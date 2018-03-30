68% россиян, опрошенных ВЦИОМ, возлагают вину за гибель людей в Кемерово на владельца ТЦ
60% респондентов уверены, что ответственность за трагедию несут власти, — сообщает РБК. По данным ВЦИОМ, за последний год 75% россиян посещали торговые центры. Большинство приходит туда семьями.
Комментарии20
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komiccap_nkvd 30 марта 2018 | 14:37
а 100% либералов которые живут на ЭХЕ, возложили вину на Путина
как далека либеральная секта от народа
evgolius7 30 марта 2018 | 14:38
68% россиян, опрошенных ВЦИОМ, возлагают вину за гибель людей в Кемерово на владельца ТЦ
60% респондентов уверены, что ответственность за трагедию несут власти, — сообщает вциом
Забавный подсчёт....
Проголосовало 128 %....
eternity88 30 марта 2018 | 14:45
evgolius7: ну а что делать? Надо же было "показать народу", что хоть он, народ этот, 60-ю процентами себя власть в трагедии винит, но коммерсов он все равно винит больше - аж на 8%.
kottigr1 30 марта 2018 | 14:39
komiccap_nkvd: ВЦИОМ - это 0,0000000000001 % от россиян.. Ну вот как можно доверять мнению жалкой кучке проплаченного меньшинства ?
romashka__ 30 марта 2018 | 14:46
А кто владельцу ТЦ в Кемерово и других городах позволил в бывших фабриках и заводах строить развлекательные, торговые центры? Сэкономили на людях. Это и есть коррупция.
aleksandr39 30 марта 2018 | 14:46
komiccap_nkvd: 146% россиян считают ,пожар потушил лично " великий вождь " когда ночью прилетел на "Боинге " с двумя огнетушителями .
bozk 30 марта 2018 | 14:37
И только 86% возлагают вину на США
natayak 30 марта 2018 | 14:37
А не подло ли затевать опросы среди населения, у которых информация только из зомбоящика?
scullll 30 марта 2018 | 14:39
natayak: надо на Эхе все опросы проводить, тут всегда 90 на 10 в нужную "либералам" сторону...
kottigr1 30 марта 2018 | 14:44
scullll:
- Алло, это вас беспокоит ВЦИОМ. Ваше мнение важно для нас.
- Как вы относитесь к фигуре действующего Президента РФ, готовы ли.....
- Да пошли вы на х** вместе со своим Путиным.. !
- Спасибо за честный ответ. Так и запишем: "Вместе с Путиным!"...
elena_prestar 30 марта 2018 | 14:42
natayak: у населения есть выбор, из каких источников получать информацию. О пожаре в школе Чувашии 1961 года у нас узнали от Голоса Америки, уже тогда понимали, где может быть информация. А телевизор - это не информация, это зомбирование
komiccap_nkvd 30 марта 2018 | 14:44
natayak: это в США информация из зомбоящика. там одно бедное Рт и то не акредитируют. потому что про российские. а у нас много про американских СМИ. и ВВС и Голоса всякие и ЭХО и Новые Газеты. всё есть. свободно работают
vezdehod 30 марта 2018 | 14:38
Это гляд. как был задан вопрос...Я возлагаю ВСЮ вину на тех, кто дал "Добро" на его строительство.
jetsam 30 марта 2018 | 14:39
ВЦИОМ.
ну да. 146% голосуют за. проходили.
sasass 30 марта 2018 | 14:40
Как и в выборах и тут ничего не понимают ....
antimrakobes 30 марта 2018 | 14:41
Так мужик, потерявший в пожаре пятерых родных (Игорь Востриков), сказал уже, что это "майданщики" сделали.
nikto_nikak 30 марта 2018 | 14:42
Дебилы, мля...68+60=128% опрошенных.))))
shura813 30 марта 2018 | 14:45
Правление путина 18 лет 666 следующий срок 6 лет в этом году ему исполнится 66 лет! Удачи россиязасранцы! ХАХАХА!
svenik 30 марта 2018 | 14:45
А слабо 68% россиян...сообщить, что главный поджигатель коррупции лысый бесмертный кащей ?
commeilfaut 30 марта 2018 | 14:48
Брехня.