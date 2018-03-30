Власти Чехии выдали США россиянина, обвиняемого в хакерских атаках
Евгения Никулина подозревают во взломе серверов Linkedln и Dropbox, а также во вмешательстве в президентские выборы.
Евгений Никулин уже вылетел в США, сообщает чешская радиостанция Respect. Он был задержан в Праге еще в позапрошлом году, ордер на его арест выдал калифорнийский суд.
Соединенные Штаты считают, что Никулин может быть причастен к вмешательству в президентские выборы, хотя никаких доказательств этого в запросе на экстрадицию и не предоставили. Выдачи россиянина также добивалась Москва. На родине он обвиняется в краже нескольких тысяч долларов с сервиса Webmoney. Однако чешские правоохранители расценили этот ход, как попытку спасти Никулина от американского правосудия.
Выдать хакера Соединенным Штатам могли члены группы замруководителя Центра безопасности ФСБ Сергея Михайлова – об этом пишет «Дождь». В прошлом году офицерам спецслужбы предъявили обвинение в госизмене.
Американский Минюст засекретил дело Евгения Никулина.
Комментарии10
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dr_nemos 30 марта 2018 | 15:06
Молодцы, пусть горит земля под ногами всякой воровской твари
novyrusich 30 марта 2018 | 15:30
dr_nemos: Однако чешские правоохранители расценили этот ход, как попытку спасти Никулина от американского правосудия.
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Правильно оценили, научили их уже россиянцы.
Но главное, Земан куда смотрел?
Друг-друг, а в карман .....
И на хрена нам такой Гвинейский друг?? Или он Чешский?
vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 15:06
Ну всё, не быть теперь этому "киберспортсмену" депутатом Госдуры.
matsuvi 30 марта 2018 | 15:10
И "друг" Земан не помог.
abuvgrobu 30 марта 2018 | 15:16
"Уж сколько раз твердили миру..."
Если у вас рыльце в пушку, не ездите за границу, а сидите дома
Это персонаж решил проверить на своей заднице ? Ну, вот и проверил..
novyrusich 30 марта 2018 | 16:01
abuvgrobu: Ну ты даешь, не тем и не тогда ...
Сколько лет воровал,
Сколько лет старался.
Вот скопил капитал.....
И что теперь отдыхать на южном берегу Баренцова моря или на помойке рядом с канализационным сбросом в Крыму?
Да, сдали свои, из ФСБ,
на которую они работали.
Они тут 3-4 года получили.
А этому красавчику в США дадут лет 15-20.
Но там тюрьмы хорошие.
volkov_25 30 марта 2018 | 15:27
Опять измена и снова вокруг враги.
max3446 30 марта 2018 | 15:42
Очередного россиянина похитил агрессивный Запад. Где мемориал и прочая правозащитная шушера которая даже террористов защищают лишь бы они теракты против России устраивали
diximania1948 30 марта 2018 | 16:12
max3446: На хера нам такой россиянин, пусть посидит там, может мозги проветрит.Сажайте тварей, как можно больше!
osswam 30 марта 2018 | 15:43
Впереди лет тридцать свободных от интернета?