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16:30, 30 марта 2018

Маски и респираторы, которые МЧС пообещало выдавать жителям подмосковного Волоколамска, закончились

Было всего две коробки масок, защищающих от пыли. Их раздавали по паспортам, — рассказала «Эху» местная жительница Екатерина Кольцова. Другой житель Волоколамска, Сергей Жуков, в интервью «Радио Свобода» сказал, что исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев накануне показательно раздавал респираторы – например, привез это средство защиты двухнедельному ребенку. Большинство же жителей города никаких масок и респираторов не увидели, — сказал Жуков.

О том, что нет никакой информации о централизованной выдаче средств защиты, заявили и другие жители Волоколамска.

Из-за ситуации с мусорным полигоном под Волоколамском с середины прошлой недели к медикам обратились более 500 местных жителей. Большинство из них дети. Такие данные привел первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук, — сообщает РБК. Местные жители говорят, что задали министру вопрос о том, почему произошел такой всплеск, и получили ответ, что это было весеннее обострение.

Комментарии

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aorswen 30 марта 2018 | 16:36

маски выдавать только по предъявлению селфи с бюллетенем за хуйло!

evgolius7 30 марта 2018 | 16:39

Господи...великая держава....маски кончились....
Патриоты...а ведь и вам масок не хватит.
Будете вдыхать , а власть заставит вас хвалить запах...
Он же Русью пахнет!

kir_pich_101 30 марта 2018 | 16:45

evgolius7: Да тут с утра вата орёт как он полезен.
Вякнуть по методичке могут, а подумать - нечем.

merelymy 30 марта 2018 | 16:55

Маски скомуниздили... а на НТВ, срывая последние маски, прямо сейчас боролись с провокаторами. Теперь тема провокаторов у кормушечных пропа гандистов забита на месяц вперед.
А Ходорковский, как оказывается пришёл на скорбное мероприятие хохоча - так заявили гандитсы и еще долго долго гандили в уголке НТВ, попукивая сероводородом казенного гороха.

rern 30 марта 2018 | 16:53

Людей доведут. Оденут маски на Путина и всю его компанию.

meister_luvin 30 марта 2018 | 16:37

можно было привести диски с записью полета боевых ракет на флориду

poluputing 30 марта 2018 | 16:38

дык на ракеты и яды все бабки ушли. Да и на фиг противогаз , если ядерным пеплом засыплет

nalix 30 марта 2018 | 16:39

Дышать по очереди. Главное-терпеть.

annacrimea 30 марта 2018 | 16:40

Теперь жители Подмосковья научатся не только молчать в тряпочку, но и дышать через оную. Зато - гордо встав с колен!

ugas 30 марта 2018 | 16:42

Россияне, власти не до вас - деньги заканчиваются, а вы о каких-то масках... Тем более, что толку от них...

yuriyp 30 марта 2018 | 16:42

Может попробовать выдавать акваланги?...

bramlin 30 марта 2018 | 16:46

Флажки, что-ли, раздайте остальным. Их много после выборов.

bramlin 30 марта 2018 | 17:03

bramlin: Без требований и формирования представительства из инициативных людей и групп народные сходы малоэффективны. Группу, что ездила в морг и хлад.комбинат в Кемерове сход должен наделить правом проверять ТЦ и гос.проверяющих, а также правом собирать сход, если вышеназванные не выполняют требований представителей. Власть не слышит народ, ему придётся организовываться.

sergs_sergs 30 марта 2018 | 16:47

Отличительная черта русского народа - терпение, потерпите, дети ваши потерпят и внуки терпеть будут.

curhatuy6 30 марта 2018 | 17:03

sergs_sergs: Рыба то же терпела, терпела. Гнила и гнила. Гнила... Но терпение кончилось и сиииииииииильно-сильно завоняла:)))

fedor_v_glaz 30 марта 2018 | 16:49

О, так вы к Сталку МШ обратитесь, он вас на снесённый завод ЗИЛ отведёт. Там, в подвалах этих противогазов и прочего на два Волоколамска припасено было. Как СССР всё хотел войнушку ядерную устроить, все подвалы ЗИЛ-ов забил.

Смотрим, завод ЗИЛ. Сразу с места: https://youtu.be/rYW7iT0z0To?t=470

gригорьич 30 марта 2018 | 16:49

Помнится распад совка начался 26 апреля 1986 г., когда околочернобыльский люд рванул в аптеки за йодом и гастрономы - за красненьким. Ни того, ни другого советская власть предложить не смогла. Потом было ещё много чего, но распад начался именно в тот день и с этих незначительных событий. Впрочем, и февральскую революцию 1917 начали женщины в очередях за хлебом

jetsam 30 марта 2018 | 16:49

млять, как так? где мультфилмы с поголовной маскизацией и противогазацией?
во всей державе масок не нашлось?
как же теперь в космос летать??????????????

tks 30 марта 2018 | 16:52

ПОКАЗУХА x ЛИЦЕМЕРИЕ = ПУТИЗМ

putin_itogy 30 марта 2018 | 16:54

Ну вот..
А Вождь голожопый, собирается воевать со всем миром..
Что, опять по "Ржевскому сценарию"...?

vilingrad 30 марта 2018 | 16:54

-Этот жид везде ходил и злорадствовал: мяса нет; сыра нет; хлеба нет! Расстрелять?
- Дай ему пинка, жалко пулю на него тратить!
...
- Сарочка, я понял- патронов у них тоже нет:)

navsegda 30 марта 2018 | 16:55

Ходють слухи что настойка боярышника здорово от помоек помогает , завести пару вагонов и раздавать населению

mwxp 30 марта 2018 | 16:57

Бля...ь, а зонтики, случайно, не раздавали!? По прописке!

from_russia_with_boyaryshnik 30 марта 2018 | 17:02

Росиянцам не надо масок , они родились в них .

vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 17:06

Маски закончились... Тут даже не знаешь, смеяться или плакать...

travmatolog 30 марта 2018 | 17:53

Надо же, даже тут облажались.
А они вообще в курсе, что респираторы вообще не защищают от газов?
Так что нюхать бедолагам волоколамцам запах родимой власти еще долго.

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