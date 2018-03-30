Александр Лукашенко посоветовал белорусским предпринимателям искать замену российскому рынку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал белорусским предпринимателям искать замену российскому рынку из-за проблем с поставками в Россию. «Мы им плохого ничего не везем, дай бог, чтобы в России было так, как в Белоруссии», — сказал Лукашенко.
Ранее Россия ввела запрет на поставки продукции нескольких мясных и молочных предприятий Белоруссии.
Комментарии29
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calorad 30 марта 2018 | 15:38
Чует батька куда ветер дует, и этот отказался от плешивого.
evgolius7 30 марта 2018 | 15:41
Вот они какие...наймиты Запада.
Всегда готовы ножик в спину тыкнуть нашему всё....
И главное....Путину и ответить нечем...
Если и Лука кидает и Эрдоган пинает...как с этим жить?
— Водяной, я — Водяной,
Поговорил бы кто со мной.
А то мои подружки —
Пиявки, да лягушки (фу, какая гадость!)
Эх, жизнь моя жестянка!
А ну ее в болото!
Живу я как поганка…
А мне летать,
А мне летать,
А мне летать охота!
Я — Водяной, я — Водяной!
Никто не водится со мной.
Внутри меня — водица,
Ну что со мной водиться?
semia 30 марта 2018 | 15:47
А не поискать бы братским народам России и Беларуссии замену двум сатрапам -диктаторам.Тогда и замену рынка делать не надо будет
danko1 30 марта 2018 | 16:00
semia: Саня-вор выживает конкурентов, а Лукашенко нос по ветру держит, на Запад.
Он давно уже заявил, что уступил пальму первенства главного диктатора Европы Путину.
clingerwinger 30 марта 2018 | 15:41
calorad: Да нет! У бацьки это периодическое - напоминает что пора бы уже за дружбу заплатить ему. А то царь-надёжа совсем умотался, то помойка чадит, то ТЦ горят. Забыл Бацьку подмазать.
able_seamans 30 марта 2018 | 15:50
calorad: Вот это правильно!
danko_klisma (C).
fr_perren 30 марта 2018 | 15:59
calorad: Батька хоть и мерзавец, но вполне адекватный, с головой дружит.
perrrkele_satttana 30 марта 2018 | 16:02
fr_perren: сложно с Вами спорить, но и согласиться не могу: помните про "налог на неработающих"? Отменил когда совсем уж жаренным запахло, но сначала-то принял и утвердил его
osswam 30 марта 2018 | 15:39
Рано или поздно, но всё равно понадобится
vezdehod 30 марта 2018 | 15:42
Батька Лукаш веники не вяжет - если сказал. то и сделает.
arye_11 30 марта 2018 | 15:39
Ну...
Вот Раша и с Беларусью разосралась тоже.
Кто остался там?
Армения, Таджикистан, Туркменистан?
post_v 30 марта 2018 | 15:59
arye_11:
===============
проблема - нету границы у России ни с Арменией, ни с Таджикистаном
gригорьич 30 марта 2018 | 16:00
arye_11: не обижайте Россию. Ведь есть ещё стратегические партнеры Вануату, Науру и Тонга! Отсель грозить мы будем шведу!
farang 30 марта 2018 | 16:13
gригорьич: Интересно, как Куба себя позиционирует! Скорее всего там уже давно забыли о великой коммунистической державе.
farang 30 марта 2018 | 16:08
arye_11: Ну эти-то товарисчи как только денежный поток иссякнет, так сразу и пошлют! И правильно сделают!
captainobvious 30 марта 2018 | 15:43
за четверть века так замены и не нашли? ну-ну, продолжайте поиски...
"Пилите, Шура, пилите! они золотые" (С)
shoorah 30 марта 2018 | 15:43
Это удивительный талант - разосраться даже с ближайшими союзниками. Скоро и Абхазия начнёт замену искать.
pravdatut 30 марта 2018 | 15:45
Белорусия, хоть и медленно, но удаляется от РФ, аналогично Украине .
andy66 30 марта 2018 | 16:06
на этот случай в Беларуси заблаговременно размещена огромная группировка российских войск
Минскнаш, Гомельнаш, Бобруйскнаш
lisitsa1962 30 марта 2018 | 15:56
Упс..Белоруссобандеровцы вырисовываются? :)
max3446 30 марта 2018 | 15:57
Строители устанавливают вдоль автотрассы Крымского моста акустические экраны для снижения шумовой нагрузки после открытия движения по новой дороге.
Как сообщает информцентр «Крымский мост», специалисты монтируют шумопоглощающие панели высотой от 3 до 6 м на участках, примыкающих к берегам Керченского пролива.
Комплексные меры по шумозащите призваны обеспечить благоприятную акустическую обстановку на границах санитарно-защитной зоны Крымского моста.
«Шумопоглощающие экраны, согласно проекту, установят по обе стороны автомобильной трассы на участках сопряжения моста с береговой линией.
Кроме того, такие экраны монтируют вдоль самого мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке протяженностью более 700 м от таманского берега, а также со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 км от керченского берега», — уточнил замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Кайрат Турсунбеков.
8 чудо света почти готово. Слава России! Интересно, майданутые кастрюлеговые до сих пор уверены что моста нет, а это всё Мосфильм снимает?
b522 30 марта 2018 | 16:11
max3446: Пирдос! Территория оккупирована. Строить там бессмысленно. Вы настроили в "братских" республиках бывшего СССР много чего. И где это?
gregor 30 марта 2018 | 15:59
Кто друзья 86 % Россиян ?
Террористы хамас , террористы хезболла и людоеды из остовов Океании ...
Скажите Россияне кто вам друг и все вам скажут кто вы .
annacrimea 30 марта 2018 | 16:00
Ну, бульбаши-то, положим, найдут кому рогачевскую сгущенку продать, а вот на мордорщине как? И дальше будет скрепы пальмовым маслом мазать?
farang 30 марта 2018 | 16:02
Есть реальная возможность лишиться сгущенного цельного молока с сахаром отличного качества по ГОСТ 31688-2012 производства ОАО " Рогачевский МКК". ОАО РЖД стоит задуматься об организации "молочных поездов" в Республику Беларусь!
ulagai 30 марта 2018 | 16:03
Батькины подукты-однозначно хорошего качества,И платить за Вовины капризы,опять будет население,будет хуже и меньше кушать.
alis_kirs 30 марта 2018 | 16:04
===Александр Лукашенко посоветовал белорусским предпринимателям искать замену российскому рынку.===
Было уже! С периодичность в 3-4 года Лукашенко это советует предпринимателям. А замены российскому рынку всё никак не находится и не находится! :-)))
nile999 30 марта 2018 | 16:07
Есть такой анекдот. В мире появился новый вирус, называется "Лукашенко", ни на что не влияет, но удалить практически невозможно.
mercer57 30 марта 2018 | 16:15
к сожалению, Беларусь уже полностью под контролем русской агентуры, армии и спецслужб... Батька не с теми дружил всё это время.... Ситуация с Украиной несколько другая. Там уже 4 года как запущен бракоразводный процесс...)))