Российский МИД вызвал британского посла Лори Бристоу, заявив ему протест в связи с обвинениями Лондона по делу Скрипаля — это привело к высылке российских дипломатов.

Москва требует, чтобы Лондон сократил численность сотрудников своих дипмиссий до такого же количества, — на это Москва дает месяц.

Одновременно в МИДе заявили, что готовы сотрудничать с Великобританией в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.