Минобороны опубликовало видео нового запуска межконтинентальной баллистической ракеты тяжёлого класса Сармат
Его провели на космодроме Плесецк.
Ракета чёрно-белой раскраски взлетает с космодрома в Архангельской области. От ракеты отделяется пороховой аккумулятор давления. Он предназначен для её выталкивания из шахты до включения основных двигателей. Лязг, грохот, огромное облако пыли. И ракета отрывается от земли. Видео запуска российское военное ведомство опубликовало на своей странице на портале youtube. До этого о втором успешном испытании тяжёлой баллистической ракеты Сармат сообщила газета Красная звезда — официальный печатный орган министерства обороны. Характеристики ракеты на начальном этапе полёта в ходе запуска подтвердились, рапортуют военные. О том, что Минобороны начало активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжёлой межконтинентальной ракетой, президент Путин в начале месяца рассказал в послании Федеральному собранию. Он также сообщил о других стратегически важных разработках, утверждая, что аналогов этого оружия в мире нет. Западные СМИ отмечали, что мартовское послание Путина оказалось беспрецедентно воинственным.
Ракету Сармат планируют принять на вооружение в 2019-20 годах. Её дальность как сообщают СМИ около 16-ти тысяч километров. Новая ракета тяжёлого класса способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, отмечается в публикации в Красной звезде.
Комментарии13
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tag188 30 марта 2018 | 16:10
Надо срочно показать это видео всем протестующим против свалки в Волокаламске! Пусть погордятся за страну!
nanaryfive 30 марта 2018 | 16:13
tag188: Прокладки на Эхе тоже ответили троекратным пердежом в диван.
evgolius7 30 марта 2018 | 16:15
Интересно а сколько стоит такой запуск?
Это угроза дорогого стоит...
Ну запустили показали что она есть и что?
Ын тоже пускал пускал и понял ...бесполезно....
Путин круче Ына...или тупее.....
poluputing 30 марта 2018 | 16:16
nanaryfive а вы не пужливы, поэтому не прокладка? дык чувство страха токмо дебилам и неведомо
u237 30 марта 2018 | 16:19
nanaryfive: сядь по ближе к выходу, будет шанс спастись от пожара
bbob 30 марта 2018 | 16:20
nanaryfive: Почему такие как ты, запутинские ушлепки, так любят анально-фекальный "юмор"?
poluputing 30 марта 2018 | 16:10
а слабо показать видео прооперированного за госсчёт кардиобольного ребёнка или бабульку с имплантом тазобедренного
ac_dc 30 марта 2018 | 16:10
Характеристики ракеты на начальном этапе полёта в ходе запуска подтвердились, рапортуют военные.
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Что за характеристики ракеты, если использовался весовой макет?
Отрапортовали...
bozk 30 марта 2018 | 16:11
Слава КНДР!
kryymsdyk 30 марта 2018 | 16:12
Пострадавшим в Зимней вишне это должно пойти на пользу. Некоторые воскреснут, а Востриков будет писать в потолок от счастья.
gригорьич 30 марта 2018 | 16:13
Рогозинские деревни
murad_manapov 30 марта 2018 | 16:19
спасибо великому Путину
nik213 30 марта 2018 | 16:19
Это всё, на что способен плешивый на пятом сроке правления - до предела милитаризовать страну. Забудьте о сносной хотя бы жизни российские пенсионеры.