Минобороны объявило об очередных успешных испытаниях баллистической ракеты «Сармат»

Соответствующее заявление ведомства опубликовал официальный печатный орган министерства, газета «Красная звезда». Позже Минобороны опубликовало видео испытаний. Это кадры с космодрома «Плесецк».

Речь идет о начальных испытаниях, — пояснил в интервью «Эху» военный обозреватель Александр Гольц.

О старте активной фазы испытаний нового ракетного комплекса в начале марта заявил президент Владимир Путин в послании федеральному собранию.