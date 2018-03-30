Россия высылает десятки европейских дипломатов

Послы ряда государств сегодня были вызваны на Смоленскую площадь, где представители МИД заявили о протесте.

Решение России стало ответом на выдворение российских же дипломатов из США и других западных стран. Они сделали это в знак солидарности с Великобританией, где произошло отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Приглашенным в российский МИД дипломатам сегодня вручили ноту протеста и объявили о введении «зеркальных» мер. Так, Москву вскоре предстоит покинуть четырем польским дипломатам, трем литовским, двух итальянским, стольким же представителям Нидерландов, по одному дипработнику вышлют в Латвию, Эстонию и Финляндию. Все эти страны ранее выдворили такое же количество россиян. Как передает «Би-би-си», некоторые послы покинули здание МИДа, отказавшись давать комментарии СМИ. Так поступили дипломаты из Хорватии, Швеции, Австралии и Канады. Представитель Германии подчеркнул, что официальный Берлин по-прежнему готов к диалогу с Москвой.

Высылка дипломатов не означает автоматического сокращения дипмиссии: сотрудников, объявленных нежелательными персонами, можно заменить другими специалистами.