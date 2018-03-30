Власти Волоколамска пригрозили оператору местной свалки уголовным делом
Степень вины компании, управляющей мусорным полигоном «Ядрово», будет зависеть от масштабов бедствия. Днем в пятницу эксперты в присутствии жителей взяли пробы воды и почвы на свалке. Если ущерб экологии окажется серьезным, оператора может ждать уголовная ответственность. Также фирме придется возместить ущерб природе.
Профильное министерство подмосковного правительства уже заявило, что постановления по нескольким статьям будет вынесено в ближайшие дни. Губернатор области Андрей Воробьев говорил в нашем эфире, что в мусорном бизнесе сейчас участвуют люди без фамилий. Конкурс по выбору оператору пройдет в мае.
В Волоколамске, где накануне вновь состоялись массовые протестные выступления, введен сейчас режим повышенной готовности. Об этом заявили сегодня в региональном МЧС, опровергнув тем самым введения режима ЧС. Жителям начали раздавать маски и респираторы, правда, они мгновенно закончились, так что спасатели ждут новых партий средств индивидуальной защиты.
Ситуация со свалкой в Волоколамске сегодня комментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента заявил, что администрация постоянно получает информацию от кабмина и местных властей.
Комментарии2
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post_v 30 марта 2018 | 16:38
к гадалке не ходи – власти скажут жителям, что подали на операторов свалки в суд, а сами пошлют к операторам откатного переговорщика
sergeev67 30 марта 2018 | 16:49
Кишка тонка. Пожаловаться в Прокуратуру папе на сына?
Это скорее так, для успокоения населения. Мол, мы действуем.