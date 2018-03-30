Оператор полигона «Ядрово» будет привлечен к ответственности, пообещал и.о. главы Волоколамского района
Оператор полигона «Ядрово» будет привлечен к ответственности, — вплоть до уголовной, — пообещал исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев. По его словам, сегодня, в присутствии местных жителей, будут взяты пробы воды и почвы на полигоне, чтобы установить масштабы ущерба, нанесенного экологии.
Жители Волоколамского района обратились в суд с требованием закрыть полигон.
Комментарии3
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sasass 30 марта 2018 | 14:47
Есть же хозяева этих полигонов - почему они допускают горение и выделение .....
eternity88 30 марта 2018 | 14:48
"В присутствии местных жителей..."
Вот еще бы анализ проб этих "в присутствии" делали. А то карманные ссучившиеся докторишки уже "ничего в крови детей не обнаружили".
taglit 30 марта 2018 | 14:49
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим...
Про путина же мы не пишем
А коль напишем, то .... мать!