Российский МИД вызвал британского посла Лори Бристоу, заявив ему протест в связи с обвинениями Лондона
Российский МИД вызвал британского посла Лори Бристоу, заявив ему протест в связи с обвинениями Лондона по делу Скрипаля — это привело к высылке российских дипломатов.
Москва требует, чтобы Лондон сократил численность сотрудников своих дипмиссий до такого же количества, — на это Москва дает месяц.
Одновременно в МИДе заявили, что готовы сотрудничать с Великобританией в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Комментарии22
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nikitin43 30 марта 2018 | 15:38
в чечню на поиски заказчиков убийства Немцова...
nanaryfive 30 марта 2018 | 15:43
nikitin43: Прокладки негодують, методички путают впопыхах.
haldey 30 марта 2018 | 15:53
Надо клоуну передать книжечку, пусть прочтет, а то ни ухом ни рылом, а туда же наставления читать! Если книжечку прочтет, толку будет больше, чем в труселях по Лондону бегать, прохожих пугать))) А тут местные ватники, на голову тугие, ему в рот смотрят, образованный, достойный министер наружних справ ее величества... Интересно, а ей самой не стыдно с таким идиотом общаться?
etofeasko 30 марта 2018 | 15:47
nikitin43, у тебя непроизвольно бред вырывается что ли? о чем бы не было в заголовке новости - бредешь о борухе.
navotno_stoechko 30 марта 2018 | 15:53
"в ответ на наглые происки бухгалтера Кукушкинда..." и т.д. , по тексту.
protiv777 30 марта 2018 | 16:03
nikitin43: Он разве не сам умер? Я почему то всегда думал, что он просто захлебнулся ненавистью к России.
aleks50 Алексей Клубников 30 марта 2018 | 15:45
Никто в мире не верит святому лидеру российских портянок.
kuznetsov5lavik 30 марта 2018 | 15:55
aleks50: Да плевали все, кому ты там веришь или нет тролль.
max3446 30 марта 2018 | 15:46
Юлия Скрипаль, отравленная, как утверждает Лондон, химическим веществом «Новичок» вместе со своим отцом, шпионом-перебежчиком, в британском Солсбери, чудесно исцеляется и уже может есть и пить.
Об удивительном выздоровлении сообщает 30 марта телеканал Sky News.
«Дочь российского разведчика, пострадавшая в результате атаки с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, насколько мы понимаем, принимает пищу и пьет в больнице», — радуются британские журналисты.
О том, что дочь Скрипаля пошла на поправку, вчера также сообщала британская Национальная служба здравоохранения. В частности, появились сведения, что женщина находится в сознании и может говорить.
Сам Скрипаль, как утверждают власти Британии, находится в стабильно критическом состоянии.
Напомним, ранее глава лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко назвал «чудесным излечением» историю британского полицейского, который после осмотра скамейки, на которой нашли Скрипалей, якобы впал в кому, а потом поправился.
«Непонятно, где и как он получил отравление, а главное — как смог так быстро восстановиться», — заявил Рыбальченко в интервью изданию «Известия».
Специалист пояснил, что при отравлении химическими веществами типа А234 («Новичок») крайне трудно лечатся, а антидотная терапия в этих случаях в принципе неэффективна.
Ложь британцев раскрыта. А на слова дочери можно не обращать внимание, если она против России хоть что-то скажет, очевидно это будет заранее заготовленный для неё британцами текст
kryymsdyk 30 марта 2018 | 15:50
max3446: путинские шпионы даже яд намешать уже не умеют. "Формула та же, но не берёт" (Жванецкий М. М.)
max3446 30 марта 2018 | 15:54
kryymsdyk: pavelmistery: чтобы оказать помощь и правильную нужно знать чем отравили. Еще одно доказательство что британцы сами и совершили это преступление в отношении Скрипаля.
Все не можете очевидные вещи, что анлосаксы провокацию устроили, признать?
kryymsdyk 30 марта 2018 | 15:58
max3446: Зачем им это?
max3446 30 марта 2018 | 16:01
kryymsdyk: попытка цветной революции, попытка лишить Россию проведению Чемпионата Мира по футболу. Или британцам, которые всю жизнь пили кровь и убивали всё подряд, снова захотелось показать свою людоедскую сущность
kryymsdyk 30 марта 2018 | 16:08
max3446: херня
diximania1948 30 марта 2018 | 16:09
max3446: Чем больше в России чемпионатов и Олимпиад, тем быстрее сдохнет российская экономика, так что нелогично рассуждаешь.
ukov 30 марта 2018 | 16:03
kryymsdyk:
Что говорят жители Солсбери:
//Ресторатор Энди Григг сожалеет, что его не было в городе 4 марта, когда Скрипаля нашли без сознания.
" мой друг, который был как раз рядом, до сих пор носит то же самое пальто и брюки, что были на нем в тот день. Он ничего не стирал и не сжигал, и ничего с ним не произошло", - рассказывает Григг.
11 марта власти рекомендовали жителям города постирать одежду, на которую, возможно, попал "новичок", но сделали это не все.
"Мы все были здесь, в самом центре событий, но если уничтожать одежду по велению властей, то мы останемся ни с чем", - говорит еще один собеседник таблоида Daily Mirror.
"Многие из нас были в парке. У некоторых моих друзей из осторожности забрали одежду. Они теперь не в безопасности, им просто холодно. У нас есть о чем волноваться, кроме "новичка", - говорит мужчина.//(с)
kryymsdyk 30 марта 2018 | 16:09
ukov: Херня
protiv777 30 марта 2018 | 16:05
kryymsdyk: Зеленый, я для тебя эксклюзив приготовлю.
kryymsdyk 30 марта 2018 | 16:09
protiv777: херня
pavelmistery 30 марта 2018 | 15:51
max3446: Уже миллион раз говорили, что если вовремя оказать помощь, то человек может выжить, но всю жизнь будет мучатся от различных болезней.
gригорьич 30 марта 2018 | 15:54
max3446: дружок, по последней методичке «новичка» не существует, а если существует, то только на Западе. За идейную халатность с Вас сурово взыщется.
minerr 30 марта 2018 | 16:04
gригорьич: Ты это Скотланд-Ярду расскажи, а то они уверяют что этим газом "новичек" Скрипалю всю дверную ручку измазали.