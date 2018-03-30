Z Архив новостей новости
5 27 6 1611
16:31, 30 марта 2018

Почти 70% россиян считают виновными в гибели людей в Кемерове владельцев торгового центра «Зимняя вишня»

Почти 70% россиян считают виновными в гибели людей в Кемерове владельцев торгового центра «Зимняя вишня». Это показал опрос ВЦИОМ, — сообщает РБК. При этом половина опрошенных склоняется к версии о случайном возгорании. Каждый четвертый считает, что это был умышленный поджог.

Минздрав России сегодня отчитался, что после пожара в торговом центре в больницах остаются пятеро пострадавших. В списке погибших по-прежнему 64 человека.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ed10075 30 марта 2018 | 16:40

"Что делать?" и "Кто виноват?" - всегда были главными вопросами на Руси.
Сегодня к этим вопросам добавились "Где я?" и "Кто здесь?".
Диалектика, мать её...

ignachio 30 марта 2018 | 16:51

Чему удивляться, когда из всех утюгов идет сплошное вранье и выгораживание "властителей".

romashka__ 30 марта 2018 | 16:56

Эти же 70% населения за захват Крыма и войну в Украине и в Сирии, а также за коррупцию и бестолковую внутреннюю политику.

vargor 30 марта 2018 | 17:22

romashka__: Не врать! Нет никакой войны России с Украиной. Её никто не объявлял. А вот карательное АТО на Украине была стопроцентным фактом.
И спросите у крымчан как они называют воссоединение Крыма с Россией - возвращением домой. Хорошо, что таких как "ромашка" предателей, плюющих на мнение и выбор русских,
в нашей стране капля в море.

vlabumur 30 марта 2018 | 17:49

romashka__: 68% опрошенных полагают, что в пожаре в Кемерово виноваты хозяева торгового центра «Зимняя вишня», 60% обвиняют власти, которые не проконтролировали противопожарную обстановку в торговом центре.
Не так все однозначно

andy66 30 марта 2018 | 16:53

70% россиян о своем мнении узнают из телевизора

vargor 30 марта 2018 | 17:33

andy66: Только идиоты всегда валят на телевизор. Россияне в отличии от вас справедливы и мудры. Прекрасно понимают, что главный виновник в трагедии жадность барыг. Не хотите в своём хозяйстве ничего делать для безопасности людей, неудивляйтесь, что вас называют виновниками в гибели детей.

u237 30 марта 2018 | 16:40

на кого перст укажет тот и крайний

ha12raz 30 марта 2018 | 16:41

Уже подсуетились.
А кто то посмел не выразить сочувствия путину ?

ugas 30 марта 2018 | 16:47

А сколько % опрошенных считают виноватым узурпатора? Или такого варианта ответа не было? А зря, этот "раб на галерах" должен отвечать за все в этой стране. Сколько же можно, он гребет и гребет, а население все уменьшается и уменьшается, да еще таким кошмарным образом, как в Кемерово.

rern 30 марта 2018 | 16:48

Кто-то верит вцыому? Должны быть разные внегосударственные опрос-службы. Из совокупности их опросов можно приблизительно узнать правду. А вцыом - это вранье.

sergs_sergs 30 марта 2018 | 16:49

По той же логике, если дети выросли невоспитанными то виноваты дети, а не родители.

blindpew_33 30 марта 2018 | 16:50

и опять ВЦИОМ...
Да когда ж до вас дойдёт, что ссылаться на их "исследования" - всё равно что на мнение Тулеева!

bonhoeffer 30 марта 2018 | 16:51

В самом деле, надзорное ведомство МЧС тут и рядом не стояло!

mihail_miheev Михаил Михеев 30 марта 2018 | 16:52

Зато у власти к главному владельцу "Зимней вишни" миллиардеру Денису Штенгелову похоже претензий нет

elenaj1959 30 марта 2018 | 16:53

У нас теперь вопросы виновности решаются голосованием?

mwxp 30 марта 2018 | 16:54

Это те самые 70 с лишним процентов? Запомните эту цифру. Она будет фигурировать в любой сводке при поддержки власти.

v1nc 30 марта 2018 | 16:55

Эти 70% дебилов никогда не поймут кто их убивает и грабит, кто лишает их достойной человеческой жизни!...А приблатнённому гопнику только этого и надо и он ещё целых шесть лет будет комфортно и истреблять и грабить эту тупую, запуганную и ленивую быдломассу !...

piter_ug 30 марта 2018 | 17:00

//Почти 70% россиян..//

Почти 70% расеянцев живет в режиме пения чукчи (не в обиду чукчам) - что вижу, то и пою.
А откуда взялось то, что они видят - это им невдомек.
Они никак не связывают жулико-воровской, коррупционный строй и серии происшествий и катастроф.

(комментарий скрыт)

bakero 30 марта 2018 | 17:09

После "выб@ров" промывание мозгов не действует. Нет пропаганде ВЦИОМ и федеарльных каналов! Бойкот контенту доверенных лиц Путена! Только независимые СМИ и youtube
=====
Всем смотреть видео Слепакова про Putin Team
=====
Н@род победит!

benin_papa__ 30 марта 2018 | 17:10

Нормальная реакция. Те же самые 70% испытывают неизбывную классовую ненависть организмов артикула "кто был ничем" к буржуинам-собственникам-кровопийцам.
А все федеральные лоботрясы из вертикали власти, включая самого вертикального, тут ни при чём.
Знакомая картина.

sprav77 30 марта 2018 | 17:13

Добавить нужно: чиновники.

idaforever 30 марта 2018 | 17:13

ну да ну да
чиновники администрации и инспектора МЧС начиная с акта приемки - белые и пушистые

vargor 30 марта 2018 | 17:18

Наш народ мудр и это славно. Ну конечно жадность бизнесменов главный виновник в трагедии! Если бизнесмены в своём хозяйстве ничего не делаеют для безопасности людей, то они и есть главные виновники.

yurasska 30 марта 2018 | 17:22

тот кто заказал именно ТАКОЙ вопрос для опроса-отлично понимает КТО виноват.путен-непрезидент.Путенцы-не власть.Путен-гражданин Панамы.путенцы-граждане мальты да кипру.

a_m_59 30 марта 2018 | 17:33

Во всех трагедиях в России виновата ЖАДНОСТЬ человеческая...Начиная с Кремля и далее по вертикали власти...Это жадность человеческая разрушила все хорошее, что было при Советах, а взамен только на бабло молятся и ничего не делают для людей...

shmuel63 30 марта 2018 | 17:33

А остальные 30% - на кого думают?
7

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 марта Поздравить…

5 407 6 5143 29.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 335 6 6759 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 152 6 9447 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 255 6 20759 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 217 6 20400 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 83 6 7830 29.03
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 154 6 15411 24.03
Kистория, государство, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 218 6 22700 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6823 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 166 6 19687 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 117 6 14386 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Новости

Песков: Путин не вышел к митингующим в Кемерово, потому что с толпой говорить в стиле Путина невозможно «Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, чтобы дать какое-то обещание. Он очень далек от популизма»

5 107 6 104576
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 12086 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Блоги

Охраны и администрации сгоревшего ТЦ в Кемерове не было на месте в момент прибытия пожарных К моменту прибытия пожарных шло стремительное распространение огня. Работа осложнялась планировкой и огромными размерами торгового центра, наличием баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать…

5 42 6 5459 14:06
Kбезопасность, общество, политика, кемерово, пожары, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Русские дороги Скажу громко: построить дорогу в деревню Козловку, открыть переезд на станции Кудрявцево – с этого и начинается победа народа, который во всём разуверился и одновременно живёт верой в лучшее…

5 55 6 7203 25.03
Kполитика, общество, власть, мнения
Голосование
5 72 6 9502 28.03

Популярное за неделю

Новости

Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и разговаривает Это сообщает Би-би-си со ссылкой на источники

5 15 6 37903
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 114 6 167219 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 169 6 50340 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 84 6 623828 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 478 6 485090 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6830380
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3377921

Сегодня в эфире