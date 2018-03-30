Оператор полигона Ядрово будет привлечен к ответственности, вплоть до уголовной, из-за сложной экологической ситуации на этом объекте – заявил исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев. По его словам, местному населению начали выдавать средства химзащиты. Обеспечить людей всем необходимым власти намерены до 2 апреля.

Тем временем в Дмитровском районе Подмосковья местные жители перекрыли дорогу, которая ведет к мусорному полигону Непейно. «Мы хотим остановить подвоз отходов к переполненной свалке», — рассказал «Эху» один из активистов Вадим Николаев.

Как сообщает «Интерфакс», к этому моменту активисты разошлись. Полицейские задержали Вадима Николаева, но отпустили после профилактической беседы.