Жена экс-директора «Гоголь-Центра» Малобродского написала открытое письмо главе СК и уполномоченной по правам человека
Татьяна Лукьянова опасается за жизнь и здоровье мужа после его перевода из «Матросской тишины» в следственный изолятор «Медведково». Новая камера переполнена, люди вынуждены спать на полу, кроме того, заключенные содержатся в антисанитарных условиях.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
romashka__ 30 марта 2018 | 14:42
Изверги.
nanaryfive 30 марта 2018 | 14:47
romashka__: Мойша савсем больной...больной.. и хласа такие чесные...чесные..неуиновытый он..37-год..кгававый гежим...
putin_itogy 30 марта 2018 | 14:49
nanaryfive: Нее, ты не прав..
чесные...чесные..неуиновытые - глаза у Сечина.
Поросячьи. И такие, невинные..))
vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 14:42
Некогда Родине сейчас о таких мелочах беспокоиться.
Родина сейчас - осаждённая крепость, враги коварные дипломатов своих продажных отсылают и замышляют недоброе.
abuvgrobu 30 марта 2018 | 14:47
Замечательно, что условия содержания предполагаемых воров и всё, связанное с преступившими закон малобродскими у нас в стране решают не жены, не сотоварищи этих проходимцев и не визгливая картавая "общественность"..