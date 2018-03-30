Жена экс-директора «Гоголь-Центра» Малобродского написала открытое письмо главе СК и уполномоченной по правам человека

Татьяна Лукьянова опасается за жизнь и здоровье мужа после его перевода из «Матросской тишины» в следственный изолятор «Медведково». Новая камера переполнена, люди вынуждены спать на полу, кроме того, заключенные содержатся в антисанитарных условиях.