Юлия Скрипаль вышла из комы и готовится дать показания детективам, которые расследуют их отравление
Юлия Скрипаль быстро восстанавливается, несмотря на опасения медиков, которые говорили, что она никогда не сможет прийти в себя, — пишет Daily Mirror. Правда, издание отмечает, что пока неясно — какие всё-таки повреждения получил её организм в результате отравления. Пока лишь ясно, что ей необходим круглосуточный контроль.
Журналисты The Independent выяснили, что Юлия Скрипаль скорее всего сможет пообщаться с детективами в самое ближайшее время.
В публикации The Guardian говорится, что отец Юлии, Сергей Скрипаль, — остаётся в критическом состоянии, но оно стабильно. Третий серьезно пострадавший — полицейский, который и обнаружил Скрипачей, уже выписан на лечение домой.
По последним данным, скорее всего, опасный агент был на ручке двери в дом Скрипаля. В том числе поэтому, у самого здания и нескольких других мест в городе установлены кордоны полиции. Это — меры безопасности, — сообщает BBC. Юлию и Сергея Скрипаля отравили в начале месяца в городе Солсбери. Официальный Лондон обвинил в этом Россию.
Комментарии20
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ukov 30 марта 2018 | 14:19
Ждём, когда БОрис выступит с вещественными доказательсвами в ООН.
scullll 30 марта 2018 | 14:22
ukov: Надеюсь, хоть дверью махать не будет, как один шароварный президент.
sergeev67 30 марта 2018 | 14:27
Российское консульство очень хотели встретиться с ней. Уже пропало желание?
scullll 30 марта 2018 | 14:20
Чудеса на виражах...
zollendorf 30 марта 2018 | 14:24
Вот настоящее горе для кремлевских, а вы про Кемерово, Волоколамск,..
servelat 30 марта 2018 | 14:26
zollendorf: Дочь Скрипаля давно на том свете. Этот спектакль сделан для якобы дачи показаний. Мол во всём виноват Путин. Затем в прессу выдадут инфу о резком ухудшении здоровья.
pravdatut 30 марта 2018 | 14:29
servelat: Ви мыслите по кагебистски.
zollendorf 30 марта 2018 | 14:34
servelat: Ждем'с
sosiobama 30 марта 2018 | 14:38
servelat: //Затем в прессу выдадут инфу о резком ухудшении здоровья.//
Так и будет. Только она успеет сказать, что это были спец. службы Москвы. После этого заявления внезапная смерть и срочная кремация.
lisitsa1962 30 марта 2018 | 14:27
Не успели птенцы гнезда Лаврова посетить Юлию до прихода в сознания.. Печалька у них..
sosiobama 30 марта 2018 | 14:28
После применения боевого ОВ вообще-то не поправляются, просроченное что-ли?
zollendorf 30 марта 2018 | 14:37
sosiobama: просроченное что-ли//
Нет! Российского производства.
putin_itogy 30 марта 2018 | 14:30
Горе тем кто выполнял приказ плешивого, килерам исполнителям.
Их трупы уже гниют далеко под Москвой, выброшенные вонючей жижей московитянских канализационных коллекторов.
Собакам - собачья смерть!
А вы что думали, когда подряжались на мокруху в Лондоне, за сотенку косарей зелёных, получая инструкции от чекистских посредников.
Думали, завалим, получим бобло, и будем пивко потягивать в Тае.
glotov 30 марта 2018 | 14:35
putin_itogy: Постойте, это Вы на страницах форума с покойниками беседуете?
putin_itogy 30 марта 2018 | 14:39
glotov: Нет конечно.
С будущими "подрядчиками", "халявщиками"..
Никто не сомневается - ведь, что у загнанной в угол Моли, не проснулся исступлённый звериный инстинкт.
Мочить, мочить, мочить я сказал! Всех убейте, и мене доложите!
komiccap_nkvd 30 марта 2018 | 14:31
Юлия заявила что на улице к ней с отцом подошел майор ФСБ и прыснул какое-то вещество из баллончика, похожего на газовый
ross1919 30 марта 2018 | 14:36
komiccap_nkvd: Мало того, еще он показал приказ подписанный лично Путиным!
glotov 30 марта 2018 | 14:33
Не вышла из комы, а вывели из комы. Если начнет говорить не то, что нужно - введут обратно.
jetsam 30 марта 2018 | 14:35
а, таки, настоящие русские люди напускают страха на запад больше, чем мультяшные ракеты и фотожопные самолеты.
вот - выжила же (здоровья ей).
а у нас таких много! если что.
если надо - голыми руками и без противогазов - одними снежками закидаем.
volkov_25 30 марта 2018 | 14:46
Эта страна дала столько великих людей миру, а сейчас почитаешь комментарии и стыдно становится даже писать на русском языке. 76 процентов быдла, хотя и живут эти писяки в культурной столице. Но вернее в бандитской столице.