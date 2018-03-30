Почти 70% россиян считают виновными в гибели людей в Кемерове владельцев торгового центра «Зимняя вишня»
Почти 70% россиян считают виновными в гибели людей в Кемерове владельцев торгового центра «Зимняя вишня». Это показал опрос ВЦИОМ, — сообщает РБК. При этом половина опрошенных склоняется к версии о случайном возгорании. Каждый четвертый считает, что это был умышленный поджог.
Минздрав России сегодня отчитался, что после пожара в торговом центре в больницах остаются пятеро пострадавших. В списке погибших по-прежнему 64 человека.
Комментарии27
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ed10075 30 марта 2018 | 16:40
"Что делать?" и "Кто виноват?" - всегда были главными вопросами на Руси.
Сегодня к этим вопросам добавились "Где я?" и "Кто здесь?".
Диалектика, мать её...
ignachio 30 марта 2018 | 16:51
Чему удивляться, когда из всех утюгов идет сплошное вранье и выгораживание "властителей".
romashka__ 30 марта 2018 | 16:56
Эти же 70% населения за захват Крыма и войну в Украине и в Сирии, а также за коррупцию и бестолковую внутреннюю политику.
vargor 30 марта 2018 | 17:22
romashka__: Не врать! Нет никакой войны России с Украиной. Её никто не объявлял. А вот карательное АТО на Украине была стопроцентным фактом.
И спросите у крымчан как они называют воссоединение Крыма с Россией - возвращением домой. Хорошо, что таких как "ромашка" предателей, плюющих на мнение и выбор русских,
в нашей стране капля в море.
vlabumur 30 марта 2018 | 17:49
romashka__: 68% опрошенных полагают, что в пожаре в Кемерово виноваты хозяева торгового центра «Зимняя вишня», 60% обвиняют власти, которые не проконтролировали противопожарную обстановку в торговом центре.
Не так все однозначно
andy66 30 марта 2018 | 16:53
70% россиян о своем мнении узнают из телевизора
vargor 30 марта 2018 | 17:33
andy66: Только идиоты всегда валят на телевизор. Россияне в отличии от вас справедливы и мудры. Прекрасно понимают, что главный виновник в трагедии жадность барыг. Не хотите в своём хозяйстве ничего делать для безопасности людей, неудивляйтесь, что вас называют виновниками в гибели детей.
u237 30 марта 2018 | 16:40
на кого перст укажет тот и крайний
ha12raz 30 марта 2018 | 16:41
Уже подсуетились.
А кто то посмел не выразить сочувствия путину ?
ugas 30 марта 2018 | 16:47
А сколько % опрошенных считают виноватым узурпатора? Или такого варианта ответа не было? А зря, этот "раб на галерах" должен отвечать за все в этой стране. Сколько же можно, он гребет и гребет, а население все уменьшается и уменьшается, да еще таким кошмарным образом, как в Кемерово.
rern 30 марта 2018 | 16:48
Кто-то верит вцыому? Должны быть разные внегосударственные опрос-службы. Из совокупности их опросов можно приблизительно узнать правду. А вцыом - это вранье.
sergs_sergs 30 марта 2018 | 16:49
По той же логике, если дети выросли невоспитанными то виноваты дети, а не родители.
blindpew_33 30 марта 2018 | 16:50
и опять ВЦИОМ...
Да когда ж до вас дойдёт, что ссылаться на их "исследования" - всё равно что на мнение Тулеева!
bonhoeffer 30 марта 2018 | 16:51
В самом деле, надзорное ведомство МЧС тут и рядом не стояло!
mihail_miheev Михаил Михеев 30 марта 2018 | 16:52
Зато у власти к главному владельцу "Зимней вишни" миллиардеру Денису Штенгелову похоже претензий нет
elenaj1959 30 марта 2018 | 16:53
У нас теперь вопросы виновности решаются голосованием?
mwxp 30 марта 2018 | 16:54
Это те самые 70 с лишним процентов? Запомните эту цифру. Она будет фигурировать в любой сводке при поддержки власти.
v1nc 30 марта 2018 | 16:55
Эти 70% дебилов никогда не поймут кто их убивает и грабит, кто лишает их достойной человеческой жизни!...А приблатнённому гопнику только этого и надо и он ещё целых шесть лет будет комфортно и истреблять и грабить эту тупую, запуганную и ленивую быдломассу !...
piter_ug 30 марта 2018 | 17:00
//Почти 70% россиян..//
Почти 70% расеянцев живет в режиме пения чукчи (не в обиду чукчам) - что вижу, то и пою.
А откуда взялось то, что они видят - это им невдомек.
Они никак не связывают жулико-воровской, коррупционный строй и серии происшествий и катастроф.
bakero 30 марта 2018 | 17:09
После "выб@ров" промывание мозгов не действует. Нет пропаганде ВЦИОМ и федеарльных каналов! Бойкот контенту доверенных лиц Путена! Только независимые СМИ и youtube
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Всем смотреть видео Слепакова про Putin Team
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Н@род победит!
benin_papa__ 30 марта 2018 | 17:10
Нормальная реакция. Те же самые 70% испытывают неизбывную классовую ненависть организмов артикула "кто был ничем" к буржуинам-собственникам-кровопийцам.
А все федеральные лоботрясы из вертикали власти, включая самого вертикального, тут ни при чём.
Знакомая картина.
sprav77 30 марта 2018 | 17:13
Добавить нужно: чиновники.
idaforever 30 марта 2018 | 17:13
ну да ну да
чиновники администрации и инспектора МЧС начиная с акта приемки - белые и пушистые
vargor 30 марта 2018 | 17:18
Наш народ мудр и это славно. Ну конечно жадность бизнесменов главный виновник в трагедии! Если бизнесмены в своём хозяйстве ничего не делаеют для безопасности людей, то они и есть главные виновники.
yurasska 30 марта 2018 | 17:22
тот кто заказал именно ТАКОЙ вопрос для опроса-отлично понимает КТО виноват.путен-непрезидент.Путенцы-не власть.Путен-гражданин Панамы.путенцы-граждане мальты да кипру.
a_m_59 30 марта 2018 | 17:33
Во всех трагедиях в России виновата ЖАДНОСТЬ человеческая...Начиная с Кремля и далее по вертикали власти...Это жадность человеческая разрушила все хорошее, что было при Советах, а взамен только на бабло молятся и ничего не делают для людей...
shmuel63 30 марта 2018 | 17:33
А остальные 30% - на кого думают?
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