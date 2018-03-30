Власти Чехии выдали США россиянина, обвиняемого в хакерских атаках

Евгения Никулина подозревают во взломе серверов Linkedln и Dropbox, а также во вмешательстве в президентские выборы.

Евгений Никулин уже вылетел в США, сообщает чешская радиостанция Respect. Он был задержан в Праге еще в позапрошлом году, ордер на его арест выдал калифорнийский суд.

Соединенные Штаты считают, что Никулин может быть причастен к вмешательству в президентские выборы, хотя никаких доказательств этого в запросе на экстрадицию и не предоставили. Выдачи россиянина также добивалась Москва. На родине он обвиняется в краже нескольких тысяч долларов с сервиса Webmoney. Однако чешские правоохранители расценили этот ход, как попытку спасти Никулина от американского правосудия.

Выдать хакера Соединенным Штатам могли члены группы замруководителя Центра безопасности ФСБ Сергея Михайлова – об этом пишет «Дождь». В прошлом году офицерам спецслужбы предъявили обвинение в госизмене.

Американский Минюст засекретил дело Евгения Никулина.