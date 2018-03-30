Маски и респираторы, которые МЧС пообещало выдавать жителям подмосковного Волоколамска, закончились
Было всего две коробки масок, защищающих от пыли. Их раздавали по паспортам, — рассказала «Эху» местная жительница Екатерина Кольцова. Другой житель Волоколамска, Сергей Жуков, в интервью «Радио Свобода» сказал, что исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев накануне показательно раздавал респираторы – например, привез это средство защиты двухнедельному ребенку. Большинство же жителей города никаких масок и респираторов не увидели, — сказал Жуков.
О том, что нет никакой информации о централизованной выдаче средств защиты, заявили и другие жители Волоколамска.
Из-за ситуации с мусорным полигоном под Волоколамском с середины прошлой недели к медикам обратились более 500 местных жителей. Большинство из них дети. Такие данные привел первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук, — сообщает РБК. Местные жители говорят, что задали министру вопрос о том, почему произошел такой всплеск, и получили ответ, что это было весеннее обострение.
Комментарии26
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aorswen 30 марта 2018 | 16:36
маски выдавать только по предъявлению селфи с бюллетенем за хуйло!
evgolius7 30 марта 2018 | 16:39
Господи...великая держава....маски кончились....
Патриоты...а ведь и вам масок не хватит.
Будете вдыхать , а власть заставит вас хвалить запах...
Он же Русью пахнет!
kir_pich_101 30 марта 2018 | 16:45
evgolius7: Да тут с утра вата орёт как он полезен.
Вякнуть по методичке могут, а подумать - нечем.
merelymy 30 марта 2018 | 16:55
Маски скомуниздили... а на НТВ, срывая последние маски, прямо сейчас боролись с провокаторами. Теперь тема провокаторов у кормушечных пропа гандистов забита на месяц вперед.
А Ходорковский, как оказывается пришёл на скорбное мероприятие хохоча - так заявили гандитсы и еще долго долго гандили в уголке НТВ, попукивая сероводородом казенного гороха.
rern 30 марта 2018 | 16:53
Людей доведут. Оденут маски на Путина и всю его компанию.
meister_luvin 30 марта 2018 | 16:37
можно было привести диски с записью полета боевых ракет на флориду
poluputing 30 марта 2018 | 16:38
дык на ракеты и яды все бабки ушли. Да и на фиг противогаз , если ядерным пеплом засыплет
nalix 30 марта 2018 | 16:39
Дышать по очереди. Главное-терпеть.
annacrimea 30 марта 2018 | 16:40
Теперь жители Подмосковья научатся не только молчать в тряпочку, но и дышать через оную. Зато - гордо встав с колен!
ugas 30 марта 2018 | 16:42
Россияне, власти не до вас - деньги заканчиваются, а вы о каких-то масках... Тем более, что толку от них...
yuriyp 30 марта 2018 | 16:42
Может попробовать выдавать акваланги?...
bramlin 30 марта 2018 | 16:46
Флажки, что-ли, раздайте остальным. Их много после выборов.
bramlin 30 марта 2018 | 17:03
bramlin: Без требований и формирования представительства из инициативных людей и групп народные сходы малоэффективны. Группу, что ездила в морг и хлад.комбинат в Кемерове сход должен наделить правом проверять ТЦ и гос.проверяющих, а также правом собирать сход, если вышеназванные не выполняют требований представителей. Власть не слышит народ, ему придётся организовываться.
sergs_sergs 30 марта 2018 | 16:47
Отличительная черта русского народа - терпение, потерпите, дети ваши потерпят и внуки терпеть будут.
curhatuy6 30 марта 2018 | 17:03
sergs_sergs: Рыба то же терпела, терпела. Гнила и гнила. Гнила... Но терпение кончилось и сиииииииииильно-сильно завоняла:)))
fedor_v_glaz 30 марта 2018 | 16:49
О, так вы к Сталку МШ обратитесь, он вас на снесённый завод ЗИЛ отведёт. Там, в подвалах этих противогазов и прочего на два Волоколамска припасено было. Как СССР всё хотел войнушку ядерную устроить, все подвалы ЗИЛ-ов забил.
Смотрим, завод ЗИЛ. Сразу с места: https://youtu.be/rYW7iT0z0To?t=470
gригорьич 30 марта 2018 | 16:49
Помнится распад совка начался 26 апреля 1986 г., когда околочернобыльский люд рванул в аптеки за йодом и гастрономы - за красненьким. Ни того, ни другого советская власть предложить не смогла. Потом было ещё много чего, но распад начался именно в тот день и с этих незначительных событий. Впрочем, и февральскую революцию 1917 начали женщины в очередях за хлебом
jetsam 30 марта 2018 | 16:49
млять, как так? где мультфилмы с поголовной маскизацией и противогазацией?
во всей державе масок не нашлось?
как же теперь в космос летать??????????????
tks 30 марта 2018 | 16:52
ПОКАЗУХА x ЛИЦЕМЕРИЕ = ПУТИЗМ
putin_itogy 30 марта 2018 | 16:54
Ну вот..
А Вождь голожопый, собирается воевать со всем миром..
Что, опять по "Ржевскому сценарию"...?
vilingrad 30 марта 2018 | 16:54
-Этот жид везде ходил и злорадствовал: мяса нет; сыра нет; хлеба нет! Расстрелять?
- Дай ему пинка, жалко пулю на него тратить!
...
- Сарочка, я понял- патронов у них тоже нет:)
navsegda 30 марта 2018 | 16:55
Ходють слухи что настойка боярышника здорово от помоек помогает , завести пару вагонов и раздавать населению
mwxp 30 марта 2018 | 16:57
Бля...ь, а зонтики, случайно, не раздавали!? По прописке!
from_russia_with_boyaryshnik 30 марта 2018 | 17:02
Росиянцам не надо масок , они родились в них .
vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 17:06
Маски закончились... Тут даже не знаешь, смеяться или плакать...
travmatolog 30 марта 2018 | 17:53
Надо же, даже тут облажались.
А они вообще в курсе, что респираторы вообще не защищают от газов?
Так что нюхать бедолагам волоколамцам запах родимой власти еще долго.