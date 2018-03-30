Юлия Скрипаль вышла из комы и готовится дать показания детективам, которые расследуют их отравление

Юлия Скрипаль быстро восстанавливается, несмотря на опасения медиков, которые говорили, что она никогда не сможет прийти в себя, — пишет Daily Mirror. Правда, издание отмечает, что пока неясно — какие всё-таки повреждения получил её организм в результате отравления. Пока лишь ясно, что ей необходим круглосуточный контроль.

Журналисты The Independent выяснили, что Юлия Скрипаль скорее всего сможет пообщаться с детективами в самое ближайшее время.

В публикации The Guardian говорится, что отец Юлии, Сергей Скрипаль, — остаётся в критическом состоянии, но оно стабильно. Третий серьезно пострадавший — полицейский, который и обнаружил Скрипачей, уже выписан на лечение домой.

По последним данным, скорее всего, опасный агент был на ручке двери в дом Скрипаля. В том числе поэтому, у самого здания и нескольких других мест в городе установлены кордоны полиции. Это — меры безопасности, — сообщает BBC. Юлию и Сергея Скрипаля отравили в начале месяца в городе Солсбери. Официальный Лондон обвинил в этом Россию.