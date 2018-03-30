Уже завтра сотрудники Генконсульства США в Петербурге должны освободить здание на Фурштатской
Дипмиссия прекращает свою работу в городе. Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу американского генконсульства в Петербурге. Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, сотрудники дипмиссии США уже завтра должны освободить здание на Фурштатской улице. По данным «Эха Москвы», работники генконсульства уже давно готовились к выселению. О том, что оно неизбежно, стало понятно после опроса, проведенного посольством России в Америке, в котором подписчиков в «Твиттере» спрашивали, какое представительство США следует закрыть. Большинство высказались именно за Петербург. При этом американские дипломаты считают, что немалую часть голосов в этом опросе российская сторона накрутила. Отмечу, также свою резиденцию должен покинуть генеральный консул Америки Томас Лири. Речь идет о его доме в Гродненском переулке. Именно там проходило большинство официальных мероприятий – всевозможные приемы, кинопоказы, дискуссии. О будущем здания, где располагалась дипмиссия, и резиденции генконсула пока ничего неизвестно. Впрочем, как и о судьбе российских сотрудников, которые работали в консульстве. Также пока не сообщается, где будут получать визы люди, которые успели подать заявку. Официально американские дипломаты в Петербурге ситуацию пока не комментируют. Теперь петербуржцы могут получить визу либо в Москве, либо в Екатеринбурге, также у горожан есть возможность получить ее за границей. В частности, в Таллине, Хельсинки, Риге, Вильнюсе или Тбилиси.
Комментарии8
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ivar1964 30 марта 2018 | 14:20
Это удар по петербуржцам, а не по США. Бей своих, чтоб чужие боялись!
alis_kirs 30 марта 2018 | 14:25
ivar1964: ===Это удар по петербуржцам...===
Простите, в чём этот "удар" выражается?
ivar1964 30 марта 2018 | 14:31
alis_kirs: Полагаю, что теперь им будет сложнее оформлять визы. Нет?
scullll 30 марта 2018 | 14:35
ivar1964: ну а американцам сложнее будет получить российскую визу...
alis_kirs 30 марта 2018 | 14:37
ivar1964: ===сложнее оформлять визы===
Как и любому другому жителю небольшого провинциального населённого пункта России...
Кстати, может быть Вы ответите. А то спросил тут у одного, что плакался о тысячных очередях в посольства США, а он как-то сдулся. Вопрос очень простой: "Сколько процентов жителей Санкт-Петербурга составляют те, кого это коснётся?"
nikvol 30 марта 2018 | 14:40
ivar1964: Полагаю, что теперь им будет сложнее оформлять визы
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Дело идет к войне, какие, нафиг, визы?
zik14 30 марта 2018 | 14:33
ivar1964: Что за удар такой? Получить визу спокойно можно в другом месте...
glotov 30 марта 2018 | 14:31
Попали под раздачу по вине собственных держав. По человечески их жаль, и тем не менее, "Позвольте Вам выйти вон!"