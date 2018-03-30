В фигурном катании могут быть введены ограничения на прыжки

Проект пока находится на стадии обсуждения. Если его утвердят, то фигурист сможет заявить в программу только один тип каждого из четверных прыжков. Международный союз конькобежцев всерьез думает над тем, чтобы ввести лимит на четверные прыжки. Вопрос даже может быть вынесен на ближайший конгресс ISU. Об этом агентству

ТАСС сообщил вице-президент Союза Александр Лакерник. Суть в том, чтобы каждый тип четверного прыжка был представлен в программе лишь единожды. В данный момент правила разрешают выполнять каждый из этих прыжков дважды. При этом ограничения, отметил Лакерник, будет работать против тех, в чьей программе дважды заявлен только один тип четверного. И это, скорее всего, вызовет недовольство многих европейских стран. Анонсировал вице-президент ISU и еще одно важное изменение – удорожание стоимости отдельных элементов. По его словам, со следующего сезона хорошо выполненные элементы будут оцениваться в пять, а не в три балла. А невыполнение, наоборот, обойдется в снятие этих же пяти балов. Таким образом ISU планирует бороться с фигуристами, пичкающими свою программу сложными элементами, которую зачастую не могут выполнить. Конгресс Международного союза конькобежцев, на котором будет принято решение по изменениям, пройдет в июне.