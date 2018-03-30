Россия высылает десятки европейских дипломатов
Уже, в частности, объявлено о решении в отношении сотрудников представительств Италии, Швеции, Эстонии, Латвии. Министерство иностранных дел нашей страны сегодня вызвало послов государств, ранее выславших российских дипломатов, вручило им ноты протеста и объявило о введении ответных мер. В большинстве случаев высылка дипломатов не подразумевает сокращения общей численности персонала дипломатических миссий. Сотрудников, объявленных персонами нон грата, можно заменить другими, — отмечает Би-би-си.
Комментарии12
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sergeev67 30 марта 2018 | 16:47
И вроде ответили симметрично. А радости нет.
olegleon 30 марта 2018 | 16:48
sergeev67: порадуйтесь погоде
vilingrad 30 марта 2018 | 17:01
olegleon: А какие же будут незеркальные меры? Давить евросыр, вылить в пропасть буржуйское вино, поотбирать вражеские телефоны?
olegleon 30 марта 2018 | 17:12
vilingrad: а они нужны? выслали и хватит. может поймут и задумаются, что ни к чему хорошему такое обезьяничество не приводит.
ukov 30 марта 2018 | 16:52
sergeev67:
И вроде ответили симметрично. А радости нет.
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Это возраст ;)
evgolius7 30 марта 2018 | 17:01
Ну вышлем всех...и что?
Чеорез сколько.... жизнь наладится и зацветёт?
olegleon 30 марта 2018 | 17:14
evgolius7: когда все работать начнут и отвечать за свои действия.
mwxp 30 марта 2018 | 16:49
Стреляют, понимаешь, и стреляют в свою раненую ногу. Да, там протез уже давно...
glotov 30 марта 2018 | 16:49
Сколько вернется оттуда, столько же и отправится туда. Тут только в арифметике не ошибиться.
pravdatut 30 марта 2018 | 16:50
Новых необходимо учить и больше плотить!
gorga2 30 марта 2018 | 17:02
Вот и оказалась Россия там где ей самое место, задворки мировой цивилизации. Нижняя Вольта с ядерными ракетами.
abuvgrobu 30 марта 2018 | 17:02
Надо было удвоить кол-во высланных. В следующий раз подумают, надо ли для галочки отчитаться перед кем-то.