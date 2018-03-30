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17:02, 30 марта 2018

Россия высылает десятки европейских дипломатов

Послы ряда государств сегодня были вызваны на Смоленскую площадь, где представители МИД заявили о протесте.

Решение России стало ответом на выдворение российских же дипломатов из США и других западных стран. Они сделали это в знак солидарности с Великобританией, где произошло отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Приглашенным в российский МИД дипломатам сегодня вручили ноту протеста и объявили о введении «зеркальных» мер. Так, Москву вскоре предстоит покинуть четырем польским дипломатам, трем литовским, двух итальянским, стольким же представителям Нидерландов, по одному дипработнику вышлют в Латвию, Эстонию и Финляндию. Все эти страны ранее выдворили такое же количество россиян. Как передает «Би-би-си», некоторые послы покинули здание МИДа, отказавшись давать комментарии СМИ. Так поступили дипломаты из Хорватии, Швеции, Австралии и Канады. Представитель Германии подчеркнул, что официальный Берлин по-прежнему готов к диалогу с Москвой.

Высылка дипломатов не означает автоматического сокращения дипмиссии: сотрудников, объявленных нежелательными персонами, можно заменить другими специалистами.

Комментарии

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justlooking 30 марта 2018 | 17:04

А украинских не, не вьісьілают?

aorswen 30 марта 2018 | 17:06

ну и отлично! теперь оркам - хер вместо виз )) будут в мордовию на дачу ездить ))

danko_klisma 30 марта 2018 | 17:08

aorswen: рылосвин.

etofeasko 30 марта 2018 | 17:11

aorswen:
кастрюля майдановская, много с безвизом по ес накатал? сейчас откуда из Парижа поди пишешь?

y_y_y 30 марта 2018 | 17:17

aorswen:
Визы в основном давали финны и итальянцы, но их мизер выслали.

Но ведь целом идея неплоха. Туризм- это чистый импорт и даже если вместо недешевой Европы поедут, например, в Тайланд, уже плюс. А если внутри РФ, вообще сплошная экономия:)

novyrusich 30 марта 2018 | 17:34

y_y_y: Точно, отдыхать нужно у себя на огороде в коленно-локтевой позе.
А то
"На границе тучи ходят хмуро
С россиянок всех берут натурой!"

olegleon 30 марта 2018 | 17:07

justlooking: гастарбайтеров нельзя высылать. они же свои семьи кормят у себя на родине

novyrusich 30 марта 2018 | 17:39

olegleon: В росс ийском МИДе отмечена серия самоубифйств вернувшихся.
Но еще больше количество самоубийств отмечено в СВР и ГРУ.
кадровые работники могут жить только в логове врага.
На родине они умирают. Отзыв на родину это самое страшное для них наказание.

porebric 30 марта 2018 | 17:09

justlooking:
Ротирут
))))

kir_pich_101 30 марта 2018 | 17:07

Дипломаты, уверен, только рады.
Работать в такой стране наказание...
А они тут жизнь только тратят впустую.

scullll 30 марта 2018 | 17:28

kir_pich_101: В Афганистан поедут, там всё получше....

nikitin43 30 марта 2018 | 17:10

расея в кольце врагов и как обычно нападает , шантажирует , гадит , подкупает , врёт ...

kinnlade 30 марта 2018 | 17:13

nikitin43: Так и ты в кольце , идиот

nikitin43 30 марта 2018 | 17:23

kinnlade: понимаю почему ты ненавидишь русских

kinnlade 30 марта 2018 | 17:26

nikitin43: И почему же?

mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 17:12


Если европейские страны высылают росдипработников в знак солидарности с Великобританией, то с кем солидарен нацдилер, высылающий их дипломатов?

danko_klisma 30 марта 2018 | 17:15

mikhail_spb_: если, наверное, вероятно, возможно, пролонгация, может быть, так думаю. Юморной нац тролль.

kinnlade 30 марта 2018 | 17:15

mikhail_spb_: Ну уж не с либерастами

abuvgrobu 30 марта 2018 | 17:15

Также МИД потребовал от Лондона уравнять суммарное число дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, которые работают в диппредставительствах в Британии
Мелкобритов продолжают чморить и гаситьт,это приятно)))

volkov_25 30 марта 2018 | 17:18

Признать свои ошибки нужна смелость. Но это не про Россию.

kinnlade 30 марта 2018 | 17:39

volkov_25: Смелость говоришь, так это к Обаме. Помнится он говорил что великая пиндосия ни перед кем извиняться не собирается, а грехов на ней (пиндосией) что блох на борбоске

volkov_25 30 марта 2018 | 17:49

kinnlade: Обамы давно нет, сталина давно нет, может надо жить в современном мире а не в прошлом?

kinnlade 30 марта 2018 | 17:55

volkov_25: Пиндосская политика неисправима, неужели это не понятно?

vlabumur 30 марта 2018 | 17:21

В народе не зря говорят.

Если ты плюнешь на коллектив - коллектив утрётся
Если коллектив плюнет на тебя - ты утонешь.

velbkeirf1 30 марта 2018 | 17:32

Да нахрен этим пинг понгом выслать сразу всех марионеток не имеющих собственного мнения

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