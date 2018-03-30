Почти 70% россиян считают виновными в гибели людей в Кемерове владельцев торгового центра «Зимняя вишня». Это показал опрос ВЦИОМ, — сообщает РБК. При этом половина опрошенных склоняется к версии о случайном возгорании. Каждый четвертый считает, что это был умышленный поджог.

Минздрав России сегодня отчитался, что после пожара в торговом центре в больницах остаются пятеро пострадавших. В списке погибших по-прежнему 64 человека.