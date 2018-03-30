В российскую армию весной призовут 128 тысяч человек
В российскую армию весной призовут 128 тысяч человек. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В Генштабе уточнили, что призывников на 10% меньше, чем год назад. В этом году службу по контракту будут проходить 383 тысячи человек.
Комментарии10
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vlad_sabbath 30 марта 2018 | 15:37
Служба по принуждению - позор России.
vezdehod 30 марта 2018 | 15:39
Видимо "живого мяса" не хватает - приходится прибегать к его пополнению.
nanaryfive 30 марта 2018 | 15:49
vezdehod: Прокладки, хто и до 18-ть месный по норам... "на колчаковских фронтах ранен" (с)
etofeasko 30 марта 2018 | 15:40
электорат навальнера, не поступивший в ВУЗ в опасности!
ostapbey 30 марта 2018 | 15:47
vlad_sabbath: вообщето, между прочим.. Призывник при призыве получает ПОВЕСТКУ....
В чем фокус,,
А фокус том , что по свистку эта повестка преобразуется в заявление НА ОЧЕРЕДНОЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ отпуск..
А вот при попадании постороннего предмета в тушку призывника, легким движением руки командира..
эта повестка превращаятся в заявление на УВОЛЬНЕНИЕ!!
Даже..
from_russia_with_boyaryshnik 30 марта 2018 | 15:38
Вот и хорошо , будет кому дагам и ингушам портянки стирать ;)))
annacrimea 30 марта 2018 | 15:57
"Живите дольше, рожайте больше!", - еще 128 тысяч кандидатов на деревянное пальто.
ostapbey 30 марта 2018 | 16:04
annacrimea: пальто не пальто.. А макинтош то наверняка..
Кстати, сказали что это число аж на 10% меньше прошлогоднего..
Вот и думай, как М.Ломоносов, куда они прибыло , если в армии убыло..
В РОСГВАРДИЮ небось..Или в МВД..??
Даже..
annacrimea 30 марта 2018 | 16:15
ostapbey: Ни отнюдь...
salut__521 30 марта 2018 | 16:07
А демобилизуется из армии, поди, на 30% меньше. Ну не может того быть, чтоб фюрер уменьшал армейский личный состав в данный период путриотической фашистской оголтелости.