«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с «Нафтогазом»

Об этом говорится в заявлении российской компании. Речь идет о решении стокгольмского арбитражного суда, который обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» более 4,5 миллиардов долларов за недопоставку газа по транзитному договору. В российской компании считают, что при вынесении решения были допущены нарушения.