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15:00, 30 марта 2018

Власти Чехии выдали США россиянина, обвиняемого в хакерских атаках

Евгения Никулина подозревают во взломе серверов Linkedln и Dropbox, а также во вмешательстве в президентские выборы.

Евгений Никулин уже вылетел в США, сообщает чешская радиостанция Respect. Он был задержан в Праге еще в позапрошлом году, ордер на его арест выдал калифорнийский суд.

Соединенные Штаты считают, что Никулин может быть причастен к вмешательству в президентские выборы, хотя никаких доказательств этого в запросе на экстрадицию и не предоставили. Выдачи россиянина также добивалась Москва. На родине он обвиняется в краже нескольких тысяч долларов с сервиса Webmoney. Однако чешские правоохранители расценили этот ход, как попытку спасти Никулина от американского правосудия.

Выдать хакера Соединенным Штатам могли члены группы замруководителя Центра безопасности ФСБ Сергея Михайлова – об этом пишет «Дождь». В прошлом году офицерам спецслужбы предъявили обвинение в госизмене.

Американский Минюст засекретил дело Евгения Никулина.

Комментарии

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dr_nemos 30 марта 2018 | 15:06

Молодцы, пусть горит земля под ногами всякой воровской твари

novyrusich 30 марта 2018 | 15:30

dr_nemos: Однако чешские правоохранители расценили этот ход, как попытку спасти Никулина от американского правосудия.
---------------------
Правильно оценили, научили их уже россиянцы.
Но главное, Земан куда смотрел?
Друг-друг, а в карман .....

И на хрена нам такой Гвинейский друг?? Или он Чешский?

vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 15:06

Ну всё, не быть теперь этому "киберспортсмену" депутатом Госдуры.

matsuvi 30 марта 2018 | 15:10

И "друг" Земан не помог.

abuvgrobu 30 марта 2018 | 15:16

"Уж сколько раз твердили миру..."
Если у вас рыльце в пушку, не ездите за границу, а сидите дома
Это персонаж решил проверить на своей заднице ? Ну, вот и проверил..

novyrusich 30 марта 2018 | 16:01

abuvgrobu: Ну ты даешь, не тем и не тогда ...

Сколько лет воровал,
Сколько лет старался.
Вот скопил капитал.....

И что теперь отдыхать на южном берегу Баренцова моря или на помойке рядом с канализационным сбросом в Крыму?

Да, сдали свои, из ФСБ,
на которую они работали.
Они тут 3-4 года получили.
А этому красавчику в США дадут лет 15-20.
Но там тюрьмы хорошие.

volkov_25 30 марта 2018 | 15:27

Опять измена и снова вокруг враги.

(комментарий скрыт)

max3446 30 марта 2018 | 15:42

Очередного россиянина похитил агрессивный Запад. Где мемориал и прочая правозащитная шушера которая даже террористов защищают лишь бы они теракты против России устраивали

diximania1948 30 марта 2018 | 16:12

max3446: На хера нам такой россиянин, пусть посидит там, может мозги проветрит.Сажайте тварей, как можно больше!

osswam 30 марта 2018 | 15:43

Впереди лет тридцать свободных от интернета?

(комментарий скрыт)

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