Минобороны опубликовало видео нового запуска межконтинентальной баллистической ракеты тяжёлого класса Сармат

Его провели на космодроме Плесецк.

Ракета чёрно-белой раскраски взлетает с космодрома в Архангельской области. От ракеты отделяется пороховой аккумулятор давления. Он предназначен для её выталкивания из шахты до включения основных двигателей. Лязг, грохот, огромное облако пыли. И ракета отрывается от земли. Видео запуска российское военное ведомство опубликовало на своей странице на портале youtube. До этого о втором успешном испытании тяжёлой баллистической ракеты Сармат сообщила газета Красная звезда — официальный печатный орган министерства обороны. Характеристики ракеты на начальном этапе полёта в ходе запуска подтвердились, рапортуют военные. О том, что Минобороны начало активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжёлой межконтинентальной ракетой, президент Путин в начале месяца рассказал в послании Федеральному собранию. Он также сообщил о других стратегически важных разработках, утверждая, что аналогов этого оружия в мире нет. Западные СМИ отмечали, что мартовское послание Путина оказалось беспрецедентно воинственным.

Ракету Сармат планируют принять на вооружение в 2019-20 годах. Её дальность как сообщают СМИ около 16-ти тысяч километров. Новая ракета тяжёлого класса способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, отмечается в публикации в Красной звезде.