В Биробиджане умер седьмой пациент местного психоневрологического интерната
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти. Подопечные интерната продолжают поступать в инфекционную больницу с признаками гриппа и ОРВИ. Госпитализированы уже 74 человека. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
Комментарии2
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bozk 30 марта 2018 | 14:45
Волоколамск-Кемерово-биробиджан-...
jetsam 30 марта 2018 | 14:47
ужасно.
это же люди. без защиты. вообще.
* никому не нужные. люди.