Бывшего директора Гоголь-Центра Алексея Малобродского оставили в прежней камере, но сократили количество сокамерников. Теперь в 8-местной камере содержится 8 человек. У Малобродского есть свое спальное место, — сказала «Эху» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова отметила, что попросила ФСИН предоставить Малобродскому необходимую медицинскую помощь и разрешить телефонный разговор с дочерью. Омбудсмен обещала выяснить причины перевода Малобродского из СИЗО Матросская тишина в СИЗО Медведково.

Накануне сам Малобродский заявил членам ОНК, что расценивает перевод в другое СИЗО как попытку следствия оказать на него давление