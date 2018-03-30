Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал белорусским предпринимателям искать замену российскому рынку из-за проблем с поставками в Россию. «Мы им плохого ничего не везем, дай бог, чтобы в России было так, как в Белоруссии», — сказал Лукашенко.

Ранее Россия ввела запрет на поставки продукции нескольких мясных и молочных предприятий Белоруссии.