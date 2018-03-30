В подмосковном Минздраве объяснили весенним обострением обращение почти 500 жителей Волоколамска с жалобами
В подмосковном Минздраве объяснили весенним обострением обращение почти 500 жителей Волоколамска с жалобами на самочувствие из-за выбросов на мусорном полигоне. Об этом «Радио Свобода» рассказал местный житель Сергей Жуков. Он пожаловался на то, что очень сложно получить какую-либо достоверную информацию, в том числе от врачей. Жуков сказал, что привел к медикам свою дочку, которая задыхалась от кашля. Врачи послушали ребенка и сказали, что никаких хрипов нет. Жуков добавил, что семья ездит из Волоколамска в Москву дышать.
В МЧС сегодня заявили, что начали выдавать жителям Волоколамска индивидуальные средства защиты – маски и респираторы. Все эти средства защиты уже закончились. Их было немного, и эффективными их назвать никак нельзя, — сказала в интервью «Эху» местная жительница Екатерина Кольцова. Она добавила, что о месте, где раздают маски, ей стало известно случайно. Другие жители города также пожаловались на то, что централизованной раздачи эффективных средств защиты нет.
Комментарии40
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meister_luvin 30 марта 2018 | 17:04
Несчастные люди ...
evgolius7 30 марта 2018 | 17:08
Не понял...он специально провоцирует или просто измывается?
Или просто настолько ненавидит народ своей страны?
Аллё патриоты он и вас считает обострившимися психами.
Потому что вы мелки и безмозглы....
osj99 30 марта 2018 | 17:20
evgolius7: очень похоже на фэйк-ньюс. На сайте подмосковного минздрава ничего такого нет. Никаких цитат на интернете - тоже. Никаких источников. Кто сказал, что именно сказал, когда, где... Типичное ОБС и вброс
bbob 30 марта 2018 | 17:34
osj99: //На сайте подмосковного минздрава ничего такого нет//
Вот действительно, как странно. На сайте подмосковного минздрава не рассказывают, что подчиненные ему (минздраву) врачи признают больных детей здоровыми. Просто необъяснимая неожиданность!
А еще на сайте следственного комитета нет ничего про путинские два миллиарда баксов в ролдугинском оффшоре. И ЦИК ничего не знает о сфальсифицированных выборах. Ну вот, разве что, Росстат выдает данные про то, что в стране закрываются школы и больницы, а автомобильных дорог сейчас строится меньше, чем в 90-е годы. Ну ничего, сейчас озерные совсем уж полную духовность и стабильность в стране наведут и Росстат встанет в общий ряд, все что не нужно уберет со своего сайта.
rern 30 марта 2018 | 17:31
Пескова в отпуск в Волоколамск. И пресс-конференцию на свежем воздухе.
ignachio 30 марта 2018 | 17:12
Только что выбрали свалку на 6 лет и жалуются. Им же в программе "Время" никто не объяснил - какого президента выберешь, так и будешь жить, а самим не догадаться, это же высшая математика.
rern 30 марта 2018 | 17:18
На Майдане выбрали Потроха. Там прогадали конкретно.
poluputing 30 марта 2018 | 17:33
rern: Петруччио, как бы к нему не относиться, против Морлока - просто душка.
rampa 30 марта 2018 | 17:51
rern: значит переизберут. В чем проблема?
semia 30 марта 2018 | 17:04
уже издеваются,,,,Толку с их митингов,администрацию надо брать в Кремле
captain_ 30 марта 2018 | 17:10
Русские, с Пуйлом вы уже пережили
-взрывы жилых домов (Буйнакск, Москва, Волгодонск),
-взрывы в метро в 2004 и 2010, вас он
-травил газом в "Норд-Осте"и
-был Беслан с 186 погибшими детьми,
-топил вас на "Курске",
-убивал вас в Чечне, Грузии, Украине и Сирии и др...
Вы мазохисты или тупые?
Или тупые мазохисты?..
lenin3 30 марта 2018 | 17:16
captain_: просто ватники...
from_russia_with_boyaryshnik 30 марта 2018 | 17:16
captain_: На вуси всегда обожали горы трупов , это национальная особенность . Поэтому этим стадом весьма легко манипулировать.
olegleon 30 марта 2018 | 17:04
надо закрыть полигон и запретить жителям выбрасывать мусор, т.к. утилизировать то его некуда.
novyrusich 30 марта 2018 | 17:13
olegleon: Москвичам запретишь выбрасывать?
Мусор-то из Москвы возят в основной массе, на 99%.
olegleon 30 марта 2018 | 17:19
novyrusich: вот об этом и речь! нельзя просто так взять и закрыть все мусорные полигоны.
novyrusich 30 марта 2018 | 17:24
olegleon: Завкрыть нельзя, обустроить и дегазировать можно.
Если воровать меньше чуток.
Но это непосильная задача.
Тов. Путин признался, что воевать с Америкой проще, чем с мусорной мафией.
olegleon 30 марта 2018 | 17:31
novyrusich: но так жители то требуют именно убрать, а не обустроить. и воровство тут не самое главное. у нас не привыкли платить за коммунальные услуги столько, сколько они стоят. а уж за вывоз мусора вообще не привыкли платить. как и сортировать мусор. попробуйте представить что будет, если сказать жителям, что с понедельника несортированный мусор не будут вывозить
novyrusich 30 марта 2018 | 17:41
olegleon: Нет, это апонятно, что жители виноваты.
А власти просто страдальцы в этом вопросче. Кавк и в любом.
Слуцшай, а таких сразей
rern 30 марта 2018 | 17:04
Ниче. Митинг тысяч на двадцать и все будет ок. Учить надо митингами всю эту гоп-компанию.
kir_pich_101 30 марта 2018 | 17:04
Семья ездит в Москву дышать...
Во как.
Пора уже Рассеянам выезжать за границу жить.
max3446 30 марта 2018 | 17:06
Надо бы проверить обратившихся с выдуманными жалобами на предмет их причастности к оппозиционной либерастне.
tks 30 марта 2018 | 17:11
max3446: Дяденька, а дяденька, вот скажи, ты полудурок, дурак или придурок?
from_russia_with_boyaryshnik 30 марта 2018 | 17:14
tks: Он - три в одном флаконе .
max3446 30 марта 2018 | 17:17
from_russia_with_boyaryshnik: tks: а чего так заистерили, я в самую десятку поймал с тем что эти мусорки обычная провокация либерастни? да это итак понятно. Когда жители кричат про невозможность дышать на самих полигонах рабочие баз всяких респираторов ходят и спокойно дышат. Видео есть в сети
poluputing 30 марта 2018 | 17:48
max3446: и окажется, что все астматики и аллергики - либералы, мать их
novyrusich 30 марта 2018 | 17:06
Всех жителей Волоколамска в связи с весенним обострением одеть в противогазы.
решаются сразу две проблемы: и жители защищены и болтать не будут.
rern 30 марта 2018 | 17:10
Юморист с Уркаины? За Савченко следи.
tks 30 марта 2018 | 17:13
novyrusich:
- Папа, папа, а можно слоники ещё побегают?!
- Рооота!!.. Противогазы... на-де-вай!!
mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 17:06
Если доживёте до конца этого срока нацдилера, то на следующей пролонгации опять побежите голосовать за него?
sadda 30 марта 2018 | 17:08
Москва не хочет дышать своими отходами, отправляет их в Подмосковье, там народ попроще. Скоро наверное в другие области начнут возить. на радость вате.
tks 30 марта 2018 | 17:09
"Обвинение в зеркале" - родовая травма путистов. В том числе, из областного минздрава...
chubuk 30 марта 2018 | 17:09
Шутка про дуст оказалась совсем не шуткой.
jetsam 30 марта 2018 | 17:13
ну наконец-то, теперь стало ясно, почему перед царем извинялись тулеев и мизулина.
обострение. весеннее.
хм. а почему выборы не перенесли, если знали?
hrzn877 30 марта 2018 | 17:16
Надо перенести кремль в Волоколамск.
don_ballon 30 марта 2018 | 17:18
Спасибо, что предупредили. Теперь весной я в Волоколамск ни ногой. Покусают ещё. На самом деле, 76% за Путина от пришедших к урнам-вот это и есть весеннее обострение. Что же, каждому по помойке-за шесть лет можно обеспечить.
vlabumur 30 марта 2018 | 17:19
Обычный бред.Чем минздрав отличается от МИДа или Пескова ?
electroknight 30 марта 2018 | 17:22
Сейчас кто-нибудь с «вертикали власти» крикнет ему, что он пиарится на задыхающейся дочери.
volkov_25 30 марта 2018 | 17:25
Только штрафы за саботаж. Они игнорируют указы президента. Я имею ввиду жителей конечно. Должны спасибо сказать что вообще мусор вывозится за такую копеечную квартплату.
pepetz 30 марта 2018 | 17:35
Т.е. была страна, как страна и, вдруг, все спятили.