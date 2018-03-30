Около трех тысяч человек, которые не смогли пройти срочную службу по состоянию здоровья, будут призваны весной
Около трех тысяч человек, которые не смогли пройти срочную военную службу по состоянию здоровья, будут призваны весной этого года, — рассказал газете «Красная звезда» представитель Генштаба Евгений Бурдинский.
По его словам, речь идет о тех, чье физическое состояние улучшилось и кто выразил желание служить.
Этой весной в армию будут призваны 128 тысяч человек – это на 10% меньше, чем год назад.
Комментарии4
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kryymsdyk 30 марта 2018 | 16:10
Все, как мухи, выздоравливают
oldpartizan 30 марта 2018 | 16:14
kryymsdyk: вот что срепы животворящие делают...
yakov18 30 марта 2018 | 16:11
Слепые прозрели а хромые пошли ?
bozk 30 марта 2018 | 16:14
Хочешь комфортной жизни, инвалид? Запишись в армию! Сирия, Украина ждут тебя!