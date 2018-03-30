Сайт Gay.ru внесен в единый реестр запрещенных ресурсов
Такое решение принял один из районных судов Хакасии.
Основанием для блокировки информационного ресурса, ориентированного на представителей ЛГБТ-сообщества, стало размещение информации, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения. Решение о внесении сайта в реестр запрещенных приняла судья села Белый Яр Алтайского района Хакасии Ольга Квасова. Истцами выступили местный прокурор и региональное управление Роскомнадзора. Как выяснилось, в силу вердикт вступил еще в декабре. Однако соответствующее решение редакция получила лишь на днях. Один из старейших в России сайтов для ЛГБТ-аудитории Gay.ru работает уже больше двадцати лет, его авторы призвали постоянных читателей впрель использовать инструменты обхода блокировок. Представители редакции в своем обращении особо отметили, что ресурс имеет пометку «18+”.
Пока провайдеры не ограничивают доступ к запрещенному сайту.
Комментарии25
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abuvgrobu 30 марта 2018 | 15:13
Снова пидармотиков обижают ?..
etofeasko 30 марта 2018 | 15:19
ожиданием негодования либерды с эхо москвы - завсегдатаев ресурсов gay.ru
evgolius7 30 марта 2018 | 15:20
etofeasko:
Ты первым и выскочил....
cattt 30 марта 2018 | 15:32
evgolius7: Латентные хакасьяне, всегда против насоящих
sergej17 30 марта 2018 | 16:17
etofeasko: "Либерда" ожидает примет пропаганды и её откровенной выраженности.
vsevolodsamara 30 марта 2018 | 15:52
Ничего, Жирик пролоббирует отмену блокировки.
vata_putya 30 марта 2018 | 15:15
жирик и едросня против
meteor9 30 марта 2018 | 15:18
Хакасии больше всех надо? Геи расплодились? Духовность надо поднимать :)
kryymsdyk 30 марта 2018 | 15:23
В Хакассии какие-то проблемы
jetsam 30 марта 2018 | 15:23
хм, а вон мизулина рекламировала традиционные секс.отношения с царем "удар в спину"?
или это, таки, мазохизм?
или мизулизм? или тулемизулизм? или мизутулеизм?
почему ее не заблокировали? непорядок, геев блокируете, а шапоклякам потворствуете!
nanaryfive 30 марта 2018 | 15:25
Как же фсётаки страшножить хеям...путен исхой...37-мой ход...
bobiksdoh 30 марта 2018 | 15:30
А это разве не офиуиальный сайт ЛДПР?
killbalafre 30 марта 2018 | 15:31
Ну ща заживем!!!
Только вот странно в Европе и гейбраки разрешены и гейсайты и гейкино
только живут там на порядок лучше чем в ...овняшке и люди там добрее и человечнее
captainobvious 30 марта 2018 | 15:41
killbalafre: а если завтра в Европе, к примеру, легализуют педофилию, зоофилию и инцест, это всё тоже войдёт в перечень необходимых предпосылок для лучшей жизни, доброты и человечности?
pavelmistery 30 марта 2018 | 15:48
captainobvious: Педофилию и зоофилию никогда не легализуют. В первом случае человек несовершеннолетний, во втором надо получить согласие животного, иначе это будет трактоваться как насилие )))
captainobvious 30 марта 2018 | 15:57
pavelmistery: ну, хотя бы против инцеста у Вас возражений нет? ))
могу ещё некрофилию предложить, тоже вроде как не требует согласия объекта сексуального притязания...
captainobvious 30 марта 2018 | 15:39
какой подлый, мстительный и беспощадный удар по нашим либералам и анти-системной оппозиции, по избирателям Ксении Анатольевны Собчак... ну, какую ещё беспримерную подлость следует ожидать от крАвАвАго режЫма, я вас спрашиваю?
farang 30 марта 2018 | 15:50
Мне на самом деле абсолютно по барабану ЛГБТ или что-то там ещё! В высоком кабинете будут некоторые индивидуумы у которых ебло не влезает в камеру решать что мне смотреть, а что нет! НА самом деле их запреты смешны и наивны. Буду сидеть на тех ресурсах, которые мне интересны. Решать буду я, а не функционеры!
omantic 30 марта 2018 | 15:52
Совершенно очевидное нарушение прав человека и российской конституции ! Кстати , не пора ли уже Конституцию сдать в макулатуру как бессмысленную по сути книженку !
paevg 30 марта 2018 | 16:17
omantic: А что там, в конституции, про пидоров написано?
iwan_feodorovich 30 марта 2018 | 15:52
Завтра на "Эхе" ожидаются гневные статьи Шендеровича, Альбац, Латыниной, Гозмана, Варламова, Ореха, Гудкова, Яшина, Пархоменко, Троицкого...
kozhukhov 30 марта 2018 | 15:59
iwan_feodorovich: ну вот чего же тут сидишь-то? Дуй на Рашутудей, ихтамнет.
annacrimea 30 марта 2018 | 15:53
Вот, помнится, лет 80 назад в одной безусловно замечательной стране гомосексуалистов отправляли в концентрационные лагеря... И чем все закончилось? Ага.
captainobvious 30 марта 2018 | 16:02
annacrimea: да всё у них нормально сложилось, стали маяком свободы и демократии для всего челшовечества и всё такое... хотя, откровенно говоря, некоторые штаты в этой стране явно не спешили с декриминализацией однополых связей: Аляска (1980), Аризона (2001), Арканзас (2002), Калифорния (1976), Колорадо (1972), Коннектикут (1971), Делавэр (1973), Джорджия (1998), Гавайи (1973), Иллинойс (1962), Индиана (1977), Айова (1977), Кентукки (1992), Мэн (1976), Миннесота (2001), Монтана (1997), Небраска (1978), Невада (1993), Нью-Гэмпшир (1975), Нью-Джерси (1979), Нью-Мексико (1975), Нью-Йорк (1980/2001), Северная Дакота (1975), Огайо (1974), Орегон (1972), Пенсильвания (1980/1995), Род-Айленд (1998), Южная Дакота (1977), Теннесси (1996), Вермонт (1977), Вашингтон (1976), Западная Виргиния (1976), Висконсин (1983), Вайоминг (1977), Федеральный округ Колумбия (1993)
holodez_na_palochke 30 марта 2018 | 15:57
Мне по барабану проблемы гомосеков, но с какой стати какие-то сельские хакасы
ы за меня решают, какие сайты мен можно смотреть. Пусть у себя в селе командуют.