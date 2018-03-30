В подмосковном Минздраве объяснили весенним обострением обращение почти 500 жителей Волоколамска с жалобами на самочувствие из-за выбросов на мусорном полигоне. Об этом «Радио Свобода» рассказал местный житель Сергей Жуков. Он пожаловался на то, что очень сложно получить какую-либо достоверную информацию, в том числе от врачей. Жуков сказал, что привел к медикам свою дочку, которая задыхалась от кашля. Врачи послушали ребенка и сказали, что никаких хрипов нет. Жуков добавил, что семья ездит из Волоколамска в Москву дышать.

В МЧС сегодня заявили, что начали выдавать жителям Волоколамска индивидуальные средства защиты – маски и респираторы. Все эти средства защиты уже закончились. Их было немного, и эффективными их назвать никак нельзя, — сказала в интервью «Эху» местная жительница Екатерина Кольцова. Она добавила, что о месте, где раздают маски, ей стало известно случайно. Другие жители города также пожаловались на то, что централизованной раздачи эффективных средств защиты нет.