Маски и респираторы, которые МЧС пообещало выдавать жителям подмосковного Волоколамска, закончились

Было всего две коробки масок, защищающих от пыли. Их раздавали по паспортам, — рассказала «Эху» местная жительница Екатерина Кольцова. Другой житель Волоколамска, Сергей Жуков, в интервью «Радио Свобода» сказал, что исполняющий обязанности главы района Андрей Вихарев накануне показательно раздавал респираторы – например, привез это средство защиты двухнедельному ребенку. Большинство же жителей города никаких масок и респираторов не увидели, — сказал Жуков.

О том, что нет никакой информации о централизованной выдаче средств защиты, заявили и другие жители Волоколамска.

Из-за ситуации с мусорным полигоном под Волоколамском с середины прошлой недели к медикам обратились более 500 местных жителей. Большинство из них дети. Такие данные привел первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук, — сообщает РБК. Местные жители говорят, что задали министру вопрос о том, почему произошел такой всплеск, и получили ответ, что это было весеннее обострение.