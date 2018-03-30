На Манежной площади ликвидировали площадку, оборудованную для выражения скорби по погибшим на пожаре в Кемерове
Об этом сообщает агентство РИАМО. Судя по опубликованной им фотографии, от мемориала не осталось и следа.
У стен представительства Кемеровской области в Москве, между тем, по-прежнему лежат цветы, игрушки, стоят свечи. Открыта книга скорби, где можно оставить свою запись.
Напомним, жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» стали 64 человека.
Комментарии22
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rern 30 марта 2018 | 17:07
Кемеровчане должны выйти на митинг завтра. Это обязанность любого нормального человека. Москвичи тоже выйдут если что.
ivfn 30 марта 2018 | 17:09
rern: А по какому поводу выходить?
honduras_on_kolima 30 марта 2018 | 17:23
Скорбь закончена.
Всем спасибо, все свободны.
Подпись: россиянская власть.
com30 30 марта 2018 | 17:49
honduras_on_kolima:
Затянувшаяся скорбь по погибшим, становится опасной для жизни лиц власть предержащих.
vezdehod 30 марта 2018 | 17:54
"Поскорбили" денёчек и будя - пора Арбайтен.
isnowanaarene 30 марта 2018 | 17:24
ivfn: По поводу "уборки" вас козлов.
ivfn 30 марта 2018 | 17:31
isnowanaarene:
Ты что ,даун недоразвитый ,говна наелся??
evgolius7 30 марта 2018 | 17:10
Поскорбели и убрали...
Что бы не скорбели долго.
Скоро инаугурация ведь!
Праздник на всю страну!!!!
ivfn 30 марта 2018 | 17:46
evgolius7:
Кстати о трауре
Очередной выпуск своей программы «Навальный Live» блогер Алексей Навальный посвятил трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», назвав траур по жертвам трагедии «идиотским».
«... Поэтому сейчас не снят губернатор Тулеев – из-за этого же идиотского траура», – заявил Навальный в эфире своего канала на YouTub
Идиотский траур !1 МОЛОДЦА!!!
com30 30 марта 2018 | 17:52
evgolius7:
Инаугурация должна пройти шумно, ярко, со множеством фейерверков и огней по всей стране!
kir_pich_101 30 марта 2018 | 17:09
Делу время, потехе - час.
Всё регламентировано.
Скорбь в строго установленное время.
Рвём рот в улыбке!
piterjanis 30 марта 2018 | 17:26
"У стен представительства Кемеровской области в Москве, между тем, по-прежнему лежат цветы, игрушки, стоят свечи. Открыта книга скорби, где можно оставить свою запись." Есть где цветы возложить.
testmeter 30 марта 2018 | 17:47
piterjanis: "У стен представительства Кемеровской области в Москве... Есть где цветы возложить" /// Не Тулееву с Путиным люди цветы возложить хотят, вообще-то
com30 30 марта 2018 | 17:54
piterjanis:
Диппредставительство Кемеровской Народной Республики в Москве?
Давно пора.
gvzdk 30 марта 2018 | 17:26
Вот вроде не Немцов мост, а отношение у власти одно. Что бы это значило?
max3446 30 марта 2018 | 17:30
а сколько по времени должен был мемориал в центре города быть? Вон с мразью немцовым и якобы мемориалом ему уже который год либерасты портят столицу. Туристы только и спрашивают, а чего это за цветы какому то врагу народа на мосту лежат, а рядом бомжеватого вида люди ходят?
ivfn 30 марта 2018 | 17:37
max3446:
Все верно. Есть представительство Кемеровской области ,можно там цветочки положить. Кстати на морозе через полчаса цветы превращаются в мусор.Нисколько нельзя держать.цветы на морозе Они моментально замерзнут. Цветы хранят при +4 градусах, а минусовые температуры они не выдерживают
Траурные мероприятия закончились. В чем проблема.
Кстати о трауре
Очередной выпуск своей программы «Навальный Live» блогер Алексей Навальный посвятил трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», назвав траур по жертвам трагедии «идиотским».
«... Поэтому сейчас не снят губернатор Тулеев – из-за этого же идиотского траура», – заявил Навальный в эфире своего канала на YouTub
Идиотский траур !1 МОЛОДЦА!!!
max3446 30 марта 2018 | 17:49
ivfn: ну ничтожество навральный без тупости не может.
poluputing 30 марта 2018 | 17:40
max3446: ой "враг народа" , прошлым то как повеяло. Размечтался максик. небось соседа по комуналке выжить хочешь, доносик заветный уже в папочке лежит?
ivfn 30 марта 2018 | 17:43
poluputing: Не поленитесь посчитать сколько Лелик доносов настрочил?
vladimirgornitsky 30 марта 2018 | 17:45
Поскорбели, сколько положено, и хватит. Пора возобновить ликование по поводу перезибрания Путиным Путина.
"...Являть упорство
"В строптивом горе будет нечестивым
Упрямством; так не сетует мужчина;
То признак воли, непокорной небу,
Души нестойкой, буйного ума,
Худого и немудрого рассудка".
Так говорил в "Гамлете" убийца-отравитель Клавдий, захвативший престол.
poluputing 30 марта 2018 | 17:50
vladimirgornitsky: обратите внимание, не по нутру путриотам цитаты классиков, образование переварить не позволяет