МИД России заявил решительный протест послу Великобритании

Действия Лондона по высылке российских дипломатов названы провокационными и ничем не обоснованными. Великобритании дан месяц на то, чтобы сократить численность сотрудников своих дипмиссий до такого же количества.

Напомним, Великобритания выслала 23 российских дипломата. Сегодня в российский МИД вызваны послы западных стран, которые также объявили о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Им вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах со стороны России.

Существенное ухудшение отношений со странами Запада может привести к ужесточению санкций против Росии – такое мнение высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По мнению Лукьянова, Россия может оказаться в серьезной санкционной блокаде, как когда-то Иран.