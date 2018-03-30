В Министерство иностранных дел России вызваны послы западных стран, которые объявили о высылке российских дипломатов
Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах со стороны России. Меры будут зеркальными, — предупредили в МИДе. Германия заинтересована в хороших отношениях с Москвой и открыта к диалогу – заявил посол Рюдигер фон Фрич после посещения российского МИДа. В знак солидарности с Великобританией о высылке российских дипломатов объявили, в общей сложности, 28 стран, а также НАТО. Будет выслано 153 сотрудника российских дипмиссий.
Комментарии5
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taglit 30 марта 2018 | 14:43
своими вызовами МИД создает толкучку!
если так дальше продолжится, то МИДовца затопчут...
ginbin_ 30 марта 2018 | 14:44
Нуу, сейчас манька им спляшет, муки аргентинской уже занюхнула.
nanaryfive 30 марта 2018 | 14:44
37-ход..путен исхой...а нас то за шо...
nikvol 30 марта 2018 | 14:46
Германия заинтересована в хороших отношениях с Москвой и открыта к диалогу – заявил посол Рюдигер фон Фрич
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Мы на немцев не в обиде, Германия оккупированная страна. Мы сами виноваты, не настояли в 1991 на выводе из Германии американских войск. Англосаксы несколько веков стравливают Германию и Россию, обе мировые войны наши страны воевали не с теми и не против тех.
hicat 30 марта 2018 | 14:48
Концлагерь под названием Россия объявляет об окончании дней открытых дверей.