Сайт Gay.ru внесен в единый реестр запрещенных ресурсов

Такое решение принял один из районных судов Хакасии.

Основанием для блокировки информационного ресурса, ориентированного на представителей ЛГБТ-сообщества, стало размещение информации, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения. Решение о внесении сайта в реестр запрещенных приняла судья села Белый Яр Алтайского района Хакасии Ольга Квасова. Истцами выступили местный прокурор и региональное управление Роскомнадзора. Как выяснилось, в силу вердикт вступил еще в декабре. Однако соответствующее решение редакция получила лишь на днях. Один из старейших в России сайтов для ЛГБТ-аудитории Gay.ru работает уже больше двадцати лет, его авторы призвали постоянных читателей впрель использовать инструменты обхода блокировок. Представители редакции в своем обращении особо отметили, что ресурс имеет пометку «18+”.

Пока провайдеры не ограничивают доступ к запрещенному сайту.