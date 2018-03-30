Алексея Малобродского оставили в прежней камере, но сократили количество сокамерников
Бывшего директора Гоголь-Центра Алексея Малобродского оставили в прежней камере, но сократили количество сокамерников. Теперь в 8-местной камере содержится 8 человек. У Малобродского есть свое спальное место, — сказала «Эху» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Москалькова отметила, что попросила ФСИН предоставить Малобродскому необходимую медицинскую помощь и разрешить телефонный разговор с дочерью. Омбудсмен обещала выяснить причины перевода Малобродского из СИЗО Матросская тишина в СИЗО Медведково.
Накануне сам Малобродский заявил членам ОНК, что расценивает перевод в другое СИЗО как попытку следствия оказать на него давление
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
popov_m 30 марта 2018 | 16:12
И даже есть СВОЕ спальное место!!!
poluputing 30 марта 2018 | 16:13
спасибо Родине за то, что пожилой человек теперь спит не на полу , а на нарах. И ракетка полетела, однако
tttyyy 30 марта 2018 | 16:14
poluputing: пожилому человеку негоже воровством заниматься.
poluputing 30 марта 2018 | 16:19
tttyyy: а он что, уже осужден или это превентивные пытки? А где они в законодательстве?
captainobvious 30 марта 2018 | 16:14
вот ведь как оно бывает: десятки лет пестуешь и культивируешь свою репутацию в среде всяко рукопожатных граждан, живешь не по лжи, уже начинает казаться, что жизнь таки удалась... а потом вдруг начинаешь радоваться тому, что имеешь своё спальное место...
kochar 30 марта 2018 | 16:14
Наша тюрьма,это не тюрьма -это ад.
Кроме злобы при выходе больше ничего.
"Кто открывает школы, тот закрывает тюрьмы." Виктор Гюго
Вот и весь ответ.
cukker 30 марта 2018 | 16:15
в тюрьмах никогда не хватало мест и спят все по очереди, в две, три смены, почему ему такие привилегии? банальный воришка
annacrimea 30 марта 2018 | 16:17
Просто зияющие высоты гуманизма! Всего 8 человек в камере! Место, понимаешь, спальное! Хотя, чего еще тут ожидать?