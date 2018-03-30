МИД России заявил решительный протест послу Великобритании
Действия Лондона по высылке российских дипломатов названы провокационными и ничем не обоснованными. Великобритании дан месяц на то, чтобы сократить численность сотрудников своих дипмиссий до такого же количества.
Напомним, Великобритания выслала 23 российских дипломата. Сегодня в российский МИД вызваны послы западных стран, которые также объявили о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Им вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах со стороны России.
Существенное ухудшение отношений со странами Запада может привести к ужесточению санкций против Росии – такое мнение высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По мнению Лукьянова, Россия может оказаться в серьезной санкционной блокаде, как когда-то Иран.
Комментарии38
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apels 30 марта 2018 | 15:35
Ну этот, как его - Президент! Пусть разруливает!
gригорьич 30 марта 2018 | 15:35
Импортозамещение посольств: отечественная пропаганда идёт на смену звкордонной дипломатии. Захарову отправить послом в ДНР, на ее место - старуху Шапокляк из мультика м счастье Кремлю будет!
kochar 30 марта 2018 | 15:37
"...По мнению Лукьянова, Россия может оказаться в серьезной санкционной блокаде, как когда-то Иран."
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А ведь ,если честно, большинство народа ловит кайф от санкций.
На хрена им доллар ,многие его не видели и без него проживут.
На хрена им иномарка,многим и жигуль иномарка.
На хрена им мир,для них и колыма Италия.
На хрена им Гарвард, им и училище в Кукуево это высший пилотаж.
Летают то на Боингах и говорят на ихних телефонах.А гонору на ведро капусты.
drtomsky 30 марта 2018 | 15:51
Превращение страны в помойку с пулеметами по периметру ( причём направленными внутрь) - единственный способ нашей власти удержаться у руля. На остальное ума не хватает.
putkaput001 30 марта 2018 | 16:03
Оказался путь недолог и маленьким срок напрямую от G 8 в петушиный уголок...