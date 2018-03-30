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Эксклюзив Эха 17:04, 30 марта 2018

Минобороны объявило об очередных успешных испытаниях баллистической ракеты «Сармат»

Соответствующее заявление ведомства опубликовал официальный печатный орган министерства, газета «Красная звезда». Позже Минобороны опубликовало видео испытаний. Это кадры с космодрома «Плесецк».

Речь идет о начальных испытаниях, — пояснил в интервью «Эху» военный обозреватель Александр Гольц.

О старте активной фазы испытаний нового ракетного комплекса в начале марта заявил президент Владимир Путин в послании федеральному собранию.

Комментарии

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meister_luvin 30 марта 2018 | 17:06

Волоколамск подождёт

nikitin43 30 марта 2018 | 17:08

meister_luvin: кого он хочет напугать этот питерский маньяк .

danko_klisma 30 марта 2018 | 17:11

nikitin43: вот это правильно!!!

ur_sus 30 марта 2018 | 17:14

//Речь идет о начальных испытаниях, — пояснил в интервью «Эху» военный обозреватель//
Это верно: даже мультяшку ещё не сняли...

maximodiss 30 марта 2018 | 17:08

meister_luvin: И Кемерово.

Какими вы блядь ракетами тресете, чумазые? Кому вы там угрозу представить можете, деграданты? Вы не в состоянии пожар потушить в торговом центре, средь бела дня люди гибнут в огне, как в каком-то 19-м веке. Целое министерство чрезвычайных ситуаций создали и Н И Х У Я!

askol2016 30 марта 2018 | 17:16

maximodiss: Между прочим, НИИХУЯ - это Научно-исследовательский институт химических удобрений и ядов. Это то самое место, где производятся яды для "друзей" Путина: Новичок, полоний-210 и другие

novyrusich 30 марта 2018 | 17:19

maximodiss: Как это ....это самое ... в МЧС одних генералов больше чем во всей армии.
на одного генерала МЧС приходится 159 военнослужащих, на одного генерала российской армии — 1100, на одного генерала американской армии — 1204.

able_seamans 30 марта 2018 | 17:10

meister_luvin: Пук Срамоты :)))

testmeter 30 марта 2018 | 17:36

able_seamans: Ын убедительнее

novyrusich 30 марта 2018 | 17:10

meister_luvin: Бросковые испытания, которые выполняют на самом первом этапе, выбрасывая весовой макет ракеты из шахты пороховым зарядом, выдают за достижение.
До постановки на боевое дежурство, если оно будет, минимум 5-76 лет.

Дурят нашего брата, ох дурят!!

rsilk 30 марта 2018 | 17:12

meister_luvin: Ядерная ракета "Сызрань" превратит любой город США в Сызрань.

palmcoast___ 30 марта 2018 | 17:07

Объявили и дело в шляпе., теперь можно и не запускать.

nitsahon 30 марта 2018 | 17:08

условный Вашингтон поражен... испытаниями ракеты Сармат...

askol2016 30 марта 2018 | 17:09

Теперь эту железную окрашенную бочку будут ежегодно выстреливать из шахты на высоту 30 метров для устрашения Запада.

i_one_off 30 марта 2018 | 17:09

Я уже запутался: очередной раз объявило или очередной раз испытали?

mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 17:09


Нацдилер пытается повторить успех толсторожего кээндээровца, который своими ракетами добился обещания Трампа встретиться с ним?
Иначе все его продолжают игнорировать.

olegleon 30 марта 2018 | 17:09

"пояснил в интервью «Эху» военный обозреватель Александр Гольц. "

т.е. Министерство обороны ничего не знает, а вот обозреватель всё знает? может лучше в МО РФ спрашивать??

ilja13 30 марта 2018 | 17:14

Интересная новость - успешные испытания, но оказывается это были "начальные" испытания. А какие ещё впереди? И есть ли гарантии, что успешные "начальные" испытания гарантируют такую же успешность других, правда непонятно каких именно испытаний - вторичных, полуфинальных, финальных, итоговых, завершающих.....)))) Как и успешность и эффективность сконструированной ракеты???? В общем профессия военного обозревателя - такая же мифическая, как и политолога - ни о чём и ничего конкретного.

heklya 30 марта 2018 | 17:20

ilja13:Вспомнилось: Начинальник, продолжальник , решальник, определяльник, завершальник, субботник, воскресник Кто понял, о чём я, тот реально жил при СССР.

keep_moving 30 марта 2018 | 17:18

Кто о чем, а вшивый - о бане....(

putin_itogy 30 марта 2018 | 17:21

Я РЖАЛ...
"Кому ты врёшь..?" (с)
Этот "сармат" - жалкое убожество..
Примитивный выстрел из шахты. Технически "некрасивый", а значит - неработающий как надо. Цистерна вылетает плохо, а об остальных характеристиках полёта, можно только ужаснуться. Им никогда её не доработать!
Отстрел порохового пиро-патрона, дубовый, по сравнению с великолепной доведённой до совершенства украинской "Сатаной". Сама отработанная "гильза", летит куда бог пошлёт, некорректно. Это видно, особенно профессионалам.
вот там действительно, придраться не к чему!
Вот то была - Машина, хотя и убийства..

bignick 30 марта 2018 | 17:22

опять всем гарнизоном натягивали пусковую резинку?! чтоб вылетела.

kinnlade 30 марта 2018 | 17:24

Ишь как вас ........!!!

tks 30 марта 2018 | 17:29

«Шли они по ровному месту три года и три дня, и все никуда прийти не могли. Наконец, однако, дошли до болота. Видят, стоит на краю болота чухломец-рукосуй, рукавицы торчат за поясом, а он других ищет.
— Не знаешь ли, любезный рукосуюшко, где бы нам такого князя сыскать, чтобы не было его в свете глупее? — взмолились головотяпы.
— Знаю, есть такой, — отвечал рукосуй, — вот идите прямо через болото, как раз тут.
Бросились они все разом в болото, и больше половины их тут потопло («Многие за землю свою поревновали», говорит летописец); наконец вылезли из трясины и видят: на другом краю болотины, прямо перед ними, сидит сам князь — да глупый-преглупый! Сидит и ест пряники писаные. Обрадовались головотяпы: вот так князь! лучшего и желать нам не надо!
— Кто вы такие? и зачем ко мне пожаловали? — молвил князь, жуя пряники.
— Мы головотяпы! нет нас народа мудрее и храбрее! Мы гущеедов — и тех победили! — хвастались головотяпы.
— Я уж на что глуп, — сказал он, — а вы еще глупее меня! Нет, не головотяпами следует вам называться, а глуповцами! Не хочу я володеть вами, а ищите вы себе такого князя, какого нет в свете глупее, — и тот будет володеть вами!
И, наказав жезлом, отпустил с честию.
Задумались головотяпы: надул курицын сын рукосуй! Сказывал, нет этого князя глупее — ан он умный! Однако воротились домой и опять стали сами собой устраиваться. Под дождем онучи сушили, на сосну Москву смотреть лазили. И все нет как нет порядку, да и полно.
— Ты нам такого ищи, чтоб немудрый был! — говорили головотяпы вору-новотору, — на что нам мудрого-то, ну его к ляду!
Как взглянули головотяпы на князя, так и обмерли. Сидит, это, перед ними князь да умной-преумной; в ружьецо попаливает да сабелькой помахивает. Что ни выпалит из ружьеца, то сердце насквозь прострелит, что ни махнет сабелькой, то голова с плеч долой.»

(С) М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города.

abuvgrobu 30 марта 2018 | 17:30

Запуск МБР «Сармат» в полномасштабное производство в Красноярске на "КрасМаш" намечен на сентябрь этого года.Пока все идет по плану.

testmeter 30 марта 2018 | 17:41

abuvgrobu: Транспортировка «Сарматов» будет производиться сплавом по Енисею до села Шушенское, откуда на телеге, оставшейся еще со времен ссылки Ленина - до Архангельска по "непредсказуемой гиперзвуковой баллистической траектории"

poluputing 30 марта 2018 | 17:43

abuvgrobu: размечтался патриот планов громадьё осуществить, к матери такой планету разбомбить?

mavreh 30 марта 2018 | 17:32

Ой боюсь -боюсь Сраматы этой!!

heklya 30 марта 2018 | 17:33

Иде видио ??!!!

tks 30 марта 2018 | 17:42

heklya:
"Техника чудес, воплощенье грёз.
Можно смотреть с улыбкой, а можно всерьёз.
Столько новых лиц, музыка и смех.
Я люблю это, я приглашаю всех.
Видео, видео - снова я вижу мерцающий свет.
Видео, видео - стоит включить - и меня с вами нет.
Видео, видео - это не сказка, это не сон.
Видео, видео - стану такой, как она и как он."

(с) Мираж - Видео -

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