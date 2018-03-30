Уже завтра сотрудники Генконсульства США в Петербурге должны освободить здание на Фурштатской

Дипмиссия прекращает свою работу в городе. Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу американского генконсульства в Петербурге. Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, сотрудники дипмиссии США уже завтра должны освободить здание на Фурштатской улице. По данным «Эха Москвы», работники генконсульства уже давно готовились к выселению. О том, что оно неизбежно, стало понятно после опроса, проведенного посольством России в Америке, в котором подписчиков в «Твиттере» спрашивали, какое представительство США следует закрыть. Большинство высказались именно за Петербург. При этом американские дипломаты считают, что немалую часть голосов в этом опросе российская сторона накрутила. Отмечу, также свою резиденцию должен покинуть генеральный консул Америки Томас Лири. Речь идет о его доме в Гродненском переулке. Именно там проходило большинство официальных мероприятий – всевозможные приемы, кинопоказы, дискуссии. О будущем здания, где располагалась дипмиссия, и резиденции генконсула пока ничего неизвестно. Впрочем, как и о судьбе российских сотрудников, которые работали в консульстве. Также пока не сообщается, где будут получать визы люди, которые успели подать заявку. Официально американские дипломаты в Петербурге ситуацию пока не комментируют. Теперь петербуржцы могут получить визу либо в Москве, либо в Екатеринбурге, также у горожан есть возможность получить ее за границей. В частности, в Таллине, Хельсинки, Риге, Вильнюсе или Тбилиси.