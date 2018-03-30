В «Союзмультфильме» признали ошибку, допущенную в работе над новыми сериями мультфильма «Простоквашино»

При этом, как сказал директор киностудии Борис Машковцев в интервью радиостанции «Говорит Москва», исправлять ничего не планируется.

В конце февраля стало известно, что в новых сериях мультфильма появятся герои, которых не было в предыдущих частях. Например, сестра дяди Федора Вера Павловна. После выхода анонса зрители обратили внимание на несоответствие, связанное с отчеством новой героини – отца дяди Федора и Веры Павловны зовут Дмитрий.