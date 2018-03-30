Оператор полигона «Ядрово» будет привлечен к ответственности, пообещал и.о. главы Волоколамского района

Оператор полигона «Ядрово» будет привлечен к ответственности, — вплоть до уголовной, — пообещал исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев. По его словам, сегодня, в присутствии местных жителей, будут взяты пробы воды и почвы на полигоне, чтобы установить масштабы ущерба, нанесенного экологии.

Жители Волоколамского района обратились в суд с требованием закрыть полигон.