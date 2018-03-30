На Манежной площади ликвидировали площадку, оборудованную для выражения скорби по погибшим на пожаре в Кемерове

Об этом сообщает агентство РИАМО. Судя по опубликованной им фотографии, от мемориала не осталось и следа.

У стен представительства Кемеровской области в Москве, между тем, по-прежнему лежат цветы, игрушки, стоят свечи. Открыта книга скорби, где можно оставить свою запись.

Напомним, жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» стали 64 человека.