Россия высылает десятки европейских дипломатов

Уже, в частности, объявлено о решении в отношении сотрудников представительств Италии, Швеции, Эстонии, Латвии. Министерство иностранных дел нашей страны сегодня вызвало послов государств, ранее выславших российских дипломатов, вручило им ноты протеста и объявило о введении ответных мер. В большинстве случаев высылка дипломатов не подразумевает сокращения общей численности персонала дипломатических миссий. Сотрудников, объявленных персонами нон грата, можно заменить другими, — отмечает Би-би-си.