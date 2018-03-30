Около трех тысяч человек, которые не смогли пройти срочную службу по состоянию здоровья, будут призваны весной

Около трех тысяч человек, которые не смогли пройти срочную военную службу по состоянию здоровья, будут призваны весной этого года, — рассказал газете «Красная звезда» представитель Генштаба Евгений Бурдинский.

По его словам, речь идет о тех, чье физическое состояние улучшилось и кто выразил желание служить.

Этой весной в армию будут призваны 128 тысяч человек – это на 10% меньше, чем год назад.