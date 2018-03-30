Фигуристка Евгения Медведева станет ведущей программы «Ледниковый период. Дети» на «Первом канале»
Как сообщает его пресс-служба, другим ведущим станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Медведева временно не участвует в соревнованиях из-за травмы. При этом сама фигуристка и в Федерации фигурного катания говорят, что она не планирует завершать спортивную карьеру.
Комментарии5
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aleksandr39 30 марта 2018 | 14:23
Вот и закончилась фигуристка ,а как все хорошо начиналось ,что мол всех порвем ....
scullll 30 марта 2018 | 14:26
aleksandr39: Мне кажется она тебе завидует, укродрочила)
moskovich 30 марта 2018 | 14:31
Время чемпионов-однодневок пришло.
bakero 30 марта 2018 | 14:36
Фигуристка Медведева закончилась 18 марта. Спорт вне политики! Просмотр Первого канала и контента доверенных лиц - поддержка культа личности Путена! Переходим на youtube!
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Министр культуры Мединский предложил доверенное лицо (!) Владимира Машкова на должность руководителя театра Табакерка. Почему не вдову Табакова Марину Зудину или Михаила Ефремова. Почему не провести конкурс на замещение вакантной должности? Плата за верность? Политическая коррупция?
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Поддерживая культ личности эти люди не знают, что в стране нет ни одного современного мусоросжигательного завода, что в стране чудовищная бедность населения и ужасающая статистика пожаров и других катастроф?
bakero 30 марта 2018 | 14:46
Евгения Медведева поздравили мужчин с 23 февраля и выразили благодарность президенту России Владимиру Путину. (ЧЕМПИОНАТ)
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Я не слышал никогда таких заявлений от иностранных спортсменов
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Рекомендую посмотреть ролик Слепакова про Putin Team. Спорт вне политики! Позор!