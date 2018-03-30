В «Союзмультфильме» признали ошибку, допущенную в работе над новыми сериями мультфильма «Простоквашино»
При этом, как сказал директор киностудии Борис Машковцев в интервью радиостанции «Говорит Москва», исправлять ничего не планируется.
В конце февраля стало известно, что в новых сериях мультфильма появятся герои, которых не было в предыдущих частях. Например, сестра дяди Федора Вера Павловна. После выхода анонса зрители обратили внимание на несоответствие, связанное с отчеством новой героини – отца дяди Федора и Веры Павловны зовут Дмитрий.
Комментарии15
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serge3leo 30 марта 2018 | 16:38
От разных отцов? Всё непросто;)
osj99 30 марта 2018 | 16:44
serge3leo: уверен - больной старик успенский будет им очень благодарен.
ignachio 30 марта 2018 | 16:53
Как с мультфильмом "Послание президента" ?
evgolius7 30 марта 2018 | 16:59
Как в мультике...И так сойдёт!
curhatuy6 30 марта 2018 | 16:44
Эти-то ошибки исправят. Может быть. Но как будут расхлебывать авторские претензии Успенского... Врагу не пожелаешь! Вцепится как клещ! Постановщик "Гены" отбил у него только 5% авторских, судясь много-много лет. Разденет Союзмультфильм до нитки:)))
bilrot 30 марта 2018 | 16:48
curhatuy6: Сам то СМФ работает из чистого альтруизма , на прибыль машет рукой .
novyrusich 30 марта 2018 | 16:55
curhatuy6: Успенскогор они пытаются кинуть.
Согласно постановлению Правительства РФ все права им принадлежат почему-то.
Но вряд-ли выйдет. Персонажи-то его.
kir_pich_101 30 марта 2018 | 16:47
Вошьдь лучше умеет мультики делать.
jetsam 30 марта 2018 | 16:54
не слышу воя мизулиной по развращению детей нетрадиционными и неправославными секс.отношениями в семье дядя федора.
если первоначальная гомозоофилическая линия дядя федор - матроскин и была еще прикрыта коровой и печкиным, то новые персонажи вызывают недоумение. разврат. полный.
mafiya71 30 марта 2018 | 17:13
jetsam: проспись, везде норма приемный ребёнок
gregor 30 марта 2018 | 17:02
В «Союзмультфильме» признали ошибку, допущенную в работе над новыми сериями мультфильма про ракеты Путина .
bakero 30 марта 2018 | 17:22
ВЦИ@М считает, что 76% россиян поддерживают имя данного персонажа
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Традиционная для современной России халатность - а на фига читать первоисточник.?!Только глаза портить.
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Во всем виноват Навальный и Госдеп!
abuvgrobu 30 марта 2018 | 17:22
Ну и чему это детей научит? Не умеешь - не берись, а берешься - делай на совесть.. Хотя какая тут совесть...
piligrim46 30 марта 2018 | 17:52
Путин виноват
antimrakobes 30 марта 2018 | 17:54
Это те мультфильмы, которые они решили посвятить памяти Табакова? Ну тогда не удивительно, что налажали...