В Министерство иностранных дел России вызваны послы западных стран, которые объявили о высылке российских дипломатов

Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах со стороны России. Меры будут зеркальными, — предупредили в МИДе. Германия заинтересована в хороших отношениях с Москвой и открыта к диалогу – заявил посол Рюдигер фон Фрич после посещения российского МИДа. В знак солидарности с Великобританией о высылке российских дипломатов объявили, в общей сложности, 28 стран, а также НАТО. Будет выслано 153 сотрудника российских дипмиссий.