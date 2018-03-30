Оператор полигона Ядрово будет привлечен к ответственности, вплоть до уголовной
Оператор полигона Ядрово будет привлечен к ответственности, вплоть до уголовной, из-за сложной экологической ситуации на этом объекте – заявил исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев. По его словам, местному населению начали выдавать средства химзащиты. Обеспечить людей всем необходимым власти намерены до 2 апреля.
Тем временем в Дмитровском районе Подмосковья местные жители перекрыли дорогу, которая ведет к мусорному полигону Непейно. «Мы хотим остановить подвоз отходов к переполненной свалке», — рассказал «Эху» один из активистов Вадим Николаев.
Как сообщает «Интерфакс», к этому моменту активисты разошлись. Полицейские задержали Вадима Николаева, но отпустили после профилактической беседы.
Комментарии14
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vezdehod 30 марта 2018 | 15:37
А. его то Бедолагу за какие Гундяевские грехи наказывают?
jetsam 30 марта 2018 | 15:43
что-то в стиле...
- кудабердыев - ты красну кнопка нажимал?
- нажЫмал.
- газ стравливал
- стравливал, однака.
-- ну тады иды сюды козлом храмосудия будешь.
* ну, а _оператор_ вздохнув полезет в офшор выписывать очередной лексус очередному смотрящему...
clingerwinger 30 марта 2018 | 15:39
Скоро жители Волоколамска, как Востриков, скажут что администрация не при чем, что Путин - царь, а во всем виноваты майданщики которые ковчег раскачать пытаются!
shakhtar 30 марта 2018 | 15:43
Митинг по случаю иннагурации президента Путина ,Народ в противогазах !!!!!!!!
jetsam 30 марта 2018 | 16:14
какой президент - такой и народ.
"боярышник в студию!"
vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 15:45
Ну и где живут самые патриотичные граждане, готовые принять " на грудь" этот знаменитый столичный мусор?
Где же вы, Настоящие Патриоты, ау!
ac_dc 30 марта 2018 | 15:46
срочно требуются стрелочники
max3446 30 марта 2018 | 16:05
заметили, всякая либерастня, типа Яблоко, громче всех про эти свалки кричат, но на вопрос - а когда они за счет собственных средств построят мусороперабатывающие заводы - полное молчание
meteor9 30 марта 2018 | 16:10
max3446: у нас по законодательству за безопасность, охрану здоровья и экологии отвечает государство. Есть кипа федеральных законов кто и за что отвечает и в первую голову там прописано про разделение ответственности разных уровней власти - федеральной, региональной, местной. Во вторую голову ответственность лиц причастных к регулируемой сфере. Яблоко то тут причём? Мало ли что они там говорят.
ostapbey 30 марта 2018 | 16:19
max3446: а вот какая нибудь подобная федерастня сколько выдает вторичного продукта при размере валенка МАХ 34.и 46-го размера кепки?? Вот и собирай и строй ПАМЯТНИКИ!!! И высотой тоже так МАХ34-46 метров даже
Про вес догадаешься какой он должен быть по максимуму??
Даже??
diximania1948 30 марта 2018 | 16:05
Царёк опять отсиживается?
fantforbarbi 30 марта 2018 | 16:05
Вместо реновации надо людей оттуда выселять.там проблемы на года!!! Засрали Подмосковье,что неудивительно при темпах роста мегаВавилона 21 века. * В Москву,в Москву.все в Москву...*
shprotik 30 марта 2018 | 16:07
Оператор полигона давал на лапу Волоколамским чинушам и теперь эта свинота его решила засадить)
aviator69 30 марта 2018 | 16:17
Одного стрелочника уже нашли.