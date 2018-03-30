«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с «Нафтогазом»
Об этом говорится в заявлении российской компании. Речь идет о решении стокгольмского арбитражного суда, который обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» более 4,5 миллиардов долларов за недопоставку газа по транзитному договору. В российской компании считают, что при вынесении решения были допущены нарушения.
Комментарии9
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meteor1908 30 марта 2018 | 16:52
Смешные люди.
neprostotak 30 марта 2018 | 16:54
Вообще-то решения Стокгольмского арбитража обжалованию НЕ подлежат!
Интересно а ГДЕ именно газпром обжаловал? В Басманном суде? Ну флаг им в жо.. в руку и барабан на шею!
novyrusich 30 марта 2018 | 17:02
neprostotak: Он обжаловал в шведском суде, типа районного. Это апелляционный суд округа Свеа (Швеция) .
Обжаловать можно только по процедурным вопросам. В данном случае это бесполезно. Тянут время.
honduras_on_kolima 30 марта 2018 | 17:02
Адназначна!
Я не знаю, сколько из эховских завсегдатаев читало тот самый контракт, но я таки его прочёл, причём очень давно, как только он попал в публичный доступ.
И в нём Стокгольмский арбитраж определяется как окончательная инстанция для разрешения споров сторон.
И было в тексте ещё такое: обе стороны договора обязуются признавать решения арбитража, какими бы они ни были.
Кто хоть немного понимает фишку, в курсе, что арбитражный суд по его сути является первой, последней и единственной инстанцией.
Но Грязьпрому явно закон не писан.
В случае с Юкосом, кстати, была аналогичная ситуация - тоже арбитраж, и обе стороны также априори, ещё до начала процесса, обязались признать его решение.
Но РФ, которой тоже закон не писан, наехала на арбитраж в ближайший суд общей юрисдикции - мол, арбитраж не имел права рассматривать этот вопрос.
То есть Роисся сначала официально, на бумаге, признаёт компетенцию арбитража, а потом через общий суд пытается доказать, что он такой компетенции не имел.
Может, проще Российскую Педерацию и Грязьпром к психиатру?
jetsam 30 марта 2018 | 17:01
-- Если вы не отзовётесь, мы напишем в "Спортлото" ---
Пусть безумная идея - не решайте сгоряча,
Отвечайте нам скорее через доку главврача.
С уваженьем, дата, подпись. Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь, мы напишем в "Спортлото". (с) В.Высоцкий
max3446 30 марта 2018 | 17:03
В Украине 4G запустили 30 марта. Четвертое поколение мобильной связи пока работает только у Vodafone и Lifecell, Киевстар, который также купил лицензию, пока не запустил 4G.
офмигеть, оказывать страна 404 (некогда Украина), на самом деле вся село селом.
honduras_on_kolima 30 марта 2018 | 17:13
max3446: Удило ватное, на России в сравнении с Украиной доля пипла, сидящего без домашнего природного газа и какающего в дыру в полу сооружения, похожего на скворечник - таки больше.
А ты здесь про 4G кукарекаешь.
Кстати, вы были когда-то в G8, а теперь это G7 без большой Ж.
Что до 4G в Украине, то ты просто пномпень в сабже.
Давным-давно, лет 6-7 назад, украинская власть слишком переоценила Укртелеком - самого большого на тот момент оператора связи.
И решила его приватизировать с выгодой, для чего какбе подняли ему стоимость - выдали лицензию 3G, а всем другим желающим тормознули.
Процесс затянулся на много лет, и только хунта навела с этим порядок.
Ясень пень, что 4G через голову 3G никто не запускал.
А причина задержки, как это ни странно, в реальной политической конкуренции, что в условиях олигархата вылилось вот эти игры с лицензиями.
А ты учи матчасть, ампутант мозговой, и заодно китайский, пока не поздно.
max3446 30 марта 2018 | 17:20
honduras_on_kolima: Это от обилия туалетов первые лица страны 404 (некогда Украина) ездят на открытие туалетов по украинским школам?
inkphone 30 марта 2018 | 17:24
Решение арбитража двоечники обжаловали? Это круто. Рагозин тихо пускает слюни, нервно подпрыгивая на батуте.