Россия высылает десятки европейских дипломатов
Послы ряда государств сегодня были вызваны на Смоленскую площадь, где представители МИД заявили о протесте.
Решение России стало ответом на выдворение российских же дипломатов из США и других западных стран. Они сделали это в знак солидарности с Великобританией, где произошло отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Приглашенным в российский МИД дипломатам сегодня вручили ноту протеста и объявили о введении «зеркальных» мер. Так, Москву вскоре предстоит покинуть четырем польским дипломатам, трем литовским, двух итальянским, стольким же представителям Нидерландов, по одному дипработнику вышлют в Латвию, Эстонию и Финляндию. Все эти страны ранее выдворили такое же количество россиян. Как передает «Би-би-си», некоторые послы покинули здание МИДа, отказавшись давать комментарии СМИ. Так поступили дипломаты из Хорватии, Швеции, Австралии и Канады. Представитель Германии подчеркнул, что официальный Берлин по-прежнему готов к диалогу с Москвой.
Высылка дипломатов не означает автоматического сокращения дипмиссии: сотрудников, объявленных нежелательными персонами, можно заменить другими специалистами.
Комментарии25
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justlooking 30 марта 2018 | 17:04
А украинских не, не вьісьілают?
aorswen 30 марта 2018 | 17:06
ну и отлично! теперь оркам - хер вместо виз )) будут в мордовию на дачу ездить ))
danko_klisma 30 марта 2018 | 17:08
aorswen: рылосвин.
etofeasko 30 марта 2018 | 17:11
aorswen:
кастрюля майдановская, много с безвизом по ес накатал? сейчас откуда из Парижа поди пишешь?
y_y_y 30 марта 2018 | 17:17
aorswen:
Визы в основном давали финны и итальянцы, но их мизер выслали.
Но ведь целом идея неплоха. Туризм- это чистый импорт и даже если вместо недешевой Европы поедут, например, в Тайланд, уже плюс. А если внутри РФ, вообще сплошная экономия:)
novyrusich 30 марта 2018 | 17:34
y_y_y: Точно, отдыхать нужно у себя на огороде в коленно-локтевой позе.
А то
"На границе тучи ходят хмуро
С россиянок всех берут натурой!"
olegleon 30 марта 2018 | 17:07
justlooking: гастарбайтеров нельзя высылать. они же свои семьи кормят у себя на родине
novyrusich 30 марта 2018 | 17:39
olegleon: В росс ийском МИДе отмечена серия самоубифйств вернувшихся.
Но еще больше количество самоубийств отмечено в СВР и ГРУ.
кадровые работники могут жить только в логове врага.
На родине они умирают. Отзыв на родину это самое страшное для них наказание.
porebric 30 марта 2018 | 17:09
justlooking:
Ротирут
))))
kir_pich_101 30 марта 2018 | 17:07
Дипломаты, уверен, только рады.
Работать в такой стране наказание...
А они тут жизнь только тратят впустую.
scullll 30 марта 2018 | 17:28
kir_pich_101: В Афганистан поедут, там всё получше....
nikitin43 30 марта 2018 | 17:10
расея в кольце врагов и как обычно нападает , шантажирует , гадит , подкупает , врёт ...
kinnlade 30 марта 2018 | 17:13
nikitin43: Так и ты в кольце , идиот
nikitin43 30 марта 2018 | 17:23
kinnlade: понимаю почему ты ненавидишь русских
kinnlade 30 марта 2018 | 17:26
nikitin43: И почему же?
mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 17:12
Если европейские страны высылают росдипработников в знак солидарности с Великобританией, то с кем солидарен нацдилер, высылающий их дипломатов?
danko_klisma 30 марта 2018 | 17:15
mikhail_spb_: если, наверное, вероятно, возможно, пролонгация, может быть, так думаю. Юморной нац тролль.
kinnlade 30 марта 2018 | 17:15
mikhail_spb_: Ну уж не с либерастами
abuvgrobu 30 марта 2018 | 17:15
Также МИД потребовал от Лондона уравнять суммарное число дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, которые работают в диппредставительствах в Британии
Мелкобритов продолжают чморить и гаситьт,это приятно)))
volkov_25 30 марта 2018 | 17:18
Признать свои ошибки нужна смелость. Но это не про Россию.
kinnlade 30 марта 2018 | 17:39
volkov_25: Смелость говоришь, так это к Обаме. Помнится он говорил что великая пиндосия ни перед кем извиняться не собирается, а грехов на ней (пиндосией) что блох на борбоске
volkov_25 30 марта 2018 | 17:49
kinnlade: Обамы давно нет, сталина давно нет, может надо жить в современном мире а не в прошлом?
kinnlade 30 марта 2018 | 17:55
volkov_25: Пиндосская политика неисправима, неужели это не понятно?
vlabumur 30 марта 2018 | 17:21
В народе не зря говорят.
Если ты плюнешь на коллектив - коллектив утрётся
Если коллектив плюнет на тебя - ты утонешь.
velbkeirf1 30 марта 2018 | 17:32
Да нахрен этим пинг понгом выслать сразу всех марионеток не имеющих собственного мнения